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Axie Infinity (AXS Coin) Yorumları! AXS Coin Fiyat Grafiği!

AXS Coin fiyatı neden yükseldi. Bundan sonraki kritik seviyeler hangileri? Yatırımcıları neler bekliyor olabilir?
22:55
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler P2E tokeni bugünlerde yeniden popüler ve fiyatındaki artış onun oyuna dahil olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in nispeten yatay seyrine rağmen AXS Coin iyi bir performans gösterdi. Peki yükselişin arkasında ne vardı? AXS için bilmeniz gereken kilit açılış dönemlerinin detayları neler? Bilmeniz gereken ve merak ettiğiniz tüm AXS Coin detayları burada.

AXS Coin Yorumları

AXS Coin yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında 9,07 dolardan alıcı buluyor. Bugün 9,54 dolara kadar tırmanan fiyat bir miktar geri çekildi. AXS fiyatı son 30 günde 5,84 dolar ile 10,6 dolar arasında hareket etti. Kısa vadede %100’e varan yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı. Popüler altcoin dün başladığı sert yükselişe şimdilik ara vermiş gibi görünüyor. Yükselişin temelindeki sebeplerden biri ise akın zamanda @artic’ten gelen bir tweet oldu.

“600’den fazla kendini adamış ve etkili topluluk üyesinden oluşan bir grup, @AxieInfinity’nin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak için bir araya geldi”.

Bu blog, AXS fiyatında devam eden toparlanmayı ve ademi merkeziyetçiliğe doğru istikrarlı büyümeyi destekledi.

AXS Coin Fiyat Grafiği

Axie Infinity (AXS) fiyatı dün %25’i aşan fiyat sıçramasıyla, genel trend çizgisinden büyük bir çıkış yaptı. Bu kırılma, piyasa duyarlılığının rallilerde satıştan düşüşlerde satın almaya döndüğünü gösteriyor. Fiyat son altı ayda istikrarlı bir düşüşe tanık oldu. Bu dinamik dirençten gelen birkaç yeniden test, satıcıların fiyat rallilerinde agresif bir şekilde satış yaptığını gösteriyordu. Yatırımcılar yükseliş ivmesinin devam ettiği senaryoda 11,8 dolara kadar toparlanma görebilir.

Kritik destek seviyeleri 8,3 ve 7,5 dolardır. Mevcut fiyatın ötesindeki dirençler ise 11,8 ve 15,4 dolar bölgesinde bulunuyor. Bitcoin’in en azından yatay seyrine devam etmesi daha fazla yatırımcının yükseliş beklentisine girmesine neden olabilir. Ancak birkaç dakika önce duyurduğumuz, ABD’li Senatör Warren tarafından hazırlandığı iddia edilen “sert kripto düzenlemesi” yarın için satış baskısını artırabilir. Cuma günü daha önce açıkladığımız ABD üretici enflasyonu gelecek ve haftaya Fed toplantısı yapılacak. Yatırımcılar önümüzdeki 10 günde Bitcoin fiyatının artan volatilite ile hareket ettiğini görebilir. Bu durum AXS Coin dahil altcoinleri olumsuz etkileyebilir.

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