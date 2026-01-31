Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü

Yeni Fed başkanının ismi belli oldu ve ABD’nin İran’a saldırı ihtimali günden güne artıyor. Faiz indirimlerinin devamı için makro ortam destekleyici değil ve Trump muhtemelen ara seçimlerde meclis çoğunluklarını kaybedecek. İşler fazlasıyla kripto paraların aleyhine ilerlerken bir de Binance FUD’u çıktı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

98 bin dolar testinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Bitcoin’in artık dar aralıktan kurtulmak için daha derin dipler belirleyebileceğinden bahsetmiştik. Cuma günkü değerlendirmede yeni Fed başkanının QE lehine pozisyon alma ihtimalinin düşük olduğundan ve jeopolitik risklerin arttığından bahsettik. Hafta sonu için BTC fiyatının 76 bin doları test etme riskinden de bahsettik çünkü Binance FUD’u o saatlerde büyüyordu.

İşte şimdi tam da beklendiği gibi BTC fiyatı çöküyor. Ekim 2023’ten bugüne en kötü seviyelerine gerileyen BTC Strategy maliyet seviyesinin de altına indi. Dahası 82 bin dolar civarındaki ETF maliyetinin de altında. Eğer 81 ve 83 bin dolar seviyeleri geri alınamazsa BTC birçok analistin bahsettiği 56k bölgesine ilerleyebilir.