TeraWulf hisselerinde 900 milyon dolarlık sermaye artırımı sonrası hızlı düşüş

  • 🚨 TeraWulf hisseleri 900 milyon dolarlık dev sermaye artırımı sonrası yüzde 5,8 düştü!
  • Yeni fon, Kentucky’de büyük veri merkezi inşası ve şirketin büyüme hedeflerine ayrıldı.
  • 🏗 Şirketin sözleşmeli HPC gelirleri artık toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturuyor.
  • En kritik veri: Sözleşmeli barındırma, bitcoin madenciliğinin önüne geçti ve #WULF gelirlerinde ana kaynak hâline gelmeye başladı!
Bitcoin madenciliği ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteren ABD merkezli veri merkezi şirketi TeraWulf, çarşamba günü duyurduğu 900 milyon dolarlık yeni sermaye artırımı sonrası hisselerinde sert bir düşüş yaşadı. Şirketin 47,4 milyon adet yeni hisseyi 19 dolar fiyatla satışa çıkardığı belirtildi. İşlemler günün erken saatlerinde WULF hisselerinin yüzde 5,8 değer kaybıyla 19,73 dolara gerilemesine yol açtı. Yatırımcılara sunulan “greenshoe” opsiyonu kapsamında ek 7 milyon hisse satışa çıkarılabilecek.

Sermaye artırımı ve yatırım planları

TeraWulf, bu fonla Hawesville, Kentucky’de kapsamlı bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, mevcut kısa vadeli borçlarını kapamayı ve ilerideki büyüme projelerine kaynak sağlamayı hedefliyor. Son dönemde benzer yapay zeka altyapısı yatırımları yapan birçok şirket gibi TeraWulf da mart sonundan bu yana hisselerinde yüzde 50’den fazla artış yaşamıştı.

Yeni fon, şirketin hem bitcoin madenciliği hem de yüksek performanslı bilişim (HPC) alanında büyümesini desteklemek amacıyla değerlendirilecek. TeraWulf, elde ettiği finansmanla yalnızca borç kapatmakla kalmayıp, müşteri taleplerine bağlı olarak tesislerini aşamalı şekilde genişletmeyi planlıyor.

Ön sonuçlar ve finansal görünüm

2026 ilk çeyreği için sunulan ön verilerde, şirketin gelir beklentisi 30 ila 35 milyon dolar aralığında açıklandı. Son finansal tabloya göre TeraWulf’un kasasında 3,1 milyar dolar nakit mevcutken, toplam borcu ise 5,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yönetim, gelir yapısındaki değişimlere dikkat çekerek, sözleşmeli HPC barındırma hizmetlerinden elde edilen gelirlerin toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti. Bu değişimin TeraWulf’un nakit akışını daha stabil ve uzun vadeli hâle getirmesini bekliyorlar.

Analist yorumu ve sektör dinamikleri

Piyasa analistlerinden Compass Point’te çalışan Michael Donovan, WULF için 28 dolarlık hedef fiyat açıkladı ve hisseye ‘Al’ notu verdi. Donovan, şirket gelirlerinin HPC odaklı yapıya kaymasını olumlu değerlendiriyor ve sözleşmeli barındırma gelirlerinin ilk kez bitcoin madenciliğinin önüne geçtiğine vurgu yapıyor.

Donovan, sermaye artırımıyla elde edilecek fonun Kentucky’deki tesisin inşasında yeni bir büyüme dönemini başlatabileceğine ve bu tesisin müşteri talebine göre aşamalı olarak geliştirileceğine işaret etti. TeraWulf’un elektrik ve barındırma kapasitesine yönelik talebin güçlü seyrettiğini de ekledi.

Gelecek projeksiyonlarında analist, TeraWulf’un gelir kompozisyonunun önümüzdeki iki yıl içerisinde sözleşmeli barındırma hizmetleri lehine anlamlı biçimde değişmesini bekliyor. Böylece, şirketin bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara bağımlılığı azalırken, daha tahmin edilebilir bir kazanç yapısı oluşacak. Bu dönüşüm, sektördeki genel eğilimi de ortaya koyuyor; bitcoin madenciliğiyle sınırlı kalmak yerine yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar alanlarına yönelmek giderek daha fazla ön plana çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

