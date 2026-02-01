Kripto Para

2-8 Şubat Haftası Kripto Para Önemli Gelişmeler Takvimi

Özet

  • Cuma günü ABD istihdam rakamları gelecek. Son ÜFE verisinin ardından 5 Şubat verileri beklenti veya üzerinde olursa ilk yarıda faiz indirimi gelmeyebilir.
  • HYPE Coin kilit açılışı nedeniyle bu hafta volatilite görebiliriz.
  • Bu hafta da kazanç raporları gelmeye devam edecek. ABD borsalarında göreceğimiz toparlanma BTC'nin dipten dönmesi için destekleyici olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2026 Ocak ayı küresel piyasalar için baş döndürücüydü ve kripto paralar için de berbat bir final oldu. Trump’ın göreve gelmesi kripto paraların yapısal sorunları, regülasyon çalışmaları ve birçok hususta harika sonuçlar doğurdu. Ancak Trump’ın İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan küresel ekonomik düzenin dinamikleriyle oynaması işleri tersine çevirdi. Peki Şubat’ın ilk haftası için beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 2 Şubat Pazartesi
1.2 3 Şubat Salı
1.3 4 Şubat Çarşamba
1.4 5 Şubat Perşembe
1.5 6 Şubat Cuma
2 İstihdam Verilerine Dikkat

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

ÜFE ve Warsh’ın Cuma günü düşüşü nasıl tetiklediğini yaşayarak gördük. Makro cephede yaşanan gelişmelerin kripto paralar üzerinde önemli sonuçları var. Haftalık ekonomik takvimi izlemek kripto paralarda yaşanacak dalgalanmaları öngörebilmek için yararlı. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto paraları ilgilendiren hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?

Gün ve saat detaylarıyla gelişmeler şöyle;

2 Şubat Pazartesi

  • 02:50 Japonya Merkez Bankası Tutanakları
  • 14:40 Disney Kazanç Raporu
  • 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,5 Önceki: 47,9)
  • 20:30 Fed’den Bostic Konuşacak
  • 23:00 ABD Hazine Bakanlığı QRA Tahminleri
  • ZAMA Coin Listelemeleri

3 Şubat Salı

  • 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Beklenti: %29,9 Önceki: %30,89)
  • 16:00 Fed/Barkin
  • 17:40 Fed/Bowman
  • 18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M)
  • Ondo Roadmap Güncellemesi
  • CHZ 2030 Vizyonu Açılışı
  • Ondo Summit
  • Enjin Multiverse

4 Şubat Çarşamba

  • 00:15 AMD Kazanç Raporu
  • 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 45K Önceki: 41K)
  • 18:00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)
  • 20:00 Fed/Barkin

5 Şubat Perşembe

  • 00:00 Google Kazanç Raporu
  • 02:30 Fed/Cook
  • 16:15 ECB Faiz Oranı (Beklenti: Sabit)
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 1,85M Önceki: 1,827M)
  • ENA Kilit Açılışı (Arzın %2,31’i)
  • XDX Kilit Açılışı (%5)

6 Şubat Cuma

  • 00:00 Amazon Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,4)
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
  • 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,8)
  • 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü (Beklenti: 55 Önceki: 56,4)
  • 20:00 Fed/Jefferson
  • HYPE Coin Kilit Açılışı

İstihdam Verilerine Dikkat

2026 faiz rotası zaten büyük ölçüde netleşti. İstihdam rakamları Ocak ayında beklenenden iyi geldiği için önümüzdeki 2 toplantıda indirim beklenmiyor. Cuma günü ÜFE bu denli yüksek gelmişken bu hafta da istihdam rakamları Cuma günü beklenti ve üzerinde gelirse Haziran ayına kadar indirim olmama ihtimali kesinleşebilir. Bunun grafiklerde tedirginliğini ve veriler geldiğinde neticesini görmeyi bekliyoruz.

İran cephesinde neler olduğunu hafta boyu takip edeceğiz. Trump’ın çıkışları önemli olacak. Yeni Fed Başkanı hakkında yapılacak açıklamalar dalgalanmaya neden olabilir. Yoğun bir hafta kripto para yatırımcılarını bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
