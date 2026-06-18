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Kripto Para

Zimbabve, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zimbabve, kripto hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi.
  • 📌 Yeni kurallar, alım satım, transfer ve saklama faaliyetlerini resmi denetime taşıyor.
  • 🌍 Ülkede kripto kullanımını yüksek enflasyon ve pahalı sınır ötesi para transferleri destekledi.
  • 💱 Düzenleme, resmi zemine geçişi hızlandırırken sektördeki işlemleri daha görünür hale getirebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zimbabve’de kripto varlıklara yönelik düzenleme süreci resmiyet kazandı. Yeni çerçeveye göre sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, Zimbabve Merkez Bankası bünyesindeki Mali İstihbarat Birimi’ne kayıt yaptırması ve her yıl 500 dolar ücret ödemesi gerekecek. Düzenleme, sektörde daha düzenli ve izlenebilir bir yapı kurulmasını amaçlıyor.

İçindekiler
1 Kayıt zorunluluğu ve kapsam
2 Ekonomik koşulların etkisi
3 Düzenlemenin gözetim boyutu
4 Sonraki adımlar izlenecek

Kayıt zorunluluğu ve kapsam

Maliye Bakanı Mthuli Ncube tarafından duyurulan düzenleme; dijital varlıkların alım, satım, takas, transfer ve saklama faaliyetlerinde bulunan kuruluşları kapsıyor. Bu kuruluşların her yıl Mali İstihbarat Birimi’ne yeniden kayıt yaptırması isteniyor. İzin almadan faaliyet yürütülmesinin yasa dışı kabul edilebileceği aktarıldı.

Mini sözlük: Mali İstihbarat Birimi, finansal sistemde şüpheli işlemleri izleyen ve kara para aklamayla mücadele süreçlerinde görev alan resmi yapıdır. Haberde geçen FIU, Zimbabve’de Merkez Bankası çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Zimbabve’nin yeni çerçevesi, kripto varlık alanında uzun süredir devam eden belirsizliği azaltmayı ve faaliyetleri resmi denetim altına almayı hedefliyor.

Bu adım, ülkede yıllardır süren düzenleyici belirsizliğin ardından geldi. 2018’den bu yana bankaların kripto paralarla doğrudan ilişkisine getirilen sınırlamalar nedeniyle işlemler büyük ölçüde resmi olmayan kanallara kaymıştı. Eşler arası ağlar, mesajlaşma uygulamaları ve kayıt dışı aracı yapılar, kullanıcıların kripto varlıklara erişiminde öne çıkmıştı.

Ekonomik koşulların etkisi

Zimbabve’de kripto varlıklara ilginin artmasında ekonomik koşulların belirleyici olduğu belirtiliyor. Yüksek enflasyon, sık tekrarlanan para reformları ve finansal kurumlara yönelik güven sorunları, bireyler ile şirketleri alternatif değer saklama araçlarına yöneltti. Kripto varlıklar da bu arayışta öne çıkan seçeneklerden biri oldu.

Sınır ötesi para transferleri de bu tabloda önemli yer tuttu. Yurt dışında yaşayan Zimbabvelilerin ülkeye gönderdiği havalelerde geleneksel yöntemlerin hem yavaş hem de maliyetli kalması, kripto tabanlı ödemeleri ve yerel nakde dönüşüm hizmetlerini daha görünür hale getirdi.

Düzenlemenin gözetim boyutu

Yeni sistemle birlikte düzenleyici kurumların işlemleri daha şeffaf biçimde izlemesi hedefleniyor. Yetkililer, yaklaşımın doğrudan yasaklama yerine yönetim ve denetim odaklı olduğunu ortaya koyuyor. Böylece Zimbabve’nin kara para aklamayla mücadele kuralları bakımından diğer ülkelerle daha uyumlu bir çizgiye yöneldiği değerlendiriliyor.

Piyasa aktörlerinin ilk değerlendirmelerine göre sistem, faaliyetlerin resmi zeminde yürütülmesine imkan tanıdığı için genel olarak olumlu karşılandı.

Afrika’da benzer yönde adım atan ülkelerin sayısı da artıyor. Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Mauritius gibi ülkeler, dijital varlıkların faaliyet gösterebileceği çerçeveler üzerinde çalışıyor. Chainalysis verilerine göre Sahra Altı Afrika’da 2024 ortasından 2025 ortasına kadar 205 milyar doları aşan kripto işlem hacmi kaydedildi.

BaşlıkDetay
Yıllık kayıt ücreti500 dolar
Kayıt kurumuMali İstihbarat Birimi
KapsamAlım, satım, takas, transfer, saklama
Bölgesel işlem hacmi2024 ortası ile 2025 ortası arasında 205 milyar doların üzerinde

Sonraki adımlar izlenecek

Sektörde ilk yorumların büyük ölçüde olumlu olduğu, özellikle yıllık 500 dolarlık ücretin erişilebilir bulunduğu ifade ediliyor. Piyasa katılımcıları, bu yapının işlemleri kayıt dışı kanallar yerine yasal çerçevede sürdürmeye imkan verebileceğini düşünüyor.

Bundan sonraki süreçte saklama hizmetleri, stabilcoinler ve alım satım faaliyetlerine ilişkin ek kuralların nasıl şekilleneceği yakından izlenecek. Bankaların lisanslı kripto şirketlerine yaklaşımının da düzenlemenin etkisini belirleyen başlıklardan biri olması bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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