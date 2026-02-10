Bitcoin’de Fiyat Düşüşüne Rağmen Büyük Yatırımcılar Harekete Geçti

Bitcoin fiyatında son dönemde görülen zayıflama ile birlikte, spot piyasada değer 69.000 dolar bandına geriledi. Fiyatlardaki gerilemeye rağmen, büyük kripto para borsalarından biri olan Binance kaynaklı zincir üstü veriler, yatırımcı davranışlarında öne çıkan bir değişime işaret etti. Son günlerde borsadan çekilen Bitcoin tutarında önemli bir artış gözlemlendi.

Çekim Miktarında Hızlı Artış

Binance borsasının 14 günlük Basit Hareketli Ortalama formülüne göre hesaplanan Bitcoin çıkış hacmi, kısa sürede dikkate değer bir yükseliş gösterdi. 28 Ocak’taki veriler işlemlerde ortalama 6 Bitcoin çekildiğini gösterirken, 8 Şubat’ta bu miktar yaklaşık 13,3 Bitcoin’e ulaştı. Bu rakamlar Kasım 2024’ten bu yana görülen en yüksek ortalama çekim seviyesine işaret etti.

Söz konusu artış, büyük bir hız ve ivmeyle yaşandı. Çekimlerin çoğunluğunun, geniş yatırımcı kitlesi yerine az sayıda büyük işlem üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Ortalama Bitcoin Çıkışı metriği, her bir işlemde çekilen Bitcoin tutarını ölçüyor. Bu değerin bir anda yükselmesi, çoğu zaman bireysel kullanıcılar yerine kurumsal yatırımcıları veya büyük portföy sahiplerini işaret ediyor. Son on günlük dönemde bu göstergenin neredeyse ikiye katlandığı ve bunun da fiyat gerilemesiyle aynı zamana denk geldiği belirtildi.

Piyasa Üzerindeki Olası Sonuçlar

Bu tür büyük ölçekli çekimler, borsadaki anlık satışa sunulabilecek Bitcoin miktarını azaltabilir. Kripto para piyasasında, varlıkların borsadan özel soğuk cüzdanlara çekilmesi, arzın geçici olarak azalmasına yol açıyor. Bu durum, genel piyasa hissiyatında zayıflık yaşansa da kısa vadede satış baskısının bir miktar azalabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Çekim miktarındaki yükselişin, Bitcoin’in 69 bin dolar seviyelerine gerilediği döneme denk gelmesi, büyük yatırımcıların panik havasında dağılımdan çok, birikim yönünde hareket ettiğine işaret ediyor.

Piyasalarda sıklıkla gözlenen fiyat ile zincir üstü davranışlar arasındaki farklılıklar bu süreçte de kendini gösteriyor. Fiyat zayıflamış görünse de, çekim verileri büyük yatırımcının borsa arzını azaltarak pozisyonunu güçlendirdiğini düşündürüyor.

Bu gelişmeler piyasanın taban yaptığına kesin işaret olarak değerlendirilmiyor, ancak fiyat önemli bir psikolojik seviyedeyken büyük yatırımcıların alım yönündeki ilgisinin arttığına dikkat çekiliyor.