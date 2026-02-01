Kripto Para

1 Şubat Kripto Para Piyasaları Son Durum

Özet

  • Bitcoin dar aralıktan kurtuldu yüksek ÜFE verisiyle İran'a saldırı ihtimali birleştiği için beklendiği gibi hafta sonunda BTC çakıldı.
  • Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki Federal Rezerv başkanlığı için seçmesinin de düşüşe katkı sağladığını söyleyebiliriz.
  • Günün ilerleyen saatlerinde CME açılışına ilerlerken BTC kısa süreliğine de olsa 84 bin dolara hareket edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Hafta sonu için beklenen kripto para çöküşü İran’a saldırı olacağına dair dedikoduların artmasıyla yaşandı. Bitcoin fiyatı ilk hedefi olan 78 bin doları kaybetti ve 80 bin dolar altı kapanışlarına devam ediyor. Altcoinlerde kayıplar yüzde 10’u aşsa da BTC düşüşü şimdilik durulduğu için dipten hafif toparlanma var. Peki düşüş bitti mi?

İçindekiler
1 Bitcoin Düşüşü
2 Pazar Günü Kripto Yükselir Mi?

Bitcoin Düşüşü

Son düşüşte Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı bir sonraki Federal Rezerv başkanlığı için seçmesinin de etkisi var. Hassett ve Bessent gibi isimlerin konuşulduğu ortamda Warsh kötünün iyisi bir karar oldu. Parasal genişlemeye sıcak bakmayan, faiz indirimleri yapsa da QE’yi geciktireceği öngörülen bir isim olduğundan Cuma günkü açıklamanın ardından kriptoda negatiflik arttı.

Bu negatifliğe beklentinin epey üzerinde gelen ÜFE rakamları da eklendi. Ve pastanın üzerindeki çilek İran’a yapılacak olası saldırı oldu. Trump öylesinde alışılmak adımlar attı ki yeni Fed başkanı hızla faizleri indirirse bu durum Fed’in bağımsızlığının sorgulanmasına neden olacak. Powell ve Cook ile yaşanan süreç hepinizin malumu.

Son 24 saatteki tasfiyeler 2,58 milyar doları aştı. Açık pozisyonlar %10 gerilerken toplam haim yarı yarıya arttı. Hacim artarken fiyat düşüyorsa burada kaçış var demektir. Kripto paralarda gördüğümüz şey de tam olarak buydu.

Pazar Günü Kripto Yükselir Mi?

Her aşırı satışın ardından kripto paralarda kısa süreli de olsa toparlanma görmeyi bekleyiz. Düşüş devam edecek olsa bile kısa süreli bir tepe oluşması ve ardından satışların yeni dalgayla devam etmesi beklenir. Pazar günü için bu senaryo CME kapanışına hareketle açıklanabilir.

O halde günlük kapanışa ilerlerken BTC fiyatının 83-84 bin dolara yakın yeni bir deneme yapmasını bekleyebiliriz. Eğer 80.600 dolar destek olarak korunabilirse Pazartesi itibariyle kazançlar artabilir ve BTC 85-88 bin dolar aralığını daha yüksek bir tepe için hareket edebilir. Şimdilik en makul senaryo günlük kapanışa doğru giderken CME kapanışına toparlanma gibi görünüyor.

Peki trend değişir mi? Bitcoin artık net biçimde düşüş trendinde ve ayıların hedeflediği seviye 56 bin dolar.

RIVER güne yüzde 34 kayıpla devam ediyor. Trump’ın projesi WLFI ve IP %17 kayıp yaşarken JUP %14 kayıpla en büyük 100 kripto para içinde lider konumda.

