Popüler merkezi olmayan cüzdan uygulaması Metamask kritik bir duyuru paylaştı. iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Eğer NFT veya DeFi ile ilgiliyseniz mutlaka Metamask cüzdanı da kullanmış olmalısınız. Merkezi borsalardaki cüzdan mantığından farklı olarak, Metamask hesabınız üzerindeki tüm tasarruf yetkisini size tanır. Yani cüzdanınıza gerçekten hakim olursunuz.

iPhone Kullanıcılarını Uyardı!

MetaMask, bir dizi tweet’te, Apple’ın iCloud hizmetini kullanırken zayıf parolaların ve belirli varsayılan yedekleme ayarlarının bir kombinasyonunun kripto varlıklarını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.

“Uygulama verileri için iCloud yedeklemesini etkinleştirdiyseniz, buna parolayla şifrelenmiş MetaMask kasanız da dahildir. Parolanız yeterince güçlü değilse ve birisi iCloud kimlik bilgilerinizi ele geçirirse, bu paranızı kaybetmeniz anlamına gelir”.

Daha önce iCloud hesabı hacklenen ünlülerin başına neler geldiğini görmüştük. Son kripto soygunlarının bu ihmalden kaynakladığı düşünülüyor.

MetaMask daha sonra, verilerinin korunmasına yardımcı olmak için iCloud yedekleme ayarlarının nasıl değiştirileceğine ilişkin adım adım talimatlar paylaştı.

Güvenliğiniz İçin Ayarları Güncelleyin

Metamask, Ayarlar > Profil > iCloud > Depolamayı Yönet > Yedeklemeler bölümünden bu özelliğin kapatılabileceğini ve kullanıcıların eğer risk almak istemiyorlarsa bunu yapmaları gerektiğini söyledi. Duyuru, non-fungible token (NFT) yatırımcısının Apple hesabı saldırıya uğradıktan sonra “bütün cüzdanını” kaybettiğini tweetlemesinden sonra geldi. NFT yatırımcısı cüzdanının anahtar kelimeleri iCloud hesabına yedeklendiği için 650.000 dolar değerinde kripto varlığını kaybetti.

New York merkezli ConsenSys tarafından geliştirilen Metamask, cüzdana dair tüm yetkileri anonim kullanıcıya verir. Her cüzdanın özel anahtar kelimeleri olur ve buna sahip olan biri cüzdanın şifresini sıfırlayarak varlıklara erişebilir. Eğer herhangi bir Google veya sosyal medya reklamında sizde 12/24 kelimelik özel şifrelerinizin paylaşılması istenirse bunu paylaşmamanız gerekir.

Size ait olan bu özel kelimelerle kredi kartı bilgilerinizin bir farkı yoktur. İkisine de sahip olan kötü niyetli biri size ait parayı harcayabilir. Yatırımcıların en azından temel seviye siber güvenlik donanımına sahip olması şarttır.