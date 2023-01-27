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  •   Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!

Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!

Kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için bir sonraki "büyük döngünün" yeni başladığını iddia etti.
10:01
27 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için bir sonraki “büyük döngünün” yeni başladığını iddia etti. Analist, ayrıca iki altcoin’in zirve yaptığını söyledi.

Bitcoin ve Ethereum Analizi

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 645 binden fazla Twitter takipçisine, insanların sadece birkaç yıl içinde mevcut BTC ve ETH fiyatlarına bakıp güleceklerini belirterek “Eğlenceli olan şu ki, bundan birkaç yıl sonra mevcut fiyatlara gülüyor olacağız. Bitcoin 200 bin dolar ya da daha yüksek bir noktada olacak, Ethereum her yerde benimsenecek. Çok büyük bir döngünün başlangıcındayız.” ifadelerini kullandı.

Van de Poppe kısa vadede Ethereum için bin 450 dolar ila bin 600 dolar aralığını göz önünde tutuyor:

Ethereum hala çok önemli bir destek üzerinde. Eğer sıçrama yaparsak, açığa satış yapanlar için bin 600 dolar civarı ilgimi çeker. Açığa alış için ise beklediğim muhtemel seviye bin 450 dolarda.

ETH bu yazının hazırlandığı sırada bin 579 dolardan işlem görüyor.

ETH’nin ardından Bitcoin’e bakan kripto para analisti, BTC’nin mevcut fiyat seviyelerinde açığa alışla ilgilenmediğinin altını çizere “Bitcoin yukarı doğru kırılım yapar ve hemen ardından 23 bin 600 dolarıda test etti. Bugünkü soru, ABD’nin 2022 4. çeyrek GSYH’si fiyatı tekrar yeni zirvelere doğru itip itmeyeceği ya da 22 bin 900 doların altına inip inmeyeceğimiz olacak ki bu daha düşük fiyatların gelebileceği anlamına geliyor. Mevcut fiyatlarla açığa alış yapmakla pek ilgilenmiyorum.” dedi.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin doların hemen üzerinde, 23 bin 16 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler

Bitcoin ve Ethereum’un ardından radarındaki iki altcoin olan Fantom (FTM) ve Polygon‘a (MATIC) bakan Van de Poppe, her iki altcoin’in önemli bir patlama yaptığını belirterek  “FTM ve MATIC zirve yapıyor.” dedi.

Gerçekten de FTM, son 30 günde yüzde 150’ye yakın yükselişle 0,468 dolardan el değiştiriyor. MATIC‘in ise aynı dönemde yüzde 40’ın üzerinde yükselmiş durumda.

FTM ve MATIC piyasaların çoğunu geride bırakırken Van de Poppe, FTM, MATIC ve Aptos‘u (APT) örnek göstererek ticaret psikolojisindeki bazı ikiyüzlülüklere dikkat çekti:

İnsanlar şu anda APT, FTM ve MATIC’te pozisyon almak için çok hevesli. Ancak, bir ay önce aynı insanlar 10 bin dolara gideceğimiz için tüm kripto paralarını satmaya çok hevesliydi.

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