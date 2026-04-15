Borç oranı kritik eşiğe yaklaşıyor bitcoin’e ilgiyi artırabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), son yayımladığı makroekonomik görünüm raporunda küresel kamu borcunun hızla arttığına dikkat çekti. IMF’nin tahminine göre mevcut gidişatta, dünya genelindeki kamu borcu 2029 yılına kadar küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 100’üne ulaşacak. Böyle bir durumda, ulusal ekonomilerde üretilen her birim gelirin hükümetlerin borçlarını ödemeye gitmesi, yeni yatırımlar ve toplumsal ihtiyaçlar için kaynak bırakmaması bekleniyor.

Küresel borç sarmalı ve potansiyel etkiler

IMF’nin raporunda ABD ve Çin’in borç artışında başı çektiği, bunların yanı sıra birçok ülkede savunma harcamalarındaki yükselişin de borç yükünü ağırlaştırdığı ifade edildi. Savunma bütçelerinin genişlemesi kamu finansmanında ek baskılar yaratırken, genel borç stokunu daha da yukarı taşıyor.

Rapor, ekonomik büyüme hızının devletlerin yeni borçlanmalarına yetişememesi halinde piyasaların hükümetlerin mali gücünü sorgulamaya başlayabileceğini, bunun da tahvil getirilerinin artmasına neden olabileceğini belirtti. Eğer yatırımcılar devlet tahvillerinden daha yüksek getiri talep ederse, devletler borçlarını çevirirken daha fazla faiz yüküne katlanmak zorunda kalabilir.

Bitcoin’e yöneliş senaryosu

IMF’nin uyardığı bu ortamda, merkeziyetsiz yapısı ve herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı olmaması nedeniyle bitcoin gibi varlıklar öne çıkabilir. Kripto paralar, geleneksel finans sisteminin dışında durarak küresel ekonomik stres dönemlerinde yatırımcılar için bir alternatif oluşturuyor.

Bitcoin‘in tarihi, bankacılık krizleri gibi finansal türbülanslarda yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. 2013’te Kıbrıs bankacılık krizinin ardından, mevduat sahiplerine uygulanan kayıplar bitcoin’in hızla değer kazanmasına yol açmıştı. Benzer şekilde, 2023 başında ABD’deki bölgesel bankacılık sorunları sırasında bitcoin yaklaşık 25 bin dolar seviyesinden toparlanarak yükseliş trendine girmişti. CryptoAppsy‘ye göre, dönem dönem yaşanan bu yükselişler kripto açısından dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Küresel borcun GSYİH’yi aşması, yatırımcıların risk algısını değiştirebilir ve alternatif varlıklara yönelim artabilir. Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı ve arzının 21 milyon ile sınırlı olması, onu sabit getirili yatırım araçlarına kıyasla cazip kılıyor.

Tahvil faizleri ve kripto varlıklar

Uzmanlara göre, yükselen tahvil faizleri genellikle bitcoin gibi riskli varlıklar için olumsuz bir tablo yaratabilir. Çünkü tahviller sabit getiri sağlarken, yatırımcılar bu getirisine karşılık bitcoin’de tutulan paradan gelir elde edemez ve burada “fırsat maliyeti” ortaya çıkar. Bu fırsat maliyeti arttıkça, riskli varlıklardan çıkarak tahvillere geçiş hızlanabiliyor.

2021 sonundan itibaren ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarına başlamasıyla birlikte, bitcoin yaklaşık 70 bin dolardan 16 bin dolara kadar gerilemeyi yaşadı. O dönemde tahvil getirilerindeki yükseliş, kripto paraların “dijital altın” anlatısını zayıflatıp satış baskısını artırmıştı. Ancak, o dönemde faiz artışlarının nedeni hükümetlerin mali gücüyle ilgili kaygıdan ziyade enflasyonu düşürme amacıydı.

IMF’nin son raporu ise tabloyu değiştirebilir. Çünkü bu kez faizlerin yükselişi, devletlerin borç ödeyememe riski nedeniyle gerçekleşirse, geleneksel varlıklardan çıkış hızlanabilir ve yatırımcılar bitcoin’e veya benzer alternatif yatırım araçlarına yönelebilir.

Bunun nedeni ise, artan borç yükü karşısında çoğu devletin çözüm olarak daha fazla borçlanmayı, kamu harcamalarında kesintiye gitmeyi, vergileri yükseltmeyi ya da enflasyonun borcun reel değerini azaltmasını tercih edebilmesi. Ne var ki tüm bu yöntemler, sabit getirili yatırımların reel kazancını törpülüyor.

Bitcoin ise arzının sınırlı olması ve merkez bankalarından bağımsız yapısı sayesinde bu ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlar, IMF’nin uyarılarının bitcoin’e olan uzun vadeli ilgiyi artırdığını, büyük kurumsal yatırımcıların da benzer gerekçelerle portföylerinde bu varlığı daha çok bulundurmaya başladığını belirtiyor.