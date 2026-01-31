Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)

Göstere göstere gelen düşüş kripto para yatırımcıları için hiç de şaşırtıcı olmadı. 10 Ekim tarihinden bugüne kripto paralar zaten bir türlü belini doğrultamamıştı. En azından satıcıların güç kaybetmesi ve heyecanın geri dönmesi ihtimaline odaklanabiliriz. Yani bu düşüş artık boğulan yatırımcılar için “oohh mis gibi rahatladık” diyebileceği türden bir düşüş.

Kripto Paralarda Çöküş

3 aydır dar aralıkta sıkışıp kalan Bitcoin büyük ölçüde yana hareket etti ve iyi haberlerin hiçbirini umursamadı. 2026 için görünümü etkileyecek olaylar ilk çeyreğe yoğunlaştığı için zaten böyle bir yıllık başlangıç öngörülüyordu. İyi haberlerin fiyatlanmama sebeplerinden biri de buydu.

Trump yeni Fed başkanı olacak ismi açıkladı. Daha önceki görüşlerinden Warsh’ın parasal genişleme lehine pozisyon alması beklenmiyor. Bu kripto paraların aleyhine.

Hisse senetleri aşırı yükseldi ve beklenen düzeltme başladı.

20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkemenin tarifeler aleyhine karar açıklaması bekleniyor.

Bitcoin ETF yatırımcı maliyeti ve Strategy alım ortalamasını kaybetti.

Kripto paralarda ETF talebi zayıfladı.

Binance hakkında 10 Ekim çöküşüyle ilgili FUD büyüyor.

Hyperliquid birçok paritede Binance borsasını geride bırakırken likidite verimsizleşiyor.

Her gün milyarlarca dolar tasfiyeyle yıpranan boğalar artık epey güçsüzleşti.

MSCI kripto para rezerv şirketleri aleyhine görüş açıkladı ve sınıflandırmanın değişmesi gerektiğini halen düşünüyor. Sadece bu kararı erteledi.

Kripto para piyasası netlik yasası iki partili şekilde ilerlemiyor. Basit çoğunluk Senato oylaması için yeterli olmadığından yasanın 2026 yılında çıkma ihtimali çok düştü.

2026 Kasım ayındaki ara seçimlere Trump güç kaybederek ilerliyor ve çoğunluğu muhtemelen kaybedecek. Bu durum Trump’ı azil riskiyle karşı karşıya getirir. En iyi ihtimalle Demokratlar onu topal ördeğe çevirecek.

Kripto paraların özellikle meme coinlerle çektiği son sezon yatırımcılar bu alanı kumar gibi görüyor. Yani kriptonun 2021 ve önceki döngülerde çektiği yatırımcı profilinden daha farklı profilde yatırımcı çektiği açık. Bunların önemli kısmı 2025’te kriptoyu terk etti ve kriptonun imajı zedelendi.

BTC ayı bayrağını net biçimde aşağı kırdı ve direnç seviyesini bu yıl sadece 1 kez test ettikten sonra dibe koşuyor.

Yukarı tüm maddelerde yer alan cümlelerin sonuna “bu durum kripto paraların lehine” cümlelerini ekleyebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa gerekçelerin sayısını 100’e yaklaştırabilirim.

Çöküş Ne Zaman Bitecek?

Sadece son 1 saatte 1,16 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatlik kayıplar 2,5 milyar doları aştı. SOL Coin 100 dolarda tutunmaya çalışıyor ve 200 milyon dolara yakın tasfiye tek başına burada yaşandı. 10 Ekim tarihindeki çöküşe benzeyen bu son düşüş BTC için artık karar anı.

Eğer bu aşağı yönlü kırılmaysa BTC kademeli olarak 2026 için 56 bin dolara kadar gerileyebilir. Uzun vadeli ortalamalara bakan analistlerin çoğunun işaret ettiği seviye bu.

Pazar günü için İran’a saldırı haberleri gündemi meşgul ediyor. Eğer yarın saldırı olmazsa zaten fiyatlanmış olan bu haber nedeniyle piyasa bir miktar tepki yükselişi yaşayabilir. Unutmayın kriptoda düşüşler sürekli dikine olmaz ve iniş çıkışları hep görürüz. Bu düşüşü satın alan ve ilk tepede satmak isteyenler olacaktır. Bu satıcıların gücüne bağlı olarak dönüş umutları da satılacak.

Pazartesi günü borsa performansı önemli olacak, Fed’in bağımsızlığı ve yeni başkanın 2026 için atacağı adımlara dair detayları görmemiz etkili olabilir. ETF çıkışları Pazartesi itibariyle hızlanırsa BTC bir tur daha düşüş yaşayabilir.

Kısa vadede Pazar günü saldırı olmazsa BTC fiyatının Pazartesi’ye yaklaşırken CME kapanışına ilerlemesi beklenir.

Önümüzdeki hafta için gelecek haberlere, borsa ve ETF kanalındaki eğilime bağlı yön ve hız netleşecektir. Elbette hiçbirimiz geleceği göremiyoruz eğer böyle bir yeteneğimiz olsaydı haberleri ve grafikleri takip etmemiz gerekmezdi.