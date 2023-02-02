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Karalar Bağladılar! Bitcoin’i 1 Ayda 4 Kez Öldürdüler!

Kripto para sektörünün ve en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) varlığının bugüne kadar elde ettiği başarıya ve ana akım popülerliğine rağmen önde gelen eleştirmenler 2023'te Bitcoin'i (BTC) dört kez ölü ilan etti.
12:43
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün ve en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) varlığının bugüne kadar elde ettiği başarıya ve ana akım popülerliğine rağmen önde gelen eleştirmenler 2023’te Bitcoin‘i (BTC) dört kez ölü ilan etti.

İşte 2023’te Bitcoin’i Ölü İlan Edenler

Bitcoin, yalnızca geride bırakılan Ocak ayında yüzde 40’ın üzerinde değer kazanmasına rağmen yılın başından bu yana 4 kez ölü ilan edildi. Bu türden son açıklama, BTC fiyatının 23 bin 775 dolarda iken 29 Ocak’ta en büyük kripto parayı “tüm zamanların en büyük Ponzi’si” olarak ilan eden Cincinnati Enquirer’dan Robert Park’ın bir makalesinde yer aldı.

Makalede “Kripto para piyasası bir saadet zinciridir. Bernie Madoff’un 1980’lerde ve 1990’larda New York’ta yatırım fonu dolandırıcılığında yaptığının bilgi teknolojisi versiyonudur ki bu tüm zamanların en büyük saadet zinciriydi. En azından şimdiye kadar.” ifadelerine yer verildi.

Bitcoin’i olumsuz yönde hedef alan diğer açıklamalar arasında 19 Ocak’ta JPMorgan Chase‘ın CEO’su Jamie Dimon’ın ‘Bitcoin abartılmış bir dolandırıcılık’ ve 7 Ocak’ta The Joe Rogan Experience podcast’inde jeopolitik stratejist Peter Zeihan’ın ‘Bitcoin negatife gidecek’, 6 Ocak’ta televizyoncu Jim Cramer ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) eski avukatı John Reed Stark’ın “kripto parayı büyük bir dolandırıcılık” olarak tanımlaması yer alıyor.

Şimdiye Kadar 471 Kez Ölü İlan Edildi

Kripto para bilgi platformu 99bitcoins‘ten alınan verilere göre, önemli bir takipçi kitlesine sahip kişiler ya da önemli trafiğe sahip internet siteleri de dahil olmak üzere önde gelen eleştirmenler bugüne kadar 471 kez Bitcoin’i ‘ölü’ ilan etti.

İlginçtir ki Bitcoin’in başarısının zirvesinde olduğu 8 Kasım 2021 tarihinde 67 bin 567 dolardan el değiştirdiği dönemde de ölü ilan edildiği görülüyor. O dönemde The Spectator’dan Sam Leith, BTC‘yi saatli bir bombaya benzettiği ‘Bitcoin sanrısı’ adlı bir makale kaleme aldı. Makalede “Para birimi olarak kullanılmadığı sürece, kripto paraların değerini destekleyen tek şey onu elinizden almak için para ödeyecek başka birinin her zaman olacağı beklentisidir. Esasen, bomba patlamadan önce onu elinde tutan son kişi olma üzerine bahis yapıyorsunuz.” denildi.

Platforma göre ‘Bitcoin’in ölüm ilanları’ önde gelen eleştirmenlerin Bitcoin‘in değersiz olduğu ya da olacağını açıkça belirttikleri, “belki” ve “olabilir” ifadelerini içermeyen paylaşımlardan derleniyor.

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