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Milyarlık CEO: Kripto Paralarda Buna Hazır Olun!

Artık dünyanın en büyükleri kripto paraların geleceğine dair fikirler beyan ediyor. Ve bunu sık sık yapmaya başladılar.
22:15
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’nin en büyük şirketlerinden birinde göre yapan CEO kripto para yatırımcılarını önemli bir konuda uyardı. FTX çöküşü az sayıda kişinin beklediği büyük bir yıkımdı ve Kasım ayındaki bilanço sızıntısına kadar çok sayıda yatırımcı en büyük ikinci kripto borsasının güçlü bir konumda olduğuna inanıyordu. Ancak ABD’nin altın çocuğu SBF herkesi aldatmış ve artık dolandırıcılığı kendi itiraflarıyla tescillendi.

Kripto Paraları Bekleyen Şey

Intercontinental Exchange CEO’su bugün kripto paralarla ilgili önemli bir yorumda bulundu. Intercontinental 2000 yılında kuruldu ve küresel finansal borsalar ve takas odaları işleten bir Amerikan şirketidir. 8800’ün üzerinde çalışanı, 4 milyar doların üzerinde yıllık geliri ve halen yaklaşık 59 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor. Yani burayı yöneten isim sosyal medyadaki çoğu analistin ötesinde, geleceğe dair tutarlı tahminlerde bulunuyor olabilir. Peki ne dedi?

FTX çöküşünün ardından çoğu kripto paranın mevcut menkul kıymet yasaları kapsamında düzenleneceğini düşünüyorum.”

Bu son derece önemli çünkü ABD kripto para regülasyonlarını hızlandırma konusunda ilk gerçek adımı bu ay attı. 13 Aralık tarihinde yapılacak ikinci duruşma ve devamındaki adımlarla FTX çöküşünü örnek alarak bundan sonraki dolandırıcılıkları önleyebilecekleri harika yasal çerçeveler hazırlayabilirler. Özellikle Demokratlar, SBF ile yakın ilişkileri nedeniyle baskı altında ve bu süreçten başarıyla çıkmalarının tek yolu başarılı kripto regülasyonlarına imza atmak olacaktır.

Kripto Paralarda SEC Tehlikesi

Açıklamanın kapsamı altcoinlerin menkul kıymet gibi düzenleneceği yönünde ancak Gensler’in iştahı yıllardır kabarık. O, XRP davasında gerçek bir başarıya ulaşıp sonrasında toplu menkul kıymet davalarıyla sektörü terbiye etmeyi amaçlıyor. Dava açmayı planladığı altcoinlere son olarak Ethereum’un kripto parası Ether’i de ekledi. En azından bunu ima etti. Ancak ETH ve daha birçok merkezi olmayan kripto para menkul kıymet sınıfına girmemeli, nitekim SEC’in bir nevi rakip kurumu CFTC’nin başkanı Behnam böyle düşünüyor.

Ancak bazı altcoinlerin başı gerçekten belaya girebilir. FTT de kayıtsız menkul kıymetlerin getirebileceği zararlara iyi bir örnek oldu. Tarafsız bir çerçeveden bakarsak XRP bir menkul kıymettir ve yıllar önce insanların Ripple başarılı olursa XRP yükselir beklentisine kapılıp bu tokeni aldıkları bir gerçektir. Bugün bile Ripple’ın davayı kazandığı senaryoda XRP fiyatının artacağını konuşuyoruz. XRP gibi menkul kıymet sınıfında olması gereken sayısız altcoin bulunuyor. Önümüzdeki ayların yeni FUD’ı bu olabileceği için yatırımcıların bu konuda riskli gördüğü varlıklara daha temkinli yaklaşması yararlı olabilir. Şimdilik herkesin hemfikir olduğu şey Bitcoin’in menkul kıymet olmadığı yönünde. Ethereum, CFTC tarafından menkul kıymet olarak görülmüyor ve SEC başkanı sadece PoS ile onun menkul kıymete dönüşebileceğini ima etti. Polkadot, SEC ile yaptıkları görüşmeler neticesinde menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacakları “çıkarımını” yaptıklarını söyledi. Ayrıca Bloomberg haberine göre BNB için bir menkul kıymet araştırması başlatıldı ve Binance ile görüşülüyor.

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