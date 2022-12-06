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Son Dakika: ABD Kripto Yasaları Geliyor!

Detaylar oldukça önemli, beklenen oluyor ve bu kripto para yatırımcılarının lehine olabilir.
22:31
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşünün ardından kripto para regülasyonlarının hızlanacağına dair yaygın bir kanaat vardı ve bu gerçek oluyor. SBF tarafından fonlandığı iddia edilen Semafor bugün önemli bir sızıntı paylaştı. Kripto para tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Sam Bankman sona gelinden DeFi düzenlemesinde önemli rol oynamıştı. Şimdi de onun başarısızlığı merkezi kripto platformları üzerinde yeni bir süreci başlattı.

ABD Kripto Para Yasaları

Senatör Elizabeth Warren, çabalarına aşina olan iki kişiye göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na piyasa üzerinde en fazla düzenleme yetkisini verecek kapsamlı bir kripto para birimi tasarısı üzerinde çalışıyor. Görüşmeler henüz erken ve ayrıntılar değişebilirken, Warren’ın ofisi düzenlemeler, vergilendirme, iklim ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere kripto ile ilgili bir dizi konuyu inceliyor. Senatör son zamanlarda sektöre yönelik eleştirilerini artırdı ve kripto borsası FTX’in büyük çöküşünün ardından sektörü yönetmek için “kapsamlı” yeni kurallar talep etti. Semafor’un iddiaları oldukça önemli. FTX‘in kurucusu Sam-Bankman Fried Semafor’un yatırımcılarından biridir.

Senatör Warren

Warren’ın görüşmelerinde masada olan fikirler arasında broker-bayilerin ve kripto borsalarının denetlenmiş mali tablolar sunmak gibi belirli düzenleyici yükümlülüklere uymalarını sağlamak ve finansal şoklara dayanabilmeleri için banka benzeri sermaye gereklilikleri uygulamak da yer alıyor. Bir diğeri ise, bir şirketin müşteri mevduatlarını diğer yatırımları finanse etmek için kullanamaması için müşteri varlıklarının karıştırılmasını yasaklamak ve iflas durumunda müşterilerin paralarını geri almak için ilk sırada olmaları için onları güvence altına almaktır. Ayrıca vergi raporlama gerekliliklerini, kanun koyucuların geçen yıl yürürlüğe koyduğu yeni kuralların ötesinde daha da genişletebilir

Kripto Para Regülasyonları

ABD’li siyasiler kripto paraların FTX çöküşü acil biçimde regüle edilmesi çağrılarını yineledi. LUNA çöküşünde ivme kazanan talep artık geri döndürülemez bir noktaya ulaştı ve düzenleyiciler harekete geçmeye hazır. Hali hazırda regülasyonlarda önemli rol oynaması beklenen FTX duruşmaları Senatoda yapılmaya devam ediliyor. 13 Aralık tarihinde yeni bir duruşma daha yapılacak ve SBF buraya davet edildi. Henüz hazır olmadığını söyleyen SBF’e komisyon başkanı “katılmak zorundasın” uyarısında bulunmuştu.

Warren’ın sözcülerinden Alex Sarabia Semafor’a yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Senatör Warren’ın daha önce de kamuoyuna açıkladığı gibi, kripto mevzuatı üzerinde çalışıyor ve SEC de dahil olmak üzere mali düzenleyicilerin kripto dolandırıcılığı ve yasadışı kara para aklamayı engellemek için mevcut geniş yetkilere sahip olduğuna inanıyor”.

SEC Başkanı Gary Gensler de en azından bazı kripto ürünlerinin menkul kıymet olarak ele alınması gerektiğini öne sürdü. Nisan ayında yaptığı bir konuşmada “Yeni bir teknoloji ortaya çıktığında, mevcut yasalarımız öylece ortadan kalkmıyor” dedi.

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