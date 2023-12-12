Mainnet Müjdesi Geldi Bu Altcoin 2024’te Ses Getirebilir

Bitcoin fiyatındaki kısa vadeli dalgalanma bir yana yatırımcılar önümüzdeki yıldan sonra derece umutlu. Ve eğer 2024-2025 yılı beklendiği gibi geçecekse bu dönemde 2021 yılındaki SOL, AVAX ve diğer parabolik yükselişler yaşayan altcoinlere benzer yeni oyuncular da göreceğiz. O halde yatırımcılar yeni ve az bilinen varlıkları da yakından izlemeli.

SSV Network Haberleri

Ethereum stake altyapı sağlayıcısı olan SSV Network ana ağını başlattı. Böylece “dağıtılmış doğrulayıcı teknolojisi” (DVT) kullanan ilk kripto projesi oldu. Bu tarz ilkler uzun vadede ciddi büyümeler yaşayabiliyor bu minvalde de SSV ses getirebilir. DVT, Ethereum doğrulayıcılarının sorumluluklarını birden fazla tarafla paylaşmasını sağlayarak hataları azaltıyor ve esnekliği destekliyor.

Projeden yapılan açıklamada, SSV Network’ün lansmanı Ethereum ağının gücünü de destekliyor. SSV Network‘ün çekirdek ekip kurucusu Alon Muroch şunları söyledi;

“DVT, Ethereum’u çok daha güvenli ve emniyetli hale getirme potansiyeline sahiptir ve merkezsizleştirme ve sansüre direnç gibi büyük zorlukları çözmektedir.”

OFAC sansüründen, ağın merkeziyet riskine kadar ciddi endişeler Ethereum’u kasıp kavuruyor. Geçtiğimiz aylarda ETH fiyatının negatif seyrinin bir sebebi de bu FUD’ların gündemi fazlasıyla meşgul edişiydi.

SSV Coin Geleceği

Ethereum staking sürecinin mevcut durumu büyük staking hizmeti sağlayıcılarının ağı merkezi hale getirme riskini doğuruyor. Örneğin Lido ve Coinbase tek başlarına Ethereum stake pazar payının %46’sını kontrol ediyor. Nitekim yakın zamanda Vitalik Buterin (Ethereum kurucu ortağı) bu konuya dikkat çekerek büyük bir riskin geleceği tehdit ettiğinden bahsetmişti.

Lido, operasyonlarının merkeziyetsizliğini artırmak için SSV Network ile görüşmelerde bulunuyor ve Muroch şunları söyledi;

“Lido ile üçüncü test turumuzdayız ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Lido ile mainnet’e çıkmayı bekliyoruz”.

Şimdi asıl ipucuna gelelim. Muroch büyük merkezi borsalarla da görüşüldüğünü ima etti. Eğer beklenen şey olur ve Lido’nun ardından topluluk baskısıyla merkezi borsalar da SSV ile iş birliğine giderse bu SSV Coin’in fiyatını yukarı yönlü itecek büyük ortaklıklar zincirini başlatabilir.

SSV Network, ortak ana ağını Eylül ayında başlattı ve o zamandan beri ağda 160 milyon dolarlık Ether stake edildi. SSV Coin fiyatı güne yüzde 5 artışla devam ediyor ve 238 milyon dolar piyasa değeri var. Bundan birkaç yıl önce girişimin önemi yeterince anlaşılmasa da şimdi Vitalik Buterin’in de endişelerini dillendirmesiyle 2024-2025 onun dönemi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.