ARK Invest, Coinbase hisselerinde 18,4 milyon dolarlık alım yaptı

Coinbase hisseleri, ARK Invest’in 18,4 milyon doların üzerinde COIN alımı yapmasının ardından perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yükseldi. Hisse, önceki seansı 164,92 dolardan tamamlamıştı. Piyasa açılmadan önce 168,70 dolara çıkan COIN, önceki kapanışa göre %2,30 prim yaptı.

Üç fondan toplam 111.799 hisse alındı

Cathie Wood’un yönettiği ARK Invest, Coinbase hisselerini üç ayrı borsa yatırım fonu üzerinden portföyüne ekledi. Şirket, yenilik odaklı yatırım stratejisiyle bilinen ABD merkezli bir varlık yönetim firması olarak öne çıkıyor. Toplam alım 111.799 hisseye ulaştı.

En büyük alım ARK Innovation ETF tarafından gerçekleştirildi. Bu fon 82.556 Coinbase hissesi aldı ve bu işlemin değeri, kapanış fiyatına göre yaklaşık 13,61 milyon dolar oldu. ARK Next Generation Internet ETF ise 20.268 hisse alarak yaklaşık 3,34 milyon dolarlık ekleme yaptı. ARK Fintech Innovation ETF’nin aldığı 8.975 hissenin değeri de yaklaşık 1,48 milyon dolar olarak hesaplandı.

ARK Invest’in üç fon üzerinden yaptığı toplam 111.799 hisselik alım, Coinbase’e yönelik kurumsal ilginin kısa vadede yeniden güçlendiğine işaret etti.

Analist görüşleri ayrıştı

Alım işlemi, Coinbase’in kısa süre önce düzenlediği System Update etkinliğinin ardından Wall Street’te görüş ayrılıklarının sürdüğü bir dönemde geldi. Etkinlikte yeni ürün duyuruları paylaşılırken, analistler şirketin büyüme rotası ve pazardaki konumunu yeniden değerlendirmeye başladı.

Barclays, etkinliğin ardından Coinbase için düşük ağırlık tavsiyesini korudu ve 107 dolarlık hedef fiyatını değiştirmedi. Buna karşılık Benchmark, alım tavsiyesini sürdürerek 270 dolarlık hedef fiyatını muhafaza etti. Kurum, Coinbase’in yalnızca bir kripto aracılık platformu olmanın ötesine geçerek bireysel ve kurumsal kullanıcılar için daha geniş bir yapı kurduğunu belirtti.

Bernstein da alım tavsiyesini korurken hedef fiyatını 330 dolar olarak bıraktı. Cantor Fitzgerald ise ürün geliştirme ve genişleme adımlarını gerekçe göstererek alım notunu sürdürdü ve 250 dolarlık hedef fiyat açıkladı.

Kurum Tavsiye Hedef fiyat Barclays Düşük ağırlık 107 dolar Benchmark Al 270 dolar Bernstein Al 330 dolar Cantor Fitzgerald Al 250 dolar

Diğer pozisyonlarda da değişiklik yapıldı

ARK Invest, aynı dönemde kripto, finansal teknoloji ve teknoloji bağlantılı yatırımlarında başka düzenlemelere de gitti. Şirket, ARKK fonu üzerinden Robinhood Markets’ta bulunan 275.572 hisseyi sattı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 28,5 milyon dolar seviyesindeydi.

Robinhood hisseleri çarşamba gününü %8,78 yükselişle 105,20 dolarda kapattı. ARK’nin bu satışının, hissedeki yükseliş sırasında portföy dağılımını yeniden şekillendirme amacı taşıdığı görüldü. Aynı fon ayrıca Block Inc. hisselerinde 236.759 adet alım yaptı. Bu işlemin değeri yaklaşık 17,24 milyon dolar oldu.

Hedef fiyatlar arasındaki geniş fark, Coinbase’e ilişkin temkinli ve iyimser beklentilerin aynı anda sürdüğünü, tartışmanın da şirketin ürün stratejisi etrafında yoğunlaştığını gösterdi.

Coinbase alımı, ARK Invest’in kısa süre önce SpaceX hisselerinde gerçekleştirdiği büyük işlemin ardından geldi. Şirket, 12 Haziran tarihli işlemde dört ETF üzerinden 3,29 milyondan fazla SpaceX hissesi almıştı. Bu pozisyonun değeri daha sonra yaklaşık 529,7 milyon dolardan 631 milyon doların üzerine çıktı. Son Coinbase işlemi, analist görüşlerinin karışık kaldığı bir ortamda ARK’nin kripto bağlantılı hisselerde aktif kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.