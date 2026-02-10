Olmayan Bitcoin’leri Dağıttılar! 43 Milyar Dolarlık Bir Tuş Hatası

Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, geçtiğimiz hafta yaşanan ve piyasaları sarsan 43 milyar dolarlık “hatalı işlem” skandalının ardından finansal denetleyicilerin kıskacına girdi. Ülkenin finansal gözlemcisi olan Finansal Denetim Servisi (FSS), rutin bir inceleme olarak başlayan süreci, borsanın iç mekanizmalarındaki derin zafiyetlerin ortaya çıkmasıyla tam kapsamlı bir soruşturmaya dönüştürdü. Seul merkezli dev platformda yaşanan bu teknik kriz kripto para dünyasında rezerv yönetimi ve güvenlik protokolleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dijital Bir Hatanın Dev faturası: 43 Milyar Dolarlık Bitcoin Karmaşası

Olaylar 6 Şubat tarihinde, bir borsa çalışanının promosyon ödüllerini sisteme girerken birim hatası yapmasıyla tetiklendi. Ödül miktarını Kore Wonu (KRW) yerine yanlışlıkla Bitcoin (BTC) olarak tanımlayan çalışan, bir anda yüzlerce kullanıcı hesabına toplamda 620 bin adet BTC’nin dağıtılmasına neden oldu. Yaklaşık 43,1 milyar dolara tekabül eden bu rakam, borsanın elinde bulunan gerçek rezervlerin on katından fazlaydı. İşlemin ardından platformdaki BTC/KRW paritesinde %15’lik ani bir çöküş yaşanırken, panikleyen yatırımcılar hızla satış yapmaya başladı.

Bithumb yetkilileri, hatanın fark edilmesiyle birlikte operasyonel bir seferberlik ilan ederek dağıtılan varlıkların %99,7’sini geri almayı başardı. Kullanıcılar tarafından satılan 1.788 BTC’nin ise %93’ü geri kazanılırken, yaklaşık 125 BTC halen borsanın kontrolü dışında bulunuyor. Platform, yaşanan mağduriyetleri gidermek adına etkilenen yatırımcılara kayıplarının %110’u oranında tazminat ödeyeceğini ve gelecekteki olası riskler için 100 milyar wonluk bir koruma fonu oluşturacağını duyurdu. Ancak bu hamleler, borsanın olmayan varlıkları “hayali rakamlar” üzerinden nasıl dağıtabildiğine dair kamuoyundaki güven kaybını onarmaya yetmedi.

Siyasi Yankılar ve Sıkılaşan Denetim Kıskacı

Skandalın yankıları sadece finans çevrelerinde kalmayıp Güney Kore siyasetinin de ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Muhalefet ve iktidar partileri, borsanın gerçekte sahip olmadığı devasa miktarda Bitcoin’i kullanıcı bakiyelerine yansıtabilmesini, sistemik bir riskin kanıtı olarak değerlendiriyor. Siyasi figürler, bu durumun bir “banka hücumuna” (bank run) zemin hazırlayabileceğini ve tüm piyasayı çöküşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, kripto para borsalarının geleneksel finans kuruluşlarıyla aynı yasal sorumluluklara tabi tutulması gerektiğini savunuyor.

Güney Kore hükümeti, bu fiyaskonun ardından kripto para borsalarında bireysel hisse sahipliğine %15 ile %20 arasında bir sınır getirmeyi planlıyor. Finansal Denetim Servisi (FSS) yetkilileri, pazar düzenini bozan her türlü ihmale karşı en sert önlemlerin alınacağını belirtirken, hazırlık aşamasındaki Dijital Varlık Temel Yasası’nın kapsamının genişletilmesi gündemde. Bithumb üzerinde yürütülen derinlemesine inceleme, borsanın iç kontrol mekanizmalarındaki “kara delikleri” kapatmayı ve benzer bir “şişirilmiş defter” krizinin tekrarını önlemeyi hedefliyor.