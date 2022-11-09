CoinMetrics'in tarafından yapılan bir araştırma, Alameda Research'ün aslında ikinci çeyrekte iflas ettiğini, ancak FTX'ten gelen büyük fon ile geçici olarak ayakta kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin çökmesine neden olan ve Alameda Research’ü ve FTX‘i çevreleyen tartışmaların ardından FTX nihayet kurtarılma talebi ile satın alınmak üzere dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile anlaştı. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) da FTX’i satın alacaklarını attığı bir tweet ile doğruladı.

Binance, FTX’i Satın Alıyor

Binance CEO’su CZ, dün attığı tweet’te “Bu öğleden sonra FTX bizden yardım talep etti. Önemli bir likidite sıkışıklığı var. Kullanıcıları korumak için, FTX.com’u tamamen satın almak ve likidite sıkışıklığını gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık. Önümüzdeki günlerde tam bir durum tespiti yapacağız.” dedi.

Öte yandan FTX ve Alameda Research konusunda çok daha fazlasının yaşandığını, perde arkasında göründüğünden çok daha fazlasının olduğu ortaya çıkmış durumda. FTX kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) şirket için her şeyin yolunda gittiğini iddia ederken, aslında Wall Street’ten ve Silikon Vadisi’ndeki milyarderlerden 1 milyar dolarlık finansman aramakla meşguldü. Bu olay SBF’nin Binance’e yaptığı kurtarma çağrısından birkaç saat öncesinde gerçekleşti. Konuya yakın yakın kaynaklar Semantor’a şunları söyledi:

Şirket, Binance ile anlaşma imzalanmadan önce 1 milyar dolardan fazla finansman arayışındaydı ve biri 8 Kasım günü öğle saatlerinde oluşan deliğin çok daha derin göründüğünü, 5 milyar ila 6 milyar dolara yakın olduğunu ekledi.

Bu durum, SBF’nin aksini iddia etmesine rağmen FTX’in gerçekten de büyük bir likidite sıkışıklığıyla karşı karşıya olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Anlaşma, son 24 saat içinde yüzde 10’un üzerinde büyük bir düzeltme ile karşı karşıya kalmasına neden olarak kripto para piyasası için büyük bir şoka neden oldu. Sonuç olarak kripto para piyasasından sadece 24 saat içinde 100 milyar dolarlık çıkış oldu.

Alameda Research Aslında 2’nci Çeyrekte Battı

CoinMetrics’in Ar-Ge Başkanı Lucan Nazi, Alameda Research’ün bu yılın ikinci çeyreğinde nasıl bir sıkıntı içinde olduğunu açıklayan ayrıntılı bir veriler paylaştı. Nuzzi’ye göre, Alameda Research sadece FTX’in onlara büyük fonlar sağlamasıyla hayatta kaldı ve bu da nihayetinde kripto para borsasının başına bela oldu.

40 gün önce 4 milyar dolar değerinde 173 milyon FTT token‘ının aniden zincir üstünde aktif hale geldiğine dikkat çeken Nazi, aynı gün, yani 28 Eylül’de 8 milyar dolar değerinde FTT’nin zincir üstünde hareket ettiğini belirtti. CoinMetrics’teki verilere göre bu, FTT’nin token varlığındaki en büyük günlük hareket ve ERC20’de görülen en büyük günlük hareketlerden biriydi.

İlginç bir şekilde Nuzzi, 2019’da FTT token ICO’sundan bir sözleşme ile etkileşime giren bir işlem de tespit etti. Ayrıca, 4 milyar dolar değerindeki FTT token’larının alıcısının Alameda Research’ten başka kimse olmadığını da ekledi. Nuzzi, Etherscan’dan alınan verilere atıfta bulunarak şunları söyledi:

Alameda Research daha sonra bu tüm bakiyeyi FTX’teki biri tarafından kontrol edilen FTT ERC20’nin dağıtıcısının (yaratıcısının) adresine gönderdi. Başka bir deyişle Alameda, 4.19 milyar dolar değerinde FTT’yi otomatik olarak yatırıp hemen FTX’e geri gönderdi.

