Ethereum cephesinde dikkat çeken ayrılık! Vakıfta neler yaşanıyor?

Ethereum Foundation, ağın yönetim anlayışı ve yetenek kaybına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde bir üst düzey ismin daha ayrılmasıyla yeniden gündeme geldi. Kurumdan bu yıl ayrılanların ve işten çıkarılanların sayısının yaklaşık 19’a ulaştığı belirtilirken, özellikle kıdemli yöneticiler ve çekirdek katkı sunan isimlerin vedası dikkat çekti.

Üst yönetimde yeni ayrılık

Ethereum Foundation eş icra direktörü Hsiao-Wei Wang, X üzerinden yaptığı açıklamada görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu. Kısa süre önce bir izne ayrılan Wang, paylaşımında Ethereum’un hiçbir görevden ya da pozisyondan daha büyük olduğunu vurguladı. Bundan sonra ne yapacağına ise henüz karar vermediğini aktardı.

Hsiao-Wei Wang, görevden ayrıldığını açıklarken Ethereum’un her zaman herhangi bir rolden daha büyük olduğunu belirtti ve sonraki adımına henüz karar vermediğini kaydetti.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin de Wang’ın paylaşımına yanıt verdi. Buterin, Wang’ın Tomasz Stanczak ile birlikte Ethereum Foundation içindeki en zorlu görevlerden birini üstlendiğini ifade etti. Stanczak da bu yılın başlarında liderlik görevinden ayrılmıştı. Ethereum Foundation, Ethereum ekosistemini destekleyen ve ağın uzun vadeli gelişimine katkı sunan araştırma odaklı bir kurum olarak biliniyor.

Ayrılık dalgası, Ethereum ağının artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldığı, yönetişim modeli üzerine tartışmaların sürdüğü ve uzun vadeli gelişim stratejisinin yoğun biçimde sorgulandığı bir döneme denk geldi. Buna ek olarak Ether fiyat performansına yönelik baskıların da tartışmaları daha görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.

Merkezsizlik vurgusu öne çıkıyor

Vitalik Buterin, vakfın ağın tanıtımında daha aktif davranması gerektiği yönündeki eleştirilere son aylarda karşı çıktı. Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede Ethereum Foundation’ın Ethereum’un merkezi olmadığını, belirli bir amaca sahip düğümlerden yalnızca biri olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, vakfın kendisini ekosistemin yöneticisi değil, destekleyici unsurlarından biri olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Vakıf, mart ayında Ethereum ekosistemindeki rolünü yeniden tanımlayan güncellenmiş bir çerçeve açıklamış ve bu metinde merkezsizliğe daha güçlü vurgu yapmıştı. Kuruma göre nihai hedef, Ethereum’un temel protokol ve ana uygulama katmanlarının, vakıf ve mevcut çekirdek geliştiriciler ortadan kalksa bile güvenilir biçimde çalışmayı ve gelişmeyi sürdürebilecek kadar dayanıklı hale gelmesi.

Vakıf, nihai hedefin Ethereum’un vakıf ve bugünkü çekirdek geliştiriciler yarın ortadan kalksa bile güvenilir biçimde işlemeye ve gelişmeye devam etmesi olduğunu bildirdi.

Katman 2 yaklaşımı da tartışma konusu

Bu yönetim anlayışı, Buterin’in Ethereum üzerindeki katman 2 ağlara bakışını da etkiledi. Bu ağlar, ölçeklenebilirliği artırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla Ethereum üzerine kurulan bağımsız yapılar olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Katman 2, Ethereum ana ağının üzerine kurulan ve işlemleri daha hızlı ya da daha ucuz hale getirmeyi amaçlayan ek ağları ifade eder. ZK teknolojisi ise işlemleri tek tek açıklamadan doğrulamaya yardımcı olan kriptografik yöntemler için kullanılır.

Buterin kısa süre önce, katman 2’lere ilişkin ilk dönem vizyonunun artık anlamlı olmadığını savundu. Ona göre birçok yapı, kayda değer bir merkezsizlik düzeyine ulaşamadı. Ayrıca Ethereum ana ağında yapılan iyileştirmelerin, uzun vadeli ölçeklenme açısından ana zinciri daha uygun bir seçenek haline getirdiğini öne sürdü.