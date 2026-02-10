Bitcoin’de Orta Ölçekli Yatırımcıların Alımları Sürerken Talep Gücü Zayıflıyor

Kripto para piyasalarında son dönemde Bitcoin’in zincir üstü verileri, yatırımcı davranışlarıyla piyasa talebi arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Özellikle orta ölçekli kullanıcılar olarak tanımlanan “dolphin” grup, Bitcoin bakiyelerini artırmaya devam ederken, genel talep ve fiyat ivmesinin zayıfladığı gözleniyor.

Orta Ölçekli Yatırımcılar Kimdir ve Neden Önemli?

Dolphin olarak adlandırılan bu yatırımcı grubu, yüksek volatilite dönemlerinde genellikle piyasada önemli hareketlilik oluşturabilen ve büyük balinalara göre daha fazla sayıda bulunan Bitcoin sahiplerinden oluşuyor. Son veriler, bu grubun halen yeni zirvelere yakın birikim yaptığını, son 30 günde net olarak alım tarafında kaldığını ortaya koyuyor. Bu eğilim, piyasanın zayıflayan fiyat performansına rağmen bazı kesimlerin Bitcoin’e güvenini sürdürdüğünü gösteriyor.

Biriktirme Hızı Yavaşlıyor, Talep Gücü Geri Çekiliyor

Buna karşın, dolphin yatırımcılarının biriktirme hızında belirgin bir yavaşlama başladı. Son aylarda bu grubun Bitcoin bakiyelerindeki artış oranı düşerken, artık daha temkinli ve yavaş miktarlarda alım yapıldığı ifade edildi. Bu durum, piyasadaki mevcut konsolidasyon sürecinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Diğer yandan, talep göstergeleri ise belirgin bir bozulma sergiliyor. Özellikle spot piyasada görülen ani alımların ardından talebin hızla azaldığı görülüyor. Son dönemde ETF bazlı girişlerin ve strateji odaklı alımların da durağanlaştığı belirtiliyor.

Yapılan analizlerde, talep göstergelerinde yaşanan bu keskin gerilemenin, piyasada kalıcı bir yukarı yönlü hareket için yeterli alım isteği olmadığını işaret ettiği aktarılıyor.

ETF’lerden kaynaklanan girişlerde görülen yatay seyir ve kurumsal taraftaki yeni büyük alımların duraksaması, piyasadaki dinamiklerin değiştiğine dair yeni sinyaller olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Davranışında Geçiş Dönemi

Bu tablo, Bitcoin’de orta ölçekli yatırımcıların piyasadan çekilen yeni talebi büyük ölçüde telafi etmeye çalıştığı, ancak yükselişin devamı için yeni ve geniş kapsamlı bir talep atağı gerektiğini gösteriyor. Mevcut durumda, piyasada belirgin bir satış baskısı oluşmasa da yukarı yönlü hareketlerin de sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor.

Analistler, dolphinlerin birikime devam ettiğini ancak yukarıya yönelik fiyat hareketinin sürdürülebilmesi için geniş çaplı bir talep artışının ön plana çıkması gerektiğini belirtiyor.

Zincir üstü verilerin işaret ettiği bu ayrışmanın bir dağıtım evresinden çok, piyasa momentumunda bir duraklama ve yatırımcı davranışlarında bekle-gör tutumu oluşturduğu öne sürülüyor.

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında orta ölçekli yatırımcıların istikrarlı birikimine rağmen, genel alım talebindeki azalma, fiyatın yukarı yönlü hareket edebilmesi için yeni bir talep dalgasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.