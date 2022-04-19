Müzik NFT’leri, sanatın birçok dalında olduğu gibi NFT ekosisteminde yavaş yavaş yer almaya başlıyor. Çoğu proje, henüz ham olsa da bu projeler, gümbür gümbür alışkanlıklarımızı değiştirmeye geliyor. Eskiden insanlar, nasıl ki sabah kalkar kalkmaz kahvaltı veya kahve seansını başlatmak için her şeyden önce radyosunu açıyorsa ve hatta bundan da önce en sevdiği plağını plak çalarına takarak gününe bir start veriyorsa, günümüzde de elimiz direkt telefonumuzda Spotify Mood listelerimize gidiyor. Bu kimi için Spotify olurken, kimi içinse Apple Music veya web2 tabanlı başka bir müzik uygulaması olabiliyor. Ancak gelecekte neler olabileceğini tahmin edemesek de web3 tabanlı olan Müzik NFT platformları şimdiden müziğin evrimini gözler önüne seriyor.

Bu Platformların Vadettikleri

Aslında bu teknolojik inovasyonla, müziğin kendisi elbette ki değişmiyor. Sadece elde ettiğimiz müzik deneyimi daha da artıyor. Nasıl ki bir korku filmini 3 boyutlu gözlüklerle ve izlediğimiz salonun ses sistemleri ile desteklenmesi bizlere daha çok işliyor ve o korku hissiyatını daha çok geçiriyorsa, blockchain ve web3’le müzik NFT platformları da bunu amaçlıyor. Müzik NFT platformlarının çoğu, bir yandan daha iyi bir müzik deneyimi sunarken öte yandan hem sanatçısına hem de dinleyicisine kazanç elde ettirmeyi de hedefliyor.

Centaurify, MusicArt ve Meteora bu müzik NFT platformlarına birer örnek olarak verilebilir. Centaufiry, platformunda bulunan kullanıcılara NFT konser biletleri, canlı etkinlikler ve bu NFT sahiplerine müzisyenlerle tanışma fırsatı sunuyor. MusicArt da aynı şekilde müzisyenlere birebir ulaşım avantajı sağlarken, platformundaki NFT’lerle müzik tutkunlarına keşfedilecek birçok serüven de yaratıyor. Bunların yanı sıra Meteora, platformunda müzik NFT sahiplerine yüksek kaliteli müzik akışı ve dinleme önerileri ile ön plana çıkıyor.

SoundMint

Bu müzik NFT platformları arasında pazarın liderlerinden olan SoundMint, herkesin müzik NFT’si oluşturması için fırsat tanıyor. Bu platformda 30 saniyelik müzik NFT’lerini oluşturmak için sanatçı olmaya gerek yok. Ayrıca üretilen müzik NFT’leri bir görselle eşleştiriliyor. Bunun yanı sıra NFT’ler bass, lead, drum, perküsyon ve vokal traitleri (NFT’nin iç özellikleri) içerebiliyor. Bu platformda müzik NFT’lerinin değerleri ve nadirliği bu traitlerle belirleniyor.

Sound XYZ

Belki de günümüzde bu müzik NFT platformları arasında en popüler olanı Sound XYZ olarak karşımıza çıkıyor. Sound XYZ, her bir Sound NFT’nin müzikten daha fazlası olduğunu ve bu NFT’lere sahip olmanın sanatçının diğer projelerinde söz hakkı sahibi olmayı sağladığını da belirtiyor. Ayrıca bu müzik NFT’leri platformun discord sunucusuna geçiş hakkı tanırken öte yanda da turlar, fan kulüpler ve etkinliklere de bir bilet niteliğinde oluyor. Bunun yanı sıra Snopp Dogg gibi ünlülerin de bu platformu tercih etmesi onu daha da güvenilir yapıyor.

Soundverse

Bir müzik NFT ve metaverse platformu olan Soundverse, bu müzik NFT programları arasında ödül sistemini getiren ilk müzik NFT platformu olmasıyla dikkat çekiyor. Soundverse, ilgili müzik NFT koleksiyonlarına numaralar vererek dinleyicileri arasında bir hiyerarşi oluşturuyor. Ayrıca bu platformda bulunan yatırımcı ve dinleyiciler, NFT’leri ile yaptıkları her işlemde platformun yerel tokenı olan SVJ tokenı kazanabiliyor. Bununla da kalmayan platform, sadece platformda bulunma şartı ile bile bu ödül tokenları dağıtabiliyor.

Gelecekte Neler Olabilir?

Günümüzde, müzik NFT’lerinin bize sağladığı sanatçılarla birebir iletişime geçme ve NFT koleksiyonculuğu ile kazanç sağlama gerçek hayatta elde edebildiğimiz bir deneyim olarak yer almıyor. Tabi ki her sanatçının kendi vip müşterileri olabiliyor ve kulislerine kadar girebiliyor. Ancak müzik NFT’leri bir çaba sarf etmeden, kolay yolla sanatçıya erişim imkanı sağlıyor. Bu platformlar bunlara öncülük ediyor ama insanoğlunun hayal gücü elbette ki bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

Her ne kadar metaverse’te yapılan projeler, henüz taslak olarak ilerlese de hayat bulduğu anda müzik severler açısından muhteşem deneyimler sunacaktır. Gün gelecek ve bizler, metaverse’te kendi avatarlarımızla konser ortamını evlerimize taşıyacağız. Belli müzik NFT platformlarında, grupça festivallerde aktif olarak bulunabileceğimiz ortamlar yaratılacaktır belki de. Ya da bir müzik NFT’sine sahip olmak birçok proje için bilet olarak kabul edilebilir bile. Ve hatta bu platformlarda belki de kendi müziğimizi yaratabilir ve hologram sanatçılarla düet yapma imkanı bile bulabiliriz. Bazı konserlerde artık yaşamayan sanatçıların hologram görüntülerinin kullanılması yaygınlaştı. Metaverse ve müzik NFT platformlarında günümüzde bulunan veya anısını yaşattığımız eski sanatçılarla beraber olma imkanını bile yakalayabiliriz.