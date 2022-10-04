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Ünlü CEO Konuştu: Bitcoin İçin Kısa Vadede Hedefi Kaç Dolar? İşte Gerekçeleri!

Kripto dünyasının ünlü CEO'larından olan Mike Novogratz yaptığı açıklamalarla birlikte BTC'ye olan güvenini bir kere daha ortaya koydu.
22:00
4 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zorlu bir makroekonomik senaryonun ortasında Mike Novogratz, Bitcoin fiyat tahminiyle ilgili olarak iyimser. Galaxy Investment Partners’ın icra kurulu başkanı olan Novogratz, Bitcoin’e (BTC) yatırım yapılmasını uzun süredir destekliyor.

Bununla birlikte, BTC’nin 2022’nin sonuna kadar büyük ölçüde geri dönebileceğine de inanmıyor. Novogratz kısa bir süre önce, önümüzdeki yıla kadar kripto endüstrisine kurumsal yatırım akışında bir yavaşlama olacağını söyledi.

Enflasyondan Korunma Aracı Olarak Bitcoin

Galaxy CEO’su, Bitcoin’in yakın vadede 30.000 doları geçmeyeceğine inandığını söyledi. BTC fiyatının 20.000 dolar, 22.000 dolar veya 30.000 dolar aralığında olmasının ideal olacağını da sözlerine ekledi. Bu bağlamda Novogratz, BTC’nin enflasyondan korunma rolü oynama olasılığı hakkında bir yorum yaptı.

Salı günü CNBC’ye konuşan Novogratz, Federal Rezerv’infaiz oranlarını yükseltme kararlarının BTC fiyatını etkilediğini söyledi. Fed’in faiz artırım modelini gevşetmesi halinde, Bitcoin ve diğer varlıklar için bir boğa koşusu olabileceğini öne sürdü.

Tüm bunları söyledikten sonra sözlerine şunu ekledi:

Powell enflasyonun kafasına balyozla vurmaya başladığında, elbette birçok varlık gibi Bitcoin de geri çekildi. Eğer bu mücadeleden vazgeçerse, Bitcoin ve diğer varlıkların hemen geri çekildiğini göreceksiniz.

Fed Resesyon Riski Konusunda Uyardı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Fed de dahil olmak üzere merkez bankalarını resesyon riskleri konusunda uyardı. Ajans, merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeleri halinde durgunluk ve ardından uzun süreli sıkıntı riski taşıdıklarını söyledi.

Küresel bir ekonomik durgunluk yaşanırsa, BTC tercih edilen bir yatırım seçeneği olarak fayda sağlama şansına sahip olabilir. Bununla birlikte, en iyi kripto para birimi henüz geleneksel piyasalarla olan korelasyonunundan ayrılmamış görünüyor. Bununla birlikte, Mike Novogratz’ın Bitcoin fiyat tahmini, BTC’nin diğer varlıklardan sapması halinde sonunda gerçeğe dönüşebilir.

Bu arada BTC, on güne yakın bir sürenin ardından Salı günü 20.000 dolar bölgesinde bulunan psikolojik bariyerini kısa bir süre için de olsa aştı. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %3,39 artışla 20.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Eylül ayının başlarında BTC 22.540 dolarlık bir zirveye ulaşmış ve ardından keskin bir düşüş yaşanmıştı.

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