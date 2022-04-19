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Mina (MINA) Coin Yorum! Mina Coin Geleceği!

Altcoinler yeniden toparlanıyor ve Bitcoin daha fazla yükseliş sinyalleri gönderiyor. Peki MINA Coin nasıl bir performans gösterecek.
22:20
19 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin yeniden 41.000 doların üzerinde konumlanıyor ve gün içinde birkaç kez 41.500 direncini aşmayı başardı. BTC’nin son toparlanması altcoinlerde de ciddi kazanç fırsatları sundu. MINA yazı hazırlandığı sırada %4,6 artışla 2,459 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Peki Mina (MINA)’nın geleceği var mı?

Mina (MINA)

MINA, mart ayının ortasından itibaren, 2022’nin en düşük seviyesi olan 1,58 dolardan yükseldiğini gören harika bir koşu yaptı. Düşüşünü 0,618 Fibonacci seviyesinin altına genişlettikten sonra %38,59 oranında geri çekilmeden önce Nisan ayının ilk haftasında yükseliş momentumunu genişletti. MINA’nın Nisan ayının ilk haftasındaki performansı, Coinbase listelemesi nedeniyle özellikle ilgi çekiciydi. Coinbase, 6 Nisan’da MINA’yı listelediğini duyurdu. Listeleme muhtemelen MINA‘nın fiyat hareketini artırdı ve 8 Nisan’da 3,54 dolarda zirve yapmadan önce kazanımlarını genişletmesine izin verdi.

MINA’nın düşüş momentumu, desteğin 2,33 doların altını çizen bir gelişme olan 0,618 dolar Fibonacci seviyesinin altına düştü. O zamandan beri toparlandı ve yazı hazırlandığı sırada 2,43 doların üzerinde bulunuyor. Bunun anlamı, bu destek seviyesinin altında yatırımcıların bir miktar birikim yaptığıdır.

Mina Coin Geleceği

MINA’nın satış baskısı azaldıkça son birkaç gündür RSI tarafsız bölgenin altında seyrediyor. MFI, yazı yazılırken henüz herhangi bir giriş kaydetmemişti. Fakat ayıların momentum kaybettiğini söyleyebiliriz. Bu, özellikle ADX‘in 25’in altına düşmesiyle DMI’ye de yansıyor. Yine de özellikle göstergelerin gözlemleri 0,618 Fibonacci seviyesinden sağlıklı bir geri çekilme ile uyumlu olduğundan, daha fazla yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz.

Yakın gelecekte MINA’nın 0,5 Fibonacci seviyesinde bir sonraki direnç bölgesiyle karşılaşmadan önce en azından 2,562 dolara yükselmesi muhtemel görünüyor.

MINA‘nın Santiment hacmi son 3 günde bir artış kaydetti. Son 24 saatte gevşeme görülse de bu olumludur. Piyasa değeri, balinalar tarafından tutulan toplam arzdan çıkışlarla aynı seviyede olmakla birlikte, benzer bir sonuca işaret ediyor. Bu, önemli satın alma baskısı olmaması nedeniyle MINA’nın kısa vadede önemli bir yükseliş yaşamayabileceği anlamına geliyor. Yatırımcılar 2,56 dolar seviyelerine bir atağın ne denli kalıcı olabileceğini yakından izlemelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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