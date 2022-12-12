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Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!

Ünlü girişimci ve NFT savunucusu Gary Vaynerchuck, kripto para piyasasının o tarafının geçtiğimiz yıl bu kadar sert düşmesinin ana nedenlerini sıraladı.
12:00
12 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü girişimci ve NFT savunucusu Gary Vaynerchuck, NFT piyasasının geçtiğimiz yıl bu kadar sert düşmesinin ana nedenlerinin yüksek arz, açgözlülük ve vasatın altındaki projeler olduğunu savundu.

NFT’lerin Karşı Karşıya Olduğu Temel Sorunlar

Gary Vaynerchuck, 12 Aralık’ta Twitter üzerinden NFT sektörünün mevcut sorunlarını ve gelecek yıl nereye gideceğini düşündüğünü araştıran son blog yazısını paylaştı. NFT piyasasının durumu hakkında yorum yapan Vaynerchuck, bu yıl medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından önemli miktarda korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) olduğunu ve bunların sonucunda işlem hacminin ve taban fiyatların düştüğünün altını çizdi.

Vaynerchuck, “Gerçek şu ki, eğer dikkat ediyorsanız, burada gerçekten neler olduğunu biliyorsunuz ve eğer benim gibi düşünüyorsanız, şaşırmadınız” dedi.

Bir yıl önce yaptığı bir tahmine işaret ederek, 2021’deki NFT patlaması sırasında ilgi gören NFT projelerinin yüzde 98-99’unun kötü yatırımlar olacağını veya değerlerinin sıfıra ineceğini savundu.

Bu öngörüsünü açıklayan Vaynerchuck, piyasayı engelleyen üç ana sorunun altını çizdi: yüksek arz, kısa vadeli açgözlülük ve zayıf operatörler.

Arz fazlası konusunda Vaynerchuck, geçen yıl piyasaya dahil olan çok sayıda ünlü, influencer, spor kulübü, büyük marka ve bireysel sanatçının arz ve talep sorunlarına yol açacağını savunarak “Bazıları, topluluklarına değer sunmaya odaklanmış gerçek operatörler tarafından yönetilen harika projelerdi ama çoğu değildi” diye yazdı ve ekledi:

Talep bu olağanüstü arz seviyesini karşılayamadı, karşılayamayacak ve bu ne zaman olursa olsun, patlamayı bekleyen bir balon var demektir.

Kısa vadeli açgözlülükle ilgili olarak yorum yapan Vaynerchuck, sektörün çok fazla insanın proje başlatarak veya NFT ticareti yaparak hızlı bir şekilde para kazanmak için acele etmesi nedeniyle durduğunu, bunun da dolandırıcılık ve zayıf temellere sahip projelerin çökmesiyle sonuçlandığını savundu:

Herkes çok bencil, çok hızlı ve düşünceden yoksun. Bu bir maraton ama herkes buna bir mikro sprint ve altına hücum gibi davranıyor ve bu yüzden çoğu kaybedecek.

Kötü projeler konusunda da yorum yapan Vaynerchuck, isteyen herkesin kolayca bir NFT projesi başlatabileceği için artık uzun vadeli topluluk oluşturma, kültür, bir personelin günlük işleyişi ve talep yaratma gibi konularda gerçek bilgisi olmayan çok sayıda insan olduğunu öne sürdü.

Haziran ayında, Blockchain takip yazılımı şirketi DEXterlab, Mayıs sonundan Haziran başına kadar NFT satın alma alışkanlıkları hakkında Twitter’da bin 300’den fazla kişinin katılımıyla anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 64,3’ü NFT’leri “para kazanmak için” satın aldıklarını söylerken, yüzde 42’den daha azı kâr ettiğini söyledi.

NFT’leri 2023’te Neler Bekliyor?

NFT’leri 2023’te neler beklediği konusuna da değinen Vaynerchuck, özellikle “makroekonomik manzaranın” yakın zamanda toparlanmasını beklemediği için 2021’deki gibi başka bir piyasa çöküşü yaşanmasının pek olası olmadığını savundu. Ayrıca, kripto para ve NFT piyasasını 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında yaşanan internetin çöküşüne benzetti. Bu dönemde sayısız şirket çökerken en güçlüler hakimiyetlerini artırmıştı:

Gülünç miktardaki arz nedeniyle, birçok proje çökecek ve Pets.com gibi sıfırlanacak, ancak bazıları (projelerin yüzde 1-3’ü) Amazonlar ve eBay’ler haline gelecek. Önemli olan, kaçınız akıllı yatırımlar yapmak için gereken ev ödevini yapmaya istekli olduğu.

Vaynerchuck, 2021’in başlarında NFT projesi ile geri dönmüş ve o yılın Mayıs ayında ilk projesi VeeFriends’i başlatmıştı. Girişimci o zamandan beri bir dizi projeye yatırım yaptı. CryptoSlam’in sağladığı verilere göre, VeeFriends 241.8 milyon dolarla tüm zamanların satış hacmi açısından yirminci sırada yer alan bir NFT koleksiyonu.

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