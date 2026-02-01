BITCOIN (BTC)Kripto Para

Kripto Para Kahini Yine Haklı Çıktı, Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Roman Trading: BTC 76K hedefime ulaştı. Her halükarda, önümüzdeki aylarda spot alımlar için hedefim hala 50 bin seviyesidir.
  • BTC 78 bin dolarda Strategy'nin ortalama maliyetinin hemen üzerinde oyalanıyor. ETF maliyet ortalaması 82 bin dolar olduğu için Pazartesi ETF kanalında atış dalgası potansiyeli riskli.
  • anlcnc1: Coinbase Premium yükseliş eğilimi göstermeye başladı. Prim toparlanmaya devam ederse, fiyat gecikmeli ancak keskin bir tepkiyle 82.000 seviyesine geri dönebilir. Takip etmeye değer.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Aşağı yukarı son 5-6 aydaki büyük hareketleri önemli ölçüde doğru tahmin eden analist Roman Trading son düşüşte de haklı çıktı. 2022’de Capo, 2021’de PlanB ve 2025’te de bu analist kripto kahini olarak isimlendirildi. Geleceği gösteren sihirli küresi yok ancak onun düşüş motivasyonu piyasa gerçekleriyle örtüştüğü için tahminlerin doğru çıkıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini
2 Bitcoin Son Durum

Kripto Para Kahini

Roman Trading aslında gelecekten haber veren bir kahin değil ancak sürekli haklı çıktığı için böyle bir mecaz sıfat kullanılıyor. 98 bin dolar testinde veya geçen sene 120 bin dolar aşıldığında analist hep ilk hedef olarak 76 bin dolara işaret etti. BTC son 24 saatte 75.719 dolara kadar geriledi. Yani haklı çıktı. Elbette sonsuza kadar haklı çıkamaz tıpkı PlanB ile 2022’de Capo ile 2023’te alay edildiği gibi bir noktada insanların sürekli haksız çıktığı için onunla alay edeceği günler de gelecek.

Düşüşün ardından aşağıdaki grafiği paylaşan analist sıradaki hedefleri paylaştı.

“BTC hedefe ulaştı.

Tahmin edildiği gibi 76 bin seviyesine ulaşıldı.

  1. Önümüzdeki birkaç ay boyunca yavaşlama/yatay seyir görebiliriz.
  2. Bazı şok satışları ve 60 bin seviyesine doğru ani düşüşler görebiliriz.

Her halükarda, önümüzdeki aylarda spot alımlar için hedefim hala 50 bin seviyesidir.”

Daha önceki değerlendirmesinde BTC almaya 56 bin dolarda başlayacağını ancak fiyatın 56 bin doların da altına inebileceğini söylemişti. Muhtemelen düz 50 bin olarak bahsettiği seviye birçok analistin bahsettiği ortalama fiyat olan 56 bin dolardır.

Bitcoin Son Durum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 78.800 dolardan alıcı buluyor ve günkü kayıp yüzde 5’in üzerinde. Yine de Starategy’nin maliyet bölgesinin üzerinde kalabilmesi kötünün iyisi diyebiliriz. Türk on-chain analisti Anıl’ın dikkat çektiği önemli hususlara göz atalım.

İlk olarak bilmeniz gereken önemli seviyeler yukarıdaki gibi. ETF ortalama maliyetinin altındaki fiyat Pazartesi günü satışları hızlandırabilir. Eğer kurumsallar risk almak isterse maliyet bölgesinin altı cazip ancak BTC düşüşünün bittiğinin garantisi yok.

İkinci önemli husus Coinbase Premium ve yükseliş için ABD yatırımcılarının iştahının artması gerekiyor. Burada biraz umut ışığı var.

“Bitcoin 82.000-76.000 aralığına düşerken, Coinbase Premium yükseliş eğilimi göstermeye başladı.

Bu durum, ABD tarafındaki alıcıların şu anda indirimli primden yararlandığını gösteriyor.

Prim toparlanmaya devam ederse, fiyat gecikmeli ancak keskin bir tepkiyle 82.000 seviyesine geri dönebilir. Takip etmeye değer.” – @anlcnc1

