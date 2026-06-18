SUI 0,50 ile 0,80 dolar bandında sıkıştı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

SUI, kritik bir destek bölgesine yakın seyrediyor. Piyasada fiyatın dar bir aralıkta konsolide olması, bazı analistlere göre alım birikimine işaret edebilir. Genel piyasa koşullarının güçlenmesi halinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimali yakından izleniyor.

Fiyatta kritik aralık öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre SUI, yazım sırasında 0,7384 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 427,5 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,97 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 6,84 düşüş yaşansa da fiyat yapısı ve ağdaki kullanım verileri nedeniyle olası bir toparlanma senaryosu gündemde kalmayı sürdürdü.

Kripto para analisti Crypot Patel, SUI fiyatının son dönemde yeniden dikkat çektiğini belirtti. Analiste göre fiyat, uzun süredir izlendiği alt bantta sıkışırken, bu görünüm piyasada yeni bir yön arayışına işaret ediyor olabilir.

Analist Crypot Patel’e göre SUI, daha önce de alımların görüldüğü 0,50 ile 0,80 dolar aralığında önemli bir destek üzerinde tutunmaya çalışıyor; bu bölgenin korunması halinde daha güçlü bir yükseliş evresi gündeme gelebilir.

Aktarılan değerlendirmeye göre 0,50 ile 0,80 dolar bandı, geçmişte alıcıların devreye girdiği bir alan olarak öne çıkıyor. Bu desteğin korunması durumunda orta vadede 5 ile 10 dolar aralığı hedef olarak izlenebilir. Daha uzun vadede ise uygun piyasa koşullarında 20 doların üzerindeki seviyelerden söz ediliyor.

Bununla birlikte bu senaryoların gerçekleşmesi, yalnızca teknik görünümle sınırlı değil. Genel piyasa gücü, likidite koşulları ve mevcut sıkışma alanının yukarı yönlü kırılması, olası hareketin devamı açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Chaintrust Labs entegrasyonu dikkat çekti

Sui ağıyla ilgili bir diğer gelişme ise Chaintrust Labs tarafından eklenen gerçek zamanlı AML tarama sistemi oldu. Haberde, bu entegrasyonun merkeziyetsiz uygulamalar için görünmez bir uyum katmanı oluşturduğu belirtildi. Sui, yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: AML, kara para aklamayı önlemeye yönelik kontrol ve izleme süreçlerini ifade eder. Gerçek zamanlı AML taraması ise işlemler gerçekleşirken riskli hareketlerin anlık olarak tespit edilmesini amaçlar.

Bu sistemin arka planda çalışarak işlemleri izlediği, şüpheli faaliyetleri işaretlediği ve bunu yaparken kullanıcı deneyimi ya da ödeme hızı üzerinde doğrudan bir aksama yaratmadığı aktarıldı. Entegrasyonun, ödeme ağında dolandırıcılık risklerini azaltırken güvenlik ve uyum tarafını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Haberde ayrıca geliştiricilerin, uyum araçları doğrudan protokole yerleştirildiği için ürün geliştirmeye daha fazla odaklanabileceği vurgulandı. Metinde yer alan fiyat tahminleri ve piyasa analizlerinin ise garanti niteliği taşımadığı, kripto varlık piyasalarının yüksek oynaklık içerebildiği hatırlatıldı.