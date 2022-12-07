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O Altcoin Yatırımcılarını Korkutuyor! Ayı Formasyonu Etkisi!

Ripple'ın XRP'sinin fiyatı son üç haftadır ters bayrak formasyonuna tepki olarak yükseldi. Altcoin şu anda formasyonun destek trend çizgisine geri döndü ve yükseliş momentumunu yenilemeye çalıştığı kritik bir bölgede.
10:30
7 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple‘ın XRP’sinin fiyatı son üç haftadır ters bayrak formasyonuna tepki olarak yükseldi. Altcoin şu anda formasyonun destek trend çizgisine geri dönmüş, hatta bu destek seviyesinin bir miktar altına sarkmış durumda. Dahası, 0,39 dolar bölgesi ve destek trend çizgisindeki tersine dönüş işaretleri devam eden toparlanmanın birkaç işlem seansı daha sürebileceğini gösteriyor olsa da potansiyel riskler söz konusu.

XRP’nin Fiyat Performansı

XRP fiyatındaki Kasım ayı başındaki düşüşle ilgili olarak devam eden toparlanma ters bayrak formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Bu, düşüş devam formasyonu genellikle yerleşik bir düşüş trendinde görülür ve destek trend çizgisinin kırılması halinde satış baskısı artar.

XRP fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,383 dolardan işlem görüyor ve formasyon destek trend çizgisinin bir miktar altına sarkmış durumda. Ayrıca, yükselen trend çizgisi ve 0,388 dolarda piyasa ile birleşen uzun kuyruklu ret mumları, yükselişin tersine dönme olasılığının yüksek olduğunu yansıtıyor. Bu formasyon dahilindeki yeni bir boğa döngüsü, fiyatları üst trend çizgisine geri yükselterek yüzde 12’lik bir büyüme fırsatı yaratabilir. Dahası, XRP fiyatı söz konusu formasyon bozulmadan toparlanmaya devam edebilir.

Öte yandan, son toparlanma sırasında düşen hacim, bu yükseliş rallisinin geçici olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, satış baskısı devam edecek olursa destek trend çizgisinin altında bir günlük mum kapanışı bu formasyonu tetikleyebilir. Grafik formasyonuna yanıt olarak, XRP fiyatı 0,36 dolar seviyesine düşebilir.

XRP İçin Teknik Göstergeler

Düz ancak önemli EMA’lar (20, 50 ve 100) XRP‘de yatay bir fiyat hareketine işaret ediyor. Dahası, kripto para fiyatının üzerinde hareket eden bu EMA’lar, yükselen fiyata karşı ek bir engel oluşturuyor. Orta çizgi civarında dalgalanan günlük RSI eğilimi ise piyasa katılımcıları arasında nötr bir duyarlılığa işaret ediyor.

XRP için en yakın direnç seviyeleri sırasıyla 0,4 dolar ve 0,46 dolarda iken, en yakın destek seviyeleri sırasıyla 0,38 dolar ve 0,3 dolarda

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