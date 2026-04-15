Wlfi tokenlerinde büyük kilit açma kararı ve 4,5 milyarlık yakım geliyor

Donald Trump ailesinin doğrudan arkasında durduğu World Liberty Financial, kripto para piyasasında dikkat çeken WLFI tokenleriyle ilgili önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Proje ekibi, 62,3 milyar WLFI yönetişim tokeninin kilidini açmak için yeni bir teklif sundu. Bu girişim, kısa süre önce 5 milyar adet WLFI tokeninin Dolomite platformunda teminat olarak gösterilip karşılığında 75 milyon dolar değerinde stabilcoin borcu alınmasının ardından gündeme geldi.

Kilit açma planının detayları

Sunulan teklife göre, şu anda kilitli olan 62,3 milyar WLFI’nın dağıtımında iki farklı yol izlenecek. İlk grupta yer alan erken destekçiler için ellerindeki 17 milyar WLFI, iki yıl boyunca hiçbir şekilde kullanılamayacak; ardından gelen iki yıllık süreçte ise kademeli olarak serbest bırakılacak. Bu sayede söz konusu destekçiler tokenlerini tamamıyla saklamış olacak.

Fon kurucuları, ekip üyeleri, danışmanlar ve iş ortaklarından oluşan ikinci grup ise toplamda 45,2 milyar WLFI tutarındaki varlıklarını yine iki yıl bekledikten sonra, bu kez üç yıl boyunca kademeli şekilde alabilecek. Ancak bu kesimde önemli bir değişiklik var: Onlara tanınan tokenlerin yüzde 10’u, yani kabaca 4,5 milyar WLFI, teklif onaylandığı anda tamamen piyasadan silinecek.

4,5 milyar token yakım şartı

Kripto para ekosisteminde yakım işlemi, tokenlerin bir daha erişilemeyecek özel adreslere gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Bu teklif yürürlüğe girerse, içerideki ekip ve partnerler 4,5 milyar tokeni kaybederek, kalan 40,7 milyar tokenin kilidinin açılmasını başlatabilecek.

Daha önce kilitli tutulan bu miktardaki WLFI tokenlerin herhangi bir serbest bırakma takvimi bulunmuyordu. O nedenle ekip ve yakın çevre için bugüne dek likiditeye ulaşmak neredeyse imkansızdı. Yeni düzenleme sayesinde tokenler belirlenen vadelerle kontrollü biçimde piyasaya girebilir.

Teklif hayata geçerse, içerideki paydaşlar 4,5 milyar tokenlik bir kayıpla, önceden kilitli ve likit olmayan 40,7 milyar WLFI’nin kademeli olarak açılmasını elde edecek.

Kamuoyunda yankı buldu

World Liberty Financial, son dönemlerde merkeziyetsiz finans ve kripto yönetim uygulamalarıyla öne çıkıyor. Şirketin arkasında Trump ailesinin desteği bulunurken, blok zincir tabanlı projeleri ABD başta olmak üzere uluslararası camiada konuşuluyor. WLFI tokeninin kilit açma ve yakım planı, kripto topluluğu ve yatırımcılar arasında dikkatle takip ediliyor.

Bundan birkaç gün önce World Liberty Financial’ın, kripto lending platformu Dolomite’e 5 milyar WLFI kilitleyerek 75 milyon dolarlık stabilcoin kredi aldığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeyle birlikte WLFI tokenin likiditesi ve piyasa dinamikleri daha fazla sorgulanmaya başladı.

WLFI yönetişim tokeni, şirketin alınan kararlarda söz sahibi olmak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kapsamlı kilit açma planı ile birlikte uzun dönemli fiyat istikrarı, arz dengesi ve yatırımcı güveni açısından yeni bir dönemin başlayabileceği konuşulmakta.

Kripto sektöründe token arzındaki değişimler, genellikle fiyatlara ve yatırımcı duyarlılığına doğrudan etki ediyor. Özellikle büyük miktarda tokenin birdenbire piyasaya girmesi, mevcut sahipler ve potansiyel alıcılar arasında beklentileri yeniden şekillendirebilir.