X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   MetaMask Uyarı Yayınladı! iPhone Kullanıcıları Dikkat!

MetaMask Uyarı Yayınladı! iPhone Kullanıcıları Dikkat!

Metamask, tüm paranızı kaybetmeden önce bilmeniz gerekenleri paylaştı. iPhone kullanıcıları dikkat!
20:40
19 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Popüler merkezi olmayan cüzdan uygulaması Metamask kritik bir duyuru paylaştı. iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Eğer NFT veya DeFi ile ilgiliyseniz mutlaka Metamask cüzdanı da kullanmış olmalısınız. Merkezi borsalardaki cüzdan mantığından farklı olarak, Metamask hesabınız üzerindeki tüm tasarruf yetkisini size tanır. Yani cüzdanınıza gerçekten hakim olursunuz.

iPhone Kullanıcılarını Uyardı!

MetaMask, bir dizi tweet’te, Apple’ın iCloud hizmetini kullanırken zayıf parolaların ve belirli varsayılan yedekleme ayarlarının bir kombinasyonunun kripto varlıklarını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.

“Uygulama verileri için iCloud yedeklemesini etkinleştirdiyseniz, buna parolayla şifrelenmiş MetaMask kasanız da dahildir. Parolanız yeterince güçlü değilse ve birisi iCloud kimlik bilgilerinizi ele geçirirse, bu paranızı kaybetmeniz anlamına gelir”.

Daha önce iCloud hesabı hacklenen ünlülerin başına neler geldiğini görmüştük. Son kripto soygunlarının bu ihmalden kaynakladığı düşünülüyor.

MetaMask daha sonra, verilerinin korunmasına yardımcı olmak için iCloud yedekleme ayarlarının nasıl değiştirileceğine ilişkin adım adım talimatlar paylaştı.

Güvenliğiniz İçin Ayarları Güncelleyin

Metamask, Ayarlar > Profil > iCloud > Depolamayı Yönet > Yedeklemeler bölümünden bu özelliğin kapatılabileceğini ve kullanıcıların eğer risk almak istemiyorlarsa bunu yapmaları gerektiğini söyledi. Duyuru, non-fungible token (NFT) yatırımcısının Apple hesabı saldırıya uğradıktan sonra “bütün cüzdanını” kaybettiğini tweetlemesinden sonra geldi. NFT yatırımcısı cüzdanının anahtar kelimeleri iCloud hesabına yedeklendiği için 650.000 dolar değerinde kripto varlığını kaybetti.

New York merkezli ConsenSys tarafından geliştirilen Metamask, cüzdana dair tüm yetkileri anonim kullanıcıya verir. Her cüzdanın özel anahtar kelimeleri olur ve buna sahip olan biri cüzdanın şifresini sıfırlayarak varlıklara erişebilir. Eğer herhangi bir Google veya sosyal medya reklamında sizde 12/24 kelimelik özel şifrelerinizin paylaşılması istenirse bunu paylaşmamanız gerekir.

Size ait olan bu özel kelimelerle kredi kartı bilgilerinizin bir farkı yoktur. İkisine de sahip olan kötü niyetli biri size ait parayı harcayabilir. Yatırımcıların en azından temel seviye siber güvenlik donanımına sahip olması şarttır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü
Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü
625 Milyon Dolarlık Kripto Para Saldırısında Yeni Gelişme!
625 Milyon Dolarlık Kripto Para Saldırısında Yeni Gelişme!
Ronin Bridge Saldırısının Ardından Axie Infinity (AXS)! Neler Oluyor?
Ronin Bridge Saldırısının Ardından Axie Infinity (AXS)! Neler Oluyor?
Axie Infinity (AXS) Hack’inde Son Gelişmeler!
Axie Infinity (AXS) Hack’inde Son Gelişmeler!
Diyarbakır Merkezli Operasyonda Kripto Para Detayı!
Diyarbakır Merkezli Operasyonda Kripto Para Detayı!
NFT Dolandırıcıları Pes Dedirtti! Sosyal Mühendislik Saldırısı!
NFT Dolandırıcıları Pes Dedirtti! Sosyal Mühendislik Saldırısı!
Almanya Bitcoin (BTC) Sahibi Oldu! 25 Milyon Dolarlık BTC!
Almanya Bitcoin (BTC) Sahibi Oldu! 25 Milyon Dolarlık BTC!
Bored Ape Yacht Club Ekibinden Güvenlik Açığı Uyarısı: İşte Yapılan Son Dakika Açıklaması!
Bored Ape Yacht Club Ekibinden Güvenlik Açığı Uyarısı: İşte Yapılan Son Dakika Açıklaması!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Müzik NFT’si Alanında Kimler Var: Snoop Dogg Neler Yapıyor?
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Son Teknik Analizler
Cosmos (ATOM), Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) Yorumları!
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022