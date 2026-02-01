2-8 Şubat Haftası Kripto Para Önemli Gelişmeler Takvimi

2026 Ocak ayı küresel piyasalar için baş döndürücüydü ve kripto paralar için de berbat bir final oldu. Trump’ın göreve gelmesi kripto paraların yapısal sorunları, regülasyon çalışmaları ve birçok hususta harika sonuçlar doğurdu. Ancak Trump’ın İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan küresel ekonomik düzenin dinamikleriyle oynaması işleri tersine çevirdi. Peki Şubat’ın ilk haftası için beklentiler ne yönde?
Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
ÜFE ve Warsh’ın Cuma günü düşüşü nasıl tetiklediğini yaşayarak gördük. Makro cephede yaşanan gelişmelerin kripto paralar üzerinde önemli sonuçları var. Haftalık ekonomik takvimi izlemek kripto paralarda yaşanacak dalgalanmaları öngörebilmek için yararlı. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları ilgilendiren hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?
Gün ve saat detaylarıyla gelişmeler şöyle;
2 Şubat Pazartesi
- 02:50 Japonya Merkez Bankası Tutanakları
- 14:40 Disney Kazanç Raporu
- 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,5 Önceki: 47,9)
- 20:30 Fed’den Bostic Konuşacak
- 23:00 ABD Hazine Bakanlığı QRA Tahminleri
- ZAMA Coin Listelemeleri
3 Şubat Salı
- 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Beklenti: %29,9 Önceki: %30,89)
- 16:00 Fed/Barkin
- 17:40 Fed/Bowman
- 18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M)
- Ondo Roadmap Güncellemesi
- CHZ 2030 Vizyonu Açılışı
- Ondo Summit
- Enjin Multiverse
4 Şubat Çarşamba
- 00:15 AMD Kazanç Raporu
- 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 45K Önceki: 41K)
- 18:00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)
- 20:00 Fed/Barkin
5 Şubat Perşembe
- 00:00 Google Kazanç Raporu
- 02:30 Fed/Cook
- 16:15 ECB Faiz Oranı (Beklenti: Sabit)
- 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 1,85M Önceki: 1,827M)
- ENA Kilit Açılışı (Arzın %2,31’i)
- XDX Kilit Açılışı (%5)
6 Şubat Cuma
- 00:00 Amazon Kazanç Raporu
- 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,4)
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
- 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)
- 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü (Beklenti: 55 Önceki: 56,4)
- 20:00 Fed/Jefferson
- HYPE Coin Kilit Açılışı
İstihdam Verilerine Dikkat
2026 faiz rotası zaten büyük ölçüde netleşti. İstihdam rakamları Ocak ayında beklenenden iyi geldiği için önümüzdeki 2 toplantıda indirim beklenmiyor. Cuma günü ÜFE bu denli yüksek gelmişken bu hafta da istihdam rakamları Cuma günü beklenti ve üzerinde gelirse Haziran ayına kadar indirim olmama ihtimali kesinleşebilir. Bunun grafiklerde tedirginliğini ve veriler geldiğinde neticesini görmeyi bekliyoruz.
İran cephesinde neler olduğunu hafta boyu takip edeceğiz. Trump’ın çıkışları önemli olacak. Yeni Fed Başkanı hakkında yapılacak açıklamalar dalgalanmaya neden olabilir. Yoğun bir hafta kripto para yatırımcılarını bekliyor.