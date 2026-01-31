İran Saldırısı Başladı Mi? Trump Ne Diyor? Kripto Paralar Dejavu Yaşıyor

Geçen sene Trump asla İran’a saldırma niyetinde olmayıp saatler sonra saldırdı. Şimdiyse ABD Başkanı İran’a bildirilen bir son tarih olduğundan ve harekete geçeceklerinden bahsediyor. Yatırımcılar Pazar günü piyasalar kapalıyken İran’a saldırı olma ihtimalini fiyatlıyor. Ancak Pazar günü Hürmüz boğazında İran, Çin ve Rusya birlikte tatbikat yapıyor olacak. Peki İran cephesinde son durum ne?

İran Son Gelişmeler

Trump’ın açıklamalarının ardından kripto paralarda satış tekrar hızlandı. Altcoinler günlük çift haneli kayıplara alıştığından fazlasıyla yıpranmış durumda. Geçen seneki saldırının ardından yaşananları henüz unutmayan yatırımcılar şimdi yine benzer bir hareket olacağından endişeleniyor.

Tahran Kriz Yönetimi Departmanı Başkanı birkaç saat önce yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Başkentteki 82 metro istasyonunu sığınak olarak belirledik. Metro istasyonlarına şu anda erzak taşıyoruz.”

Trump zaten saldırının sinyallerini veriyordu. Protestoculara yönelik “direnin, sabredin yardım yolda” tarzında açıklamalarıyla çok açık biçimde niyetini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi son açıklamalarında şunları söyledi;

“Batı Yarımküre’de sarı ile işaretlenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri’dir. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında, İran’ın sınırları sarı ile işaretlenmiştir. Kırmızı içindeki küçük daire Hürmüz Boğazı’dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi bizim Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin kendi topraklarında nasıl hedef pratiği yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. CENTCOM, bir yandan aynı “terör örgütünün” askeri tatbikat yapma hakkını tanırken, diğer yandan ABD Hükümeti’nin “terör örgütü” olarak listelediği ulusal bir ordudan “profesyonellik” talep ediyor! Bu, dünyanın şu an karşı karşıya olduğu ve Avrupalı hükümetlerin aktif olarak benimsemeye karar verdiği saçmalık düzeyidir. Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda her zaman barış ve istikrarın koruyucusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bölgemizde, hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, heybetli bir güç olarak bilinir. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, komşularımız için olduğu kadar İran için de hayati öneme sahiptir. Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı her zaman ilan edilenin tam tersine neden olmuştur: gerilimi düşürmek yerine tırmandırmak.”

CENTCOM Cumartesi günü İran’a şu uyarıyı yapmıştı;

“İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda Pazar günü başlaması planlanan iki günlük gerçek mühimmatlı bir deniz tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu. CENTCOM duyurulan deniz tatbikatını güvenli, profesyonel bir şekilde ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer serbestisine yönelik gereksiz risklerden kaçınarak yürütmeye çağırmaktadır. Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz geçidi ve bölgesel ekonomik refahı destekleyen temel bir ticaret koridorudur. Herhangi bir günde, dünyanın ticari gemilerinin yaklaşık 100 tanesi bu dar boğazdan geçmektedir. ABD kuvvetleri, İran’ın uluslararası hava sahası ve sularında profesyonelce faaliyet gösterme hakkını tanımaktadır. ABD kuvvetlerinin, bölgesel ortakların veya ticari gemilerin yakınındaki her türlü güvensiz ve profesyonellik dışı davranış; çarpışma, gerilimin tırmanması ve istikrarsızlık risklerini artırmaktadır. CENTCOM, Orta Doğu’da görev yapan ABD personelinin, gemilerinin ve hava araçlarının güvenliğini sağlayacaktır. Uçuş operasyonları yürüten ABD askeri gemilerinin üzerinden uçulması, niyetin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri varlıklarının üzerinden alçak irtifada veya silahlı uçuş yapılması, ABD askeri gemilerine çarpışma rotasında yüksek hızlı botlarla yaklaşılması veya silahların ABD kuvvetlerine doğrultulması dahil olmak üzere, Devrim Muhafızları Ordusu’nun güvensiz eylemlerine tolerans gösterilmeyecektir. ABD ordusu, dünyanın en yüksek eğitimli ve caydırıcı gücüne sahiptir; en yüksek profesyonellik düzeyinde faaliyet göstermeye ve uluslararası normlara bağlı kalmaya devam edecektir. İran Devrim Muhafızları Ordusu da aynısını yapmalıdır.”

Fox News son düşüşü destekleyen önemli bir sızıntı paylaşmıştı. Buna göre Körfez İşbirliği Konseyi üyesi bir ülkenin üst düzey bir yetkilisi, Suudi Arabistan’ın bu hafta Washington’da Suudi savunma ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından, ABD’nin İran’a karşı saldırılar için Suudi hava sahasını veya askeri üslerini kullanmasına izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini söyledi.

Bu da ABD’nin kısa süre içinde saldırı başlatma potansiyeline işaret ediyor.

Trump birkaç saat önce Fox News’teki konuşmasında “Körfez müttefikleri İran’ın her zaman müzakere etmek istediğini ancak bunun ne amaca hizmet ettiğinin net olmadığını ve şu an bir sonuca varılacağını öngörmediklerini söylüyor” sorusuna şu cevabı verdi;

“Bu doğru. Ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.”

Kripto Paralar ve İran

Trump’ın son açıklamaları geçen yıl olduğu gibi İran’a güç kullanılacağını söylüyor. 2025 saldırıları ABD’nin artık ne kadar ciddi olduğunu herkese gösterdiği bir şova dönüşmüştü ve Trump özellikle israilin baskısıyla İran’daki protestoların da rejimin değişimi için “fırsat” dönemi doğurduğunu düşünerek saldırmak istiyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Türk on-chain analisti Anıl short likiditesinin neredeyse sıfırlandığını yazdı. Eğer tasfiye dalgası devam edecekse BTC fiyatının 93 bin dolara herhangi bir sebepten ani biçimde hareket edip 10 milyar doları sıfırladığını görebiliriz. BTC için trend şu anda düşüş yönünde ancak bu durum 1 hafta 10 günlük periyotta likidite avı oyunu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.