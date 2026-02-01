2-8 Şubat Haftası Kripto Para Önemli Gelişmeler Takvimi

2026 Ocak ayı küresel piyasalar için baş döndürücüydü ve kripto paralar için de berbat bir final oldu. Trump’ın göreve gelmesi kripto paraların yapısal sorunları, regülasyon çalışmaları ve birçok hususta harika sonuçlar doğurdu. Ancak Trump’ın İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan küresel ekonomik düzenin dinamikleriyle oynaması işleri tersine çevirdi. Peki Şubat’ın ilk haftası için beklentiler ne yönde?

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

ÜFE ve Warsh’ın Cuma günü düşüşü nasıl tetiklediğini yaşayarak gördük. Makro cephede yaşanan gelişmelerin kripto paralar üzerinde önemli sonuçları var. Haftalık ekonomik takvimi izlemek kripto paralarda yaşanacak dalgalanmaları öngörebilmek için yararlı. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları ilgilendiren hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?

Gün ve saat detaylarıyla gelişmeler şöyle;

2 Şubat Pazartesi

02:50 Japonya Merkez Bankası Tutanakları

14:40 Disney Kazanç Raporu

18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,5 Önceki: 47,9)

20:30 Fed’den Bostic Konuşacak

23:00 ABD Hazine Bakanlığı QRA Tahminleri

ZAMA Coin Listelemeleri

3 Şubat Salı

10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Beklenti: %29,9 Önceki: %30,89)

16:00 Fed/Barkin

17:40 Fed/Bowman

18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M)

Ondo Roadmap Güncellemesi

CHZ 2030 Vizyonu Açılışı

Ondo Summit

Enjin Multiverse

4 Şubat Çarşamba

00:15 AMD Kazanç Raporu

16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 45K Önceki: 41K)

18:00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)

20:00 Fed/Barkin

5 Şubat Perşembe

00:00 Google Kazanç Raporu

02:30 Fed/Cook

16:15 ECB Faiz Oranı (Beklenti: Sabit)

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 1,85M Önceki: 1,827M)

ENA Kilit Açılışı (Arzın %2,31’i)

XDX Kilit Açılışı (%5)

6 Şubat Cuma

00:00 Amazon Kazanç Raporu

16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,4)

16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 50K)

16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)

18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü (Beklenti: 55 Önceki: 56,4)

20:00 Fed/Jefferson

HYPE Coin Kilit Açılışı

İstihdam Verilerine Dikkat

2026 faiz rotası zaten büyük ölçüde netleşti. İstihdam rakamları Ocak ayında beklenenden iyi geldiği için önümüzdeki 2 toplantıda indirim beklenmiyor. Cuma günü ÜFE bu denli yüksek gelmişken bu hafta da istihdam rakamları Cuma günü beklenti ve üzerinde gelirse Haziran ayına kadar indirim olmama ihtimali kesinleşebilir. Bunun grafiklerde tedirginliğini ve veriler geldiğinde neticesini görmeyi bekliyoruz.

İran cephesinde neler olduğunu hafta boyu takip edeceğiz. Trump’ın çıkışları önemli olacak. Yeni Fed Başkanı hakkında yapılacak açıklamalar dalgalanmaya neden olabilir. Yoğun bir hafta kripto para yatırımcılarını bekliyor.