Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Dengede: Yükseliş mi Yoksa Düşüş mü Yaklaşıyor?

Bitcoin, bu dönemde yaşanan en sert düşüşlerden birinin ardından 70.000 dolar bandında kalmayı sürdürürken, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerinde belirgin bir ayrışma gözleniyor. Zincir üstü veriler, borsa yatırım fonları (ETF) hareketleri ve piyasa yapısındaki işaretler, fiyatın hangi yöne hareket edeceğine dair karışık sinyaller veriyor.

Satış Baskısı Gündemde

Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değer artış hızının birbirinden ayrışması, piyasada satış baskısının öne çıktığı dönemlere işaret ediyor. Gerçekleşen değer, piyasa değerinden daha hızlı yükseldiğinde, bu durumun yatırımcıların yeni talepten ziyade kriptoların düşük fiyatlardan el değiştirdiğine işaret ettiği belirtiliyor.

Önceki döngülerde benzer bir ortamda fiyat artışlarının kısa ömürlü kalabildiği ve piyasada yükseliş hareketlerinin genellikle satışlarla karşılandığı gözlemlenmişti. Son veriler, mevcutta da talebin üzerinde bir satış baskısının sürdüğünü işaret ediyor.

Bu dönemde piyasadaki ağır satışların fiyat üzerinde kaldıraç etkisinin zayıflamasına yol açtığı, önceki nakit girişlerine rağmen piyasa değerinde düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Yatırımcıların, bu koşullarda olası büyük bir fiyat sıçraması yaşanmasının kısa vadede düşük ihtimal taşıdığı aktarılıyor.

Kurumsal ve Büyük Yatırımcılar Alımda

Öte yandan, zincir üstü verilere göre uzun vadeli tutucuların elindeki adreslere büyük miktarda Bitcoin girişi gerçekleşti. Son düşüş sırasında bu adreslere tek bir günde kaydedilen giriş, mevcut döngünün en yüksek seviyesi olarak öne çıktı.

Geçmişte, bu tür büyük alımlar genellikle fiyatlarda dip seviyelere yaklaşıldığı dönemlerde gözlendi ve buna dikkat çekildi. Büyük yatırımcıların bu süreçte piyasa arzının önemli bir kısmını topladığı bilgisi de paylaşılıyor.

6 Şubat’ta 66.940 Bitcoin’in akümüle edici adreslere girmesiyle, bu döngünün en yüksek tek günlük girişi yaşandı.

Ancak bu tür birikimin fiyatların hemen toparlanacağına kesin işaret olmadığı, ancak aşağı yönlü baskıyı sınırlandırıcı etkisi olabileceği vurgulanıyor.

Fiyat, Gerçekleşen Değerin Üzerinde Seyrediyor

Bitcoin fiyatı, şu anda yaklaşık 54.000 dolar seviyesindeki gerçekleşen değerinin hatırı sayılır şekilde üzerinde işlem görüyor. Bu durum, ağ genelinde çoğu yatırımcının pozisyonda kazançlı olduğunu ve kitlesel satış dalgası riskinin düşük seyrettiğini gösteriyor.

Önceki piyasa döngülerinde uzun süre gerçekleşen değerin altında kalan fiyatlar, derin ve kalıcı düşüşlere sahne olmuştu. Mevcut ortamda ise Bitcoin’in nötrden pozitife yakın bir dengede seyrettiği ifade ediliyor.

ETF Akışları Düzene Girdi

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan yoğun çıkışlar, fiyatlardaki sert düşüşte etkili oldu. Ancak fiyatlar 60.000–65.000 dolar aralığında dengelendikten sonra, ETF’lere tekrar kayda değer düzeyde girişler daha fazla gözlenmeye başladı.

Bu gelişme, zorunlu satışların büyük ölçüde sona erdiğine işaret ederken, ETF talebinin yeni bir ralliyi tetiklemek için yeterli seviyeye ulaşmadığı aktarılıyor.

Yatay Seyir Olasılığı Ön Planda

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın şu an hem birikim hem de satış yönünde iki ayrı güç arasında sıkıştığı görülüyor. Büyük alımlar ve ETF’lerdeki dengelenme fiyatın aşağı yönünü sınırlandırırken, devam eden satış baskısı yükselişin önünde engel oluşturuyor.

Kısa vadede, Bitcoin’in 70.000 dolar civarında yatay hareket etmeye devam etmesi, ani bir yükseliş ya da sert bir düşüşten daha olası bir senaryo olarak öne çıkıyor.