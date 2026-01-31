Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi

Ocak ayında Bitcoin’in altına (XAU) karşı değeri tarihi bir dip seviyeye geriledi. Küresel para arzı dikkate alınarak yapılan bu karşılaştırma, Bitcoin’in altına kıyasla şimdiye kadarki en zayıf dönemlerinden birine işaret ediyor. Analistlere göre bu tablo, 2015–2017 boğa piyasası öncesinde görülen koşullardan bile daha cazip bir alım fırsatı sunuyor. Piyasada, altından Bitcoin’e doğru olası bir sermaye rotasyonunun yeniden gündeme gelmesi bu nedenle tesadüf değil.

Altına Karşı Bitcoin’de Aşırı Değer Kaybı Tartışması

Bitwise Europe verilerine göre Bitcoin’in altına oranı, tarihsel olarak piyasa diplerine denk gelen “aşırı zayıflık” bölgesine yaklaştı. Bu gösterge en son 2015 yılında benzer seviyeleri görmüş ve ardından Bitcoin fiyatı iki yıl içinde yaklaşık yüzde 11.800 artışla 165 dolardan 20 bin dolara kadar yükselmişti. Ünlü analist Michaël van de Poppe, mevcut durumu “2017’den bile daha iyi bir alım fırsatı” olarak nitelendiriyor.

Bu görüşü paylaşanlar arasında Bitwise Europe Araştırma Direktörü André Dragosch ve Swyftx baş analisti Pav Hundal da bulunuyor. Hundal’a göre altın fiyatlarında son bir yılda yaşanan güçlü yükseliş, yatırımcıların kâr realizasyonu yaparak daha yüksek riskli varlıklara yönelmesine zemin hazırlayabilir. Özellikle şubat ve mart aylarında altından Bitcoin’e doğru kademeli bir sermaye kaymasının başlaması olası görülüyor. Ancak analistler, bu sürecin ani ve sert olmayacağı konusunda da uyarıyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcıları Sahneye Çıkıyor

Her ne kadar Bitcoin ocak ayında sert bir geri çekilme yaşamış ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetmiş olsa da zincir üstü veriler daha sakin bir tablo çiziyor. 155 günden uzun süredir Bitcoin tutan “uzun vadeli yatırımcılar”, satış baskısı sırasında pozisyonlarını yeniden artırmaya başladı. Uzun vadeli yatırımcı arzındaki toparlanma ve bu grubun satış eğilimini ölçen göstergelerdeki düşüş, geçmiş döngülerde kalıcı diplerin habercisi olmuştu.

Benzer bir tablo Nisan 2025 diplerinden sonra da görülmüş, uzun vadeli yatırımcıların birikimi yaklaşık bir ay sonra Bitcoin fiyatında yüzde 60’lık güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirmişti. Bu durum, sabırlı yatırımcıların fiyat düşüşlerini fırsat olarak değerlendirdiğini ve piyasanın daha sağlam bir zemin oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan herkes aynı derecede iyimser değil. Analist Benjamin Cowen, Bitcoin’in hisse senetlerine karşı zayıf seyrinin sürebileceğini ve altın ile gümüşten büyük çaplı bir sermaye çıkışının kısa vadede beklenmemesi gerektiğini savunuyor. Nitekim Citi, Çin talebi ve zayıflayan dolar nedeniyle gümüşte yükselişin sürebileceğini belirtirken, RBC Capital Markets altın fiyatının 2026 sonunda 7 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Sonuç olarak Bitcoin–altın oranındaki tarihi sapma, kripto piyasası için uzun vadeli bir fırsat penceresi açıyor olabilir. Ancak bu pencerenin ne kadar süreceği ve sermaye rotasyonunun ne hızda gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Kısa vadede temkinli olmak gerekse de, zincir üstü veriler ve geçmiş döngüler sabırlı yatırımcılar için umut verici sinyaller sunuyor.