Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid, İngiltere’nin HTX yaptırımlarını geniş yorumlayarak bağlantılı cüzdanları engelledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid, 26 Mayıs 2026 sonrası HTX ile dolaylı bağlantılı cüzdanları da engelledi.
  • 📌 Eleştiriler, İngiltere yaptırımlarının Singapur'da kayıtlı platform tarafından geniş yorumlandığı iddiasında toplandı.
  • 🧭 Kullanıcılara açık bir itiraz yolu sunulmadığı öne sürülürken benzer cüzdanların başka platformlarda engellenmediği aktarıldı.
  • 💠 Tartışma, $HTX ile geçmiş temasın sıradan cüzdanları da yüksek riskli gösterebildiği eleştirisini yeniden gündeme taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hyperliquid, İngiltere’nin HTX ile bağlantılı Huobi Global SA’ya 26 Mayıs 2026’da uyguladığı yaptırımları ele alış biçimi nedeniyle kripto para çevrelerinde eleştirilerin odağına yerleşti. “As required” takma adlı bir kullanıcı, platformun yaptırımları en sert biçimde yorumladığını ve HTX ile yalnızca dolaylı temas kurmuş cüzdanları da engellediğini öne sürdü.

İçindekiler
1 Yaptırımların kapsamı tartışma yarattı
2 İtiraz mekanizması eksikliği eleştirildi
3 Kararın kaynağı olarak analiz şirketleri gösterilmedi
4 Diğer platformlarla karşılaştırma öne çıktı

Yaptırımların kapsamı tartışma yarattı

İngiltere makamları, HTX ile ilişkili Huobi Global SA’nın A7 ağı üzerinden Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardımcı olmuş olabileceğinden şüpheleniyor. İddialara göre bu ağ üzerinden 1,5 milyar doların üzerinde transfer yapıldı. İngiltere kuralları uyarınca kısıtlamalar, ülkedeki dijital varlık hizmet sağlayıcılarını kapsıyor.

Hyperliquid ise İngiltere merkezli bir şirket değil. Platform Singapur’da kayıtlı bulunuyor. Buna rağmen “as required”, Hyperliquid’in 26 Mayıs sonrasında HTX ile daha önce ilişkilendirilmiş adreslerle temas etmiş tüm cüzdanları, aradaki transfer sayısına bakmaksızın engellemeye başladığını iddia etti.

Yazara göre yaptırımlar, HTX ile çalışan İngiliz şirketlerini kapsıyor; ancak Hyperliquid, dünyanın en büyük merkezi borsalarından biriyle herhangi bir bağ kuran kullanıcıları engelleyerek yasal çerçevenin ötesine geçti.

İtiraz mekanizması eksikliği eleştirildi

Eleştirilerin önemli bir bölümü, kullanıcıların kararları itiraz yoluyla gözden geçirememesine odaklandı. “As required”, platformun kullanıcılara açık ve anlaşılır bir başvuru yolu sunmadığını savundu. Örnek olarak da Duldul Capital yatırımcısının, HTX ile bağlantılı olduğu belirtilen bir arkadaşına borç verdiği için engellendiğini ileri sürdü.

Aynı kullanıcı, Hyperliquid’in yaklaşımını alaycı bir dille daha ileri taşıdı. Eğer yaptırım uygulanan ya da işaretlenen kurumlarla dolaylı bağlar engelleme için yeterli sayılıyorsa, Singapur düzenleyicisinin 17 Haziran’da Bybit Fintech Limited’i Yatırımcı Uyarı Listesi’ne eklemesinin ardından Bybit üzerinden para yatıran veya çeken herkesin de benzer biçimde kısıtlanması gerekeceğini söyledi.

Kararın kaynağı olarak analiz şirketleri gösterilmedi

“As required”, Hyperliquid’in elinin Chainalysis, TRM Labs veya Elliptic gibi analiz şirketleri tarafından zorlandığı yönündeki savunmayı da reddetti. Birkaç uyum kuruluşuyla görüştüğünü belirten kullanıcı, bu şirketlerin müşterilerine zorunlu engelleme listeleri vermediğini, yalnızca bir cüzdanın HTX ile etkileşimi gibi olgusal etiketler sunduğunu aktardı.

Mini sözlük: Chainalysis, TRM Labs ve Elliptic, blokzincir işlemlerini izleyerek cüzdanlar arasındaki bağlantıları işaretleyen uyum ve risk analizi şirketleridir. Bu tür firmalar genelde veri ve etiket sağlar; nihai engelleme kararı ise platformun kendi uyum politikası kapsamında alınır.

Yazara göre hangi adreslerin engelleneceğine dair son kararı analiz firmaları değil, doğrudan Hyperliquid veriyor.

Diğer platformlarla karşılaştırma öne çıktı

Eleştirilerde, benzer durumlarda farklı platformların daha esnek davrandığı da vurgulandı. “As required”, OpenSea’nin kendi cüzdanlarının engelini birkaç saat içinde kaldırdığını, Lighter, Extended ve başka bazı borsaların ise aynı cüzdanları hiç engellemediğini belirtti. Buna göre şeffaf bir itiraz sürecinin, platform için zorunlu olarak hukuki risk yaratmadığı savunuldu.

Tepki yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadı. Zincir üstü araştırmalarıyla bilinen ZachXBT de HTX yaptırımlarının, blokzincir risk değerlendirmesinin kullanım değerini zayıflattığını söyledi. ZachXBT, uyum sistemlerinin artık borsayla geçmişte bir kez temas etmiş sıradan cüzdanları bile yüksek riskli olarak etiketlediğini ileri sürdü.

Yazar, ortaya çıkan tablonun Hyperliquid’in finansı insanları güçlendiren bir araç olarak tanımlayan yaklaşımıyla çeliştiğini savundu. Eleştirilerin merkezinde, kullanıcıların koruma ya da itiraz imkanı olmadan erişim kaybıyla karşı karşıya kalması yer aldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE 77 dolara dayandı! Kripto piyasasında kritik eşiklerde neler yaşandı?

HYPE ETF’lerine 17,19 milyon dolar girdi! Hyperliquid’de sırada hangi seviye var?

Spot HYPE ETF’lerinde 153 milyon dolarlık giriş görüldü! Kurumsal ilgi ne söylüyor?

Kripto piyasasından 440 milyar dolar silindi! Hyperliquid neden ters yöne gitti?

Hyperliquid tokeni HYPE son 24 saatte yaklaşık %8 yükselerek $60 desteğini yeniden kazandı

HIP 3’te %95’lik hakimiyet dikkat çekti! Hyperliquid cephesinde neler yaşandı?

ABD’de stabilcoin kuralı tartışması büyüdü! DeFi cephesinde hangi riskler öne çıktı?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı ARK Invest, Coinbase hisselerinde 18,4 milyon dolarlık alım yaptı
Bir Sonraki Yazı Zimbabve, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SUI 0,50 ile 0,80 dolar bandında sıkıştı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?
SUI
Zimbabve, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi
Kripto Para
ARK Invest, Coinbase hisselerinde 18,4 milyon dolarlık alım yaptı
COINBASE
TRX 0,3198 dolarda dikkat çekti! 0,50 dolar beklentisinin arkasında ne var?
Tron (TRX)
Zcash 18 Haziran 2026’da $454’e geriledi, kısa vadede $430 desteği ve $500 direnci öne çıktı
Zcash (ZEC)
Lost your password?