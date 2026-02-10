BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Orta Ölçekli Yatırımcıların Alımları Sürerken Talep Gücü Zayıflıyor

Özet

  • Orta ölçekli Bitcoin sahipleri alımlarını sürdürürken genel piyasa talebi belirgin biçimde azaldı.
  • ETF ve kurumsal kaynaklı girişlerde yavaşlama, piyasada yeni yükseliş için talebin kritik olduğunu gösteriyor.
  • Piyasada şu aşamada görünür bir satış baskısı yok, ancak yukarı yönlü hareketler kısıtlandı.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarında son dönemde Bitcoin’in zincir üstü verileri, yatırımcı davranışlarıyla piyasa talebi arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Özellikle orta ölçekli kullanıcılar olarak tanımlanan “dolphin” grup, Bitcoin bakiyelerini artırmaya devam ederken, genel talep ve fiyat ivmesinin zayıfladığı gözleniyor.

İçindekiler
1 Orta Ölçekli Yatırımcılar Kimdir ve Neden Önemli?
2 Biriktirme Hızı Yavaşlıyor, Talep Gücü Geri Çekiliyor
3 Piyasa Davranışında Geçiş Dönemi

Orta Ölçekli Yatırımcılar Kimdir ve Neden Önemli?

Dolphin olarak adlandırılan bu yatırımcı grubu, yüksek volatilite dönemlerinde genellikle piyasada önemli hareketlilik oluşturabilen ve büyük balinalara göre daha fazla sayıda bulunan Bitcoin sahiplerinden oluşuyor. Son veriler, bu grubun halen yeni zirvelere yakın birikim yaptığını, son 30 günde net olarak alım tarafında kaldığını ortaya koyuyor. Bu eğilim, piyasanın zayıflayan fiyat performansına rağmen bazı kesimlerin Bitcoin’e güvenini sürdürdüğünü gösteriyor.

Biriktirme Hızı Yavaşlıyor, Talep Gücü Geri Çekiliyor

Buna karşın, dolphin yatırımcılarının biriktirme hızında belirgin bir yavaşlama başladı. Son aylarda bu grubun Bitcoin bakiyelerindeki artış oranı düşerken, artık daha temkinli ve yavaş miktarlarda alım yapıldığı ifade edildi. Bu durum, piyasadaki mevcut konsolidasyon sürecinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Diğer yandan, talep göstergeleri ise belirgin bir bozulma sergiliyor. Özellikle spot piyasada görülen ani alımların ardından talebin hızla azaldığı görülüyor. Son dönemde ETF bazlı girişlerin ve strateji odaklı alımların da durağanlaştığı belirtiliyor.

Yapılan analizlerde, talep göstergelerinde yaşanan bu keskin gerilemenin, piyasada kalıcı bir yukarı yönlü hareket için yeterli alım isteği olmadığını işaret ettiği aktarılıyor.

ETF’lerden kaynaklanan girişlerde görülen yatay seyir ve kurumsal taraftaki yeni büyük alımların duraksaması, piyasadaki dinamiklerin değiştiğine dair yeni sinyaller olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Davranışında Geçiş Dönemi

Bu tablo, Bitcoin’de orta ölçekli yatırımcıların piyasadan çekilen yeni talebi büyük ölçüde telafi etmeye çalıştığı, ancak yükselişin devamı için yeni ve geniş kapsamlı bir talep atağı gerektiğini gösteriyor. Mevcut durumda, piyasada belirgin bir satış baskısı oluşmasa da yukarı yönlü hareketlerin de sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor.

Analistler, dolphinlerin birikime devam ettiğini ancak yukarıya yönelik fiyat hareketinin sürdürülebilmesi için geniş çaplı bir talep artışının ön plana çıkması gerektiğini belirtiyor.

Zincir üstü verilerin işaret ettiği bu ayrışmanın bir dağıtım evresinden çok, piyasa momentumunda bir duraklama ve yatırımcı davranışlarında bekle-gör tutumu oluşturduğu öne sürülüyor.

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında orta ölçekli yatırımcıların istikrarlı birikimine rağmen, genel alım talebindeki azalma, fiyatın yukarı yönlü hareket edebilmesi için yeni bir talep dalgasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Dengede: Yükseliş mi Yoksa Düşüş mü Yaklaşıyor?

Bitcoin’de Fiyat Düşüşüne Rağmen Büyük Yatırımcılar Harekete Geçti

Bitcoin, Büyük Yatırımcıların Maliyet Seviyesinin Altında İşlem Görüyor

Bitcoin Madenciliğinde Dönüşüm: Yatırımcıların Odak Noktası Değişiyor

Bernstein Analistleri: “Bitcoin’deki Düşüş Tarihin En Zayıf Ayı Piyasası”

Sürpriz Tahmin: Bitcoin 2026 Bitmeden O Rakama Ulaşabilir Mi?

Bitcoin’de ‘Kayıp Fırsat’ Alarmı: Kurumsal Devler Dipten Topluyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Dengede: Yükseliş mi Yoksa Düşüş mü Yaklaşıyor?
Bir Sonraki Yazı Olmayan Bitcoin’leri Dağıttılar! 43 Milyar Dolarlık Bir Tuş Hatası
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Olmayan Bitcoin’leri Dağıttılar! 43 Milyar Dolarlık Bir Tuş Hatası
KRİPTO PARA BORSALARI
Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Dengede: Yükseliş mi Yoksa Düşüş mü Yaklaşıyor?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de Fiyat Düşüşüne Rağmen Büyük Yatırımcılar Harekete Geçti
BITCOIN (BTC)
Binance’ten Flaş Tron Kararı: Yarın Sabah Her Şey Duruyor
BINANCE
Bitcoin, Büyük Yatırımcıların Maliyet Seviyesinin Altında İşlem Görüyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?