Yüzde 78 İhtimalle Bitcoin’in Ulaşacağı Fiyat Belli Oldu, Ran Neuner “Her Şeyi Satın”

Özet

  • James Bull: 83 bin dolar ve 95 bin dolar seviyesindeki 2 CME boşluğunu kapatma zamanı geldi. Bunların %78'i 3 hafta içinde kapanıyor.
  • Miles Deutscher: Özellikle 10 Ekim’deki 19 milyar dolarlık tasfiyenin ardından piyasalar bozuldu. Son 24 saatteki tasfiyeler bile FTX ve LUNA çöküşünden büyük.
  • Ran Neuner: Altcoinlerin çoğu "ucuz değil" aslında "değersiz" soranlara altcoinlerinizi satın diyorum. 2017'de kripto para birimlerinde binlerce token vardı. Bugün ise 120 milyondan fazla token var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Grafiklerde yaşanan çöküşün ardından Bitcoin düşüşü şimdilik durulmuş durumda. James Bull yüzde 78 ihtimalle BTC’nin en geç 3 hafta içinde CME boşluğunu kapatmasını bekliyor. Eğer BTC daha da düşerse bu altcoinlerde CME umutlarının sönmesiyle daha büyük kayıplara yol açabilir. Farklı analistlerin güncel tahminlerine göz atalım.

İçindekiler
1 Yüzde 78 İhtimalle Bitcoin Fiyat Tahmini
2 Altcoinlerinizi Satın Diyor

Yüzde 78 İhtimalle Bitcoin Fiyat Tahmini

Tarihsel veriler CME fiyat boşluklarının 3 hafta içinde kapandığını söylüyor. Elbette bu şart değil ancak %78 büyük bir oran ve Ocak ayında yaşanan aşırı satışların ardından daha fazla düşüş öncesinde bile olsa bir toparlanma görmeliyiz. Genelde sert düşüşlerin ardından kayıplar devam da etse öncesinde bir ara yükseliş oluyor. James Bull tam da bu yüzden BTC fiyatının önümüzdeki günlerde şu an olduğundan daha iyi seviyelere ulaşabileceğini söylüyor.

“83 bin dolar ve 95 bin dolar seviyesindeki 2 CME boşluğunu kapatma zamanı geldi. Bunların %78’i 3 hafta içinde kapanıyor.

Bunlar mıknatıs gibidir. Nasıl mı?

Hükümetin kapanmasının sona ermesi, ki bu büyük olasılıkla önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Bu, altcoinlerde aşırı hareketliliğe neden olacak ve 20 bin dolardan 4 milyon dolara kadar 20 kat değer kazanan birçok coin ortaya çıkacak. Evet, çoğu 0’a düşecek, ancak 1 kazanan için 20 tanesi 0’a düşebilir. (Kriptoya yatırım yaptım, yatırım tavsiyesi değildir.)”

Yukarıdaki grafiği de paylaşan James son 7 yılda BTC’nin 4 aydan uzun süre düşüş dönemi (4+ kırmızı mum) yaşamadığını ve muhtemelen Şubat ayında Bitcoin’in hali hazırda olduğu seviyeden daha iyi seviyelerde kapanış yapacağını yazdı. Fakat 2022 FTX çöküşünde de BTC hiç önceki ATH seviyesini destek olarak kaybetmemiş olmasına rağmen kaybetti. Yani tarihsel veriler yanıltabilir fakat genelde haklı çıkarlar.

Altcoinlerinizi Satın Diyor

Miles Deutscher hafta sonu düşüşünün boyutunun ne denli büyük olduğunu anlatabilmek için FTX çöküşü ve 2022 Mayıs LUNA olayını hatırlattı. FTX çöküşünde 1,75 ve LUNA/UST olayında 1,5 milyar dolar tasfiye görmüştük. Bu son çöküş 2,5 milyar doların üzerindeydi ve günlerdir milyar dolarlık tasfiyeler oluyor. Miles özellikle 10 Ekim’deki 19 milyar dolarlık tasfiyenin ardından piyasaların bozulduğunu ve kriptonun en yorucu döneminde olduğumuzu söylüyor.

Ran Neuner ise iddialı bir şey söylüyor. Ona göre altcoinleri satmak en iyi seçenek olabilir. Genelde böyle aşırı karamsarlık dönemleri büyük yükselişler öncesinde görülür fakat aşırı karamsarlığın uç noktalarında. Yarın yanılırsa ve onu dinlediği için insanlar zarar ederse çok tepki çekecektir.

ALTCOINLERİNİZİ SATIN. İŞTE NEDENİ.

Altcoinler %70-90 değer kaybettiği için “ucuz” görünüyor.

Ancak ucuz olmak, değerinin altında olmakla aynı şey değildir. Bu yüzden verilere geri döndüm. Son tam döngüde, en iyi 200 altcoin‘in %20’sinden azı yeniden yeni bir zirveye ulaştı. Çoğu toparlanamadı. Bitcoin karşısında yavaş yavaş değer kaybettiler.

Şimdi bu döngüye genel bir bakış atalım. 2017’de kripto para birimlerinde binlerce token vardı. Bugün ise 120 milyondan fazla token var. Toparlanma artık temel senaryo değil. Yok olma ise temel senaryo.

Bu yüzden insanlar şöyle diyor: “Geri gelmesini bekleyeceğim.” Bu genellikle sermaye yıllarca sıkışıp kalmadan hemen önce söylenir.

Bu döngü daha fazla tutmakla ilgili değil. Daha az önemli şeyi tutmakla ilgili.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
