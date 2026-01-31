XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasasında XRP, aylık zaman diliminde 1,7 dolar civarında işlem görerek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekmiş durumda. Bu seviye, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli piyasa döngülerinin belirlediği yapısal olarak önemli bir bölgeye karşılık geliyor. Analist Egrag Crypto tarafından paylaşılan değerlendirmeler, XRP’nin geçmiş piyasa döngülerine benzer bir fazda olduğunu ve fiyatın devam mı yoksa yapısal bir kırılma mı yaşayacağına dair kritik bir karar noktasına yaklaştığını ortaya koyuyor. Bu süreçte teknik göstergeler kadar piyasa psikolojisi ve makro gelişmeler de belirleyici rol oynuyor.

Döngü Yapısı ve Fibonacci Uzantılarının Anlamı

Egrag Crypto’nun analizinde öne çıkan temel unsur, XRP fiyatının geçmiş döngülerde sergilediği simetrik yapı. Tarihsel olarak XRP’de en güçlü fiyat genişlemeleri ilk yükseliş dalgasında değil, onu izleyen ikinci ivmede gerçekleşti. 2017 döngüsünde ikinci yükseliş, Fibonacci 2.618 uzantısına kadar taşınırken, 2021’de bu hareket Fib 1.618 seviyesinde sınırlı kaldı. Analiste göre bu durum yapısal bir zayıflıktan ziyade, o dönemde yaşanan dışsal gelişmelerin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bu veriler ışığında güncel tabloya bakıldığında, XRP’nin hâlen ilk yükseliş sonrası oluşan makro düzeltme evresinde olduğu görülüyor. Bu da ikinci ivmenin henüz aktifleşmediğine işaret ediyor. Fibonacci seviyeleri burada kesin hedefler değil, olasılık haritaları sunan araçlar olarak ele alınıyor. Yani tarih tekerrür ederse, asıl güçlü fiyat hareketinin henüz başlamamış olması ihtimali masada duruyor.

21 Aylık EMA ve Tarihsel Tepki Noktası

Analizde dikkat çeken bir diğer teknik unsur ise aylık grafikteki 21 üssel hareketli ortalama (EMA). XRP fiyatı şu anda bu ortalamayı test ediyor. Geçmişte, hem 2018 hem de 2021 döngülerinde, ilk büyük yükselişten sonra 21 EMA’ya yapılan ilk temas güçlü bir rahatlama sıçramasıyla sonuçlanmıştı. Ancak bu sıçramaların ardından daha geniş çaplı yapısal çözülmeler yaşanmıştı.

Grafikte beyaz dairelerle işaretlenen bu ilk temas noktalarının döngüler arasında neredeyse birebir örtüşmesi, söz konusu seviyenin tarihsel bir tepki alanı olduğunu gösteriyor. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma olasılığını artırsa da uzun vadeli yönün henüz netleşmediğini düşündürüyor. Yani bu bölge, kesin bir kırılma sinyalinden çok, olasılıkların geçici olarak denge değiştirdiği bir alan olarak öne çıkıyor.

Öte yandan XRP cephesinde yalnızca teknik analiz değil, temel gelişmeler de yakından izleniyor. Son dönemde Ripple ile ABD’li düzenleyici kurumlar arasındaki hukuki sürecin seyrine dair haber akışı ve XRP tabanlı finansal ürünlere yönelik beklentiler, piyasa algısını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu tür gelişmeler, teknik döngülerle birleştiğinde fiyat hareketlerini hızlandırabilecek potansiyele sahip.

Genel değerlendirme olarak, XRP’nin mevcut konumu ne kesin bir yükseliş vaadi ne de kaçınılmaz bir düşüş anlamına geliyor. Tarihsel döngüler ve teknik göstergeler, piyasanın önemli bir eşikte olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar açısından bu süreç, aceleci kararlar yerine risk yönetimine odaklanılması gereken bir dönem olarak öne çıkıyor.