ALTCOIN

Mainnet Müjdesi Geldi Bu Altcoin 2024’te Ses Getirebilir

Özet

  • SSV Network ana ağını başlattı.
  • Ethereum stake yapısının merkezi hale gelme riskine en son Vitalik Buterin dikkat çekmişti.
  • SSV ekibi çözüm için Lido ile çalışmalara devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki kısa vadeli dalgalanma bir yana yatırımcılar önümüzdeki yıldan sonra derece umutlu. Ve eğer 2024-2025 yılı beklendiği gibi geçecekse bu dönemde 2021 yılındaki SOL, AVAX ve diğer parabolik yükselişler yaşayan altcoinlere benzer yeni oyuncular da göreceğiz. O halde yatırımcılar yeni ve az bilinen varlıkları da yakından izlemeli.

Alt Başlıklar
SSV Network HaberleriSSV Coin Geleceği

SSV Network Haberleri

Ethereum stake altyapı sağlayıcısı olan SSV Network ana ağını başlattı. Böylece “dağıtılmış doğrulayıcı teknolojisi” (DVT) kullanan ilk kripto projesi oldu. Bu tarz ilkler uzun vadede ciddi büyümeler yaşayabiliyor bu minvalde de SSV ses getirebilir. DVT, Ethereum doğrulayıcılarının sorumluluklarını birden fazla tarafla paylaşmasını sağlayarak hataları azaltıyor ve esnekliği destekliyor.

Projeden yapılan açıklamada, SSV Network’ün lansmanı Ethereum ağının gücünü de destekliyor. SSV Network‘ün çekirdek ekip kurucusu Alon Muroch şunları söyledi;

“DVT, Ethereum’u çok daha güvenli ve emniyetli hale getirme potansiyeline sahiptir ve merkezsizleştirme ve sansüre direnç gibi büyük zorlukları çözmektedir.”

OFAC sansüründen, ağın merkeziyet riskine kadar ciddi endişeler Ethereum’u kasıp kavuruyor. Geçtiğimiz aylarda ETH fiyatının negatif seyrinin bir sebebi de bu FUD’ların gündemi fazlasıyla meşgul edişiydi.

SSV Coin Geleceği

Ethereum staking sürecinin mevcut durumu büyük staking hizmeti sağlayıcılarının ağı merkezi hale getirme riskini doğuruyor. Örneğin Lido ve Coinbase tek başlarına Ethereum stake pazar payının %46’sını kontrol ediyor. Nitekim yakın zamanda Vitalik Buterin (Ethereum kurucu ortağı) bu konuya dikkat çekerek büyük bir riskin geleceği tehdit ettiğinden bahsetmişti.

Lido, operasyonlarının merkeziyetsizliğini artırmak için SSV Network ile görüşmelerde bulunuyor ve Muroch şunları söyledi;

“Lido ile üçüncü test turumuzdayız ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Lido ile mainnet’e çıkmayı bekliyoruz”.

Şimdi asıl ipucuna gelelim. Muroch büyük merkezi borsalarla da görüşüldüğünü ima etti. Eğer beklenen şey olur ve Lido’nun ardından topluluk baskısıyla merkezi borsalar da SSV ile iş birliğine giderse bu SSV Coin’in fiyatını yukarı yönlü itecek büyük ortaklıklar zincirini başlatabilir.

SSV Network, ortak ana ağını Eylül ayında başlattı ve o zamandan beri ağda 160 milyon dolarlık Ether stake edildi. SSV Coin fiyatı güne yüzde 5 artışla devam ediyor ve 238 milyon dolar piyasa değeri var. Bundan birkaç yıl önce girişimin önemi yeterince anlaşılmasa da şimdi Vitalik Buterin’in de endişelerini dillendirmesiyle 2024-2025 onun dönemi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Listelendiği Anda Yüzde 100 Yükseldi! Bugün Binance Listelerine Bu 3 Altcoin Damga Vurdu! İşte Öne Çıkanlar!

Bu Altcoin’de Yükseliş Sinyalleri ve Umut Verici Trendler Ortaya Çıktı

XRP İçin Devrim Niteliğinde Gelişme! Ünlü Geliştirici Açıkladı

Sıcak Gelişme: Celestia Yeni Müjdesini Verdi, Dev Altcoinle Büyük Ortaklık

Bu Altcoin Geri Dönüyor! 5x’lik Potansiyel Hareket Başladı Mı?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Listelendiği Anda Yüzde 100 Yükseldi! Bugün Binance Listelerine Bu 3 Altcoin Damga Vurdu! İşte Öne Çıkanlar!
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Listelendiği Anda Yüzde 100 Yükseldi! Bugün Binance Listelerine Bu 3 Altcoin Damga Vurdu! İşte Öne Çıkanlar!
ALTCOIN
Starknet Vakfı Geliştiricilere Yönelik 1.600 Ethereum Değerinde Teşvik Programını Açıkladı
BLOCKCHAIN
Bu Altcoin’de Yükseliş Sinyalleri ve Umut Verici Trendler Ortaya Çıktı
ALTCOIN
Bitcoin Madenciliğinin Çevresel Etkileri Tartışma Konusu: Bitcoin’in Su Ayak İzi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?