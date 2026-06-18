Celsius kurucusu Alexander Mashinsky, ABD’de emtia işlemlerinden kalıcı olarak men edildi

İflas eden kripto kredi platformu Celsius’un kurucusu ve eski CEO’su Alexander Mashinsky hakkında ABD’de yürütülen süreçte yeni bir karar daha çıktı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, Mashinsky’nin kurum nezdinde kayıt yaptırmasını ve kurumun denetlediği emtia faaliyetlerine katılmasını kalıcı olarak yasakladı.

CFTC dosyası mahkeme onayıyla sonuçlandı

Perşembe günü yayımlanan açıklamaya göre karar, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi kayıtlarına geçti ve aynı gün yargıç onayı aldı. Böylece uzun süredir devam eden CFTC davası, Mashinsky açısından resmi bir işlem yasağıyla tamamlanmış oldu.

CFTC, bu aşamada yeni bir para cezası açıklamadı. Ancak kurum, daha önce dolandırıcılık suçlamaları kapsamında suçunu kabul eden Mashinsky’nin, kamuoyunu Celsius’un mali durumu ve faaliyetlerinin güvenliği konusunda yanılttığını belirterek kayıt ve işlem yasağını devreye soktu.

Mashinsky ve Celsius’un, platformun güvenliği, karlılığı ve düzenlemelere uyumu konusunda yanlış beyanlarla yüz binlerce müşteriyi aldattığı belirtildi.

Önce hapis cezası, ardından kalıcı yasak geldi

Mashinsky daha önce ceza davası kapsamında 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı dosyada 50 bin dolar para cezası verilmiş, ayrıca 48 milyon doları geri ödemesine hükmedilmişti. Son CFTC kararı, bu yaptırımlara ek olarak emtia piyasalarına erişimini tamamen kapatan idari bir adım niteliği taşıyor.

Celsius, 2022’de kripto piyasasında peş peşe yaşanan büyük çöküşlerin öne çıkan şirketlerinden biri olmuştu. Şirketin çöküşü, sektördeki güven kaybını derinleştiren gelişmeler arasında yer almıştı.

Celsius’a yöneltilen temel suçlama neydi

Düzenleyici kurumun açıklamasına göre Celsius, müşterilerine varlıklarının güvende olduğunu ve getiri üretmeye devam ettiğini söylerken ağır kayıplar yaşıyordu. CFTC, şirketin dijital varlıklara dayalı finans platformunun güvenli, karlı ve kurallara uygun olduğu yönündeki anlatımın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Celsius, kullanıcıların kripto varlıklarını yatırarak getiri elde etmesini sağlayan bir kredi platformu olarak biliniyordu. Şirket, kripto varlık borç verme modeliyle hızlı büyümüştü; ancak 2022’deki likidite kriziyle birlikte faaliyetleri çöktü.

CFTC kararında, Celsius’un müşterilere güvence vermeyi sürdürdüğü dönemde şirketin yıkıcı zararlarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Son karar, Mashinsky’nin yalnızca ceza hukuku bakımından değil, ABD’nin emtia türev piyasalarını düzenleyen çerçeve içinde de sistem dışına çıkarıldığını gösteriyor. Mahkeme kayıtlarına göre yasak kalıcı nitelik taşıyor ve emtia faaliyetlerinin tamamını kapsıyor.