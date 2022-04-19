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Ripple (XRP) Fiyat Grafiği! XRP Coin Geleceği

XRP yatırımcılarını kısa vadede hangi seviyeler bekliyor? SEC davasında son gelişme ne?
19:45
19 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP topluluğu 2021 boğasında bile ATH seviyelerini göremedi ve devam eden SEC davasının fiyatın önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyor. Peki kısa vadede XRP davasının neticelenmesi mümkün mü? Uzmanların XRP fiyatına dair kısa vadeli beklentileri neler?

Ripple (XRP) Fiyat Grafiği

XRP, aşağı yönlü bir kanal kurulumunu geçtikten sonra, Kontrol Noktasına (POC, kırmızı) meydan okumak için iyi bir konumdaydı. POC üzerindeki olası kırılmalar, satın alma baskısının önemli fiyat seviyelerinde sallanmaması koşuluyla, %38,2 Fibonacci direncine doğru bir yol açacaktır. Yazı hazırlandığı sırada XRP 0,773 dolardan alıcı buluyor.

0,9 dolar seviyesinde başlayan satış, sadece iki hafta içinde %24,45’lik bir düşüşe dönüştü. Böylece XRP, uzun vadeli POC seviyesinin 0,76 dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından 12 Nisan’da yedi haftanın en düşük seviyesine dokunmaya başladı. Daha sonrasında boğalar 10 aylık 0,69 dolarlık desteği savunmak için devreye girdi.

XRP Coin Geleceği

20 EMA (kırmızı), hafifçe kuzeye bakarken 50 EMA’nın (camgöbeği) üzerinde süzülmeyi başardı. 0,77 dolarlık mevcut direnç sağlam kalırsa, XRP trendinde güçlü bir değişiklik yapmadan önce sıkı bir aşamaya girebilir. POC’nin üzerinde bir kapanış, XRP’nin olası bir geri dönüşten önce 78 dolarlık bölgeyi test etmesini sağlayacaktır. Satıcılar, boğalara herhangi bir geri dönüşe izin vermeden önce 0,73 dolar tabanını yeniden test etmeyi hedefleyeceğinden, EMA’larının altına düşüş zararlı olabilir.

Ripple (XRP) için yatırımcıların POC’nin üstünde veya altında bir kapanışa dikkat etmeleri gerekir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış, büyük olasılıkla sıkı bir aşamaya girmeden önce %38,2 seviyesinin yeniden test edilmesine neden olacaktır. Öte yandan, bu seviyenin altında bir kapanış, yükselişin yeniden canlanmasından önce devam eden bir düşüş trendi ile sonuçlanabilir.

SEC davasında son durum ne? Avukat Jeremy Hogan, SEC‘in keşif sürecini sona erdirme kararını yakın zamanda paylaşmıştı. Bunda göre davanın daha fazla uzaması için pek bir sebep yok. Uzmanlara göre bu yılın üçüncü çeyreğinde netice alınabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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