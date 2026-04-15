BITCOIN (BTC)

15 Nisan ABD-İran müzakereleri ve kripto paralar

Bilmeniz Gerekenler

  • İran resmi ajansına göre Pakistan heyeti, ABD'nin mesajını iletmek ve ikinci tur görüşmeler için plan yapmak üzere İran'a doğru yola çıktı.
  • Bölgedeki arabulucular 2 haftalık kısa süreli ateşkesin uzatılması için baskı yapsa da ilerleme yavaş.
  • Petrol fiyatı ve BTC ETF akışı ateşkese dair umudu yansıtsa da Bitcoin fiyatı kar satışlarının etkisiyle direnç bölgesinden döndü. 72.716 dolar üstü kapanışlar yeni direnç testinin devamlılığını sağlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin (BTC) dün 76 bin doları aştıktan sonra haber akışı ve dirençte gelen satışların etkisiyle tekrar 74 bin dolar sınırına geriledi. Şimdilik 73.500 doları korusa da müzakere görüşmeleri ağır ilerliyor. WSJ bölgesel baskıya rağmen sürecin ağır ilerlediğine dikkat çekti ve Pakistan heyeti yolda.

İçindekiler
1 ABD-İran müzakereleri
2 Bitcoin (BTC)

ABD-İran müzakereleri

İran resmi ajansına göre Pakistan heyeti, ABD’nin mesajını iletmek ve ikinci tur görüşmeler için plan yapmak üzere İran’a doğru yola çıktı. Trump yazı hazırlandığı sırada dün Pakistan Ordu Komutanı Munir ile görüştüğünü açıkladı. Bölgedeki arabulucular 2 haftalık kısa süreli ateşkesin uzatılması için baskı yapsa da ilerleme yavaş.

WSJ kaynaklarına göre prensipte anlaşmaya varıldı.

“Yetkililer, İslamabad’da maraton gibi süren barış görüşmelerinin bir anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından, ABD ve İran’ın görüşme konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak tarih ve yer konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.”

7 Nisan tarihinde ilan edilen ateşkesin Salı gününe kadar yenilenmesi ve müzakerelerin bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Muhtemelen de böyle olacak çünkü vakit daralırken anlaşmaya varılması gerekilen çok fazla konu var. Hafta başında da ateşkesin uzatılması ve müzakerelerin bu şekilde devam etmesi için tarafların istekli olduğuna dair raporlar gördük.

İran ve Çin Dışişleri Bakanları birkaç dakika önce yaptıkları görüşmede ABD müzakerelerini ele aldı. Trump sürekli olarak Asya’nın petrole erişiminin bu süreçte sınırlanmasına vurgu yaparak onların da elini taşın altına koyması gerektiğini ima ediyor.

70 günü aşkın süredir kanalın içinde sıkışıp kalan Bitcoin (BTC) ikinci defa kırılmaya bu kadar yaklaşmıştı. Henüz testin başarısızlıkla sonuçlandığını söylemek zor çünkü 72.716 dolarlık kilit eşik korunuyor. Eğer fiyat bu bölgenin üzerinde tutunabilirse yeniden yeşil mumlar görebiliriz ve bu sefer direnç aşılabilir.

Fakat tam tersi senaryoda örneğin ateşkesin uzamaması ve saldırıların başlaması halinde Bitcoin’in keskin bir düşüşle 62.400 dolar tabanına geri dönmesi beklenebilir. ETH şimdilik sınırlı iştahı yansıtır biçimde 2.300 dolarda alıcı buluyor. Petrol 94,8 dolarda ve ateşkesin geleceğine dair bu fiyat umut verici. Dolayısıyla BTC fiyat düşüşü İran sürecinin yavaş ilerlemesi kadar etkili olmasa da kar satışlarıyla bağdaştırılabilir.

ETF akışı kurumsal yatırımcıların iştahını yansıtıyor, dün 411 milyon dolarlık net giriş görüldü ve bu da petrol fiyatında olduğu gibi ateşkes umuduyla bağlantılı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