Nuzzi, Alameda Research’ün Three Arrows Capital (3AC) ve diğerleriyle birlikte 2’nci çeyrekte iflas ettiğine, sadece dört ay sonra FTX’teki 4 milyar dolarlık teminatı almasına izin verildiği için hayatta kaldığına inanıyor:

Unutmayın, FTT ICO sözleşmesi otomatik şekilde geçerlilik kazanır. FTX, Alameda Research’ün Mayıs ayında patlamasına izin verseydi çöküşü Eylül ayında kazandığı tüm FTT token’larının tasfiye edilmesine neden olacaktı. Bu FTX için korkunç olurdu. Bu yüzden böyle bir senaryodan kaçınmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu.

Ayrıca, Alameda Research’ün Voyager Digital‘e bir kurtarma paketi ile yardım etmesi, FTX’in çözümcü ve sorumlu bir platform olarak imajını güçlendirdi. Gerçekte ise FTX, Alameda Research’ü kurtarmakla meşguldü. Bu da sonuçta FTX’in dengesinin bozulmasına, başına bela almasıyla sonuçlandı.

FTX ve Alameda Research Yatırımcıları Endişeli

FTX’teki yatırımcıların büyük miktardaki fon hareketliliklerinden dolayı endişelerini dile getirdikleri görülüyor. The Information’ın haberine göre, girişim yatırımcıları, yatırımlarının tamamen yok olmasından endişe duyuyor. The Information’a konuşan dört FTX destekçisi, FTX’teki hisse senetlerinin kaderinin ne olacağını bilmedikleri söyledi. Ayrıca, Binance anlaşmasının yatırımları üzerindeki etkisinin ne olacağını da anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bazı risk sermayesi şirketleri ve kurumsal yatırımcılar, yatırımlarının değerinin potansiyel olarak sıfıra düşebileceğinden endişe ediyor. Çok kısa bir süre önce, kripto para borsası FTX, 2 milyar dolarlık bir değerlemeyle 32 milyar dolarlık şaşırtıcı bir VC fonu toplamıştı. Sequoia Capital ve Paradigm, FTX’in en büyük VC destekçileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, FTX kurucusu ve CEO’su SBF kısa süre önce yatırımcılara bir mektup yazarak şunları belirtti:

İlk önceliğimiz müşterileri ve sektörü korumak. Yakında ikinci önceliğimiz olan hissedarlarımıza odaklanacağız.

Bununla birlikte, FTX’in yatırımcılarını nasıl korumaya çalıştığı konusunda yeterli netlik yok. Kripto para borsası Huobi’nin kurucu ortağı Du Jun, yatırımcılardan önce varlıklarını korumalarını isteyerek şunları söyledi:

FTX geçtiğimiz hafta piyasadan 6 milyar ABD dolarından fazla likidite çekti. Alameda Research’e kredi sağlayan kredi şirketleri ve FTX tarafından geri çekilen merkezi platformlar risk altında. Varlıklarınızı koruyun ve başkalarının hatalarının bedelini ödemeyin.

FTX Token’larının (FTT) fiyatı son 24 saat içinde yüzde 75 gibi şaşırtıcı bir oranda düşerek yazım sırasında 5 doların altına geriledi. FTX’in piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar doları son 24 saat içinde, 3 milyar doları ise son 5 gün içinde eridi.

Binance’dan Şeffaflık Hamlesi

Öte yandan Binance, son olaydan ders çıkararak, kripto para borsasının kullanıcılarıyla şeffaflığı korumak için daha fazla adım atacağını açıkladı. Binance, yakında Proof of Reserves’i uygulamaya koyacak. Bu denetlenebilir merkle ağacı rezerv ispatı yüzde 100 oranında rezerv ispatı sunmak için gelecekte borsalar için standart haline gelebilir.

Binance CEO’su CZ, diğer kripto para borsalarından da Proof of Reserves’i kendi taraflarında uygulamalarını talep etti. Bu çağrının ardından OKX, Bidget, Gate ve Huobi gibi borsalar şeffaflığı artırmak için merkle ağacı rezerv sertifikalarını yayınlayacaklarını açıkladı.