Ethereum 1.737 dolarda kritik eşiği yeniden test etti! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Ethereum fiyatı, önceki döngü diplerinde de görülen uzun vadeli yükselen destek seviyesini yeniden test ediyor. Piyasada bu seviyenin korunması halinde yukarı yönlü bir toparlanma ihtimali öne çıkarken, genel görünümde temkinli iyimserlik ile belirsizlik bir arada izleniyor.

Uzun vadeli destek yeniden gündemde

Haberde aktarılan verilere göre ETH, yazım sırasında 1.737,12 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 14,16 milyar dolar, piyasa değeri ise 209,62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de, fiyat yapısı ve büyük ölçekli alımlar piyasada olası bir yön değişimine dair beklentileri canlı tutuyor.

Kripto analisti Kamran Asghar’a göre Ethereum, geçmişte önemli dip bölgeleriyle örtüşen yükselen destek çizgisine bir kez daha yaklaştı. Bu çizgi, zaman içinde oluşan daha yüksek dipleri temsil ediyor ve alım ilgisinin belirli aralıklarda güç kazandığına işaret ediyor.

Kamran Asghar’ın değerlendirmesine göre Ethereum fiyatı, geçmiş büyük hareketlerde diplerin oluştuğu kritik yükselen destek hattını yeniden test ediyor; bu bölgenin korunması halinde daha güçlü bir toparlanma zemini oluşabilir.

Analistler bu bölgeyi yakından izliyor. Çünkü söz konusu alan, alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı bir eşik olarak görülüyor. Geçmiş döngülerde benzer geri çekilmelerin ardından birikimin hız kazanmasıyla birlikte sert yükselişler yaşandığı hatırlatılıyor.

5 bin ile 6 bin dolar aralığı tartışılıyor

Tarihsel örneklere dayanan değerlendirmelerde, mevcut yapının korunması ve yukarı yönlü kırılmanın gerçekleşmesi halinde Ethereum’un bu döngü içinde 5.000 ile 6.000 dolar bandına doğru hareket edebileceği ileri sürülüyor. Bununla birlikte bu senaryonun kesinlik taşımadığı, piyasa koşullarına bağlı olduğu da vurgulanıyor.

Ethereum, piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan blokzincir ağıdır. Ağ üzerindeki akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar nedeniyle, ETH fiyatındaki hareketler yalnızca kripto piyasasında değil daha geniş dijital varlık ekosisteminde de yakından takip ediliyor.

Büyük cüzdan hareketleri dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre BitMEX kurucusu Arthur Hayes yaklaşık 1.500 ETH satın aldı. Bu alımın toplam değerinin yaklaşık 2,63 milyon dolar olduğu belirtildi. Söz konusu işlem blokzincir verileri üzerinden takip edilirken, kripto para topluluklarında da geniş yankı buldu.

Arthur Hayes, kripto türev piyasalarının erken dönemindeki etkili isimlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle yaptığı işlemler, özellikle büyük yatırımcı hareketlerini izleyen piyasa katılımcıları tarafından çoğu zaman önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Hayes tarafından doğrudan bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen alımın, makroekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu ve likidite beklentilerinin değiştiği bir dönemde gelmesi, uzun vadeli güven tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan bazı analistler bu işlemi olumlu bir işaret olarak görürken, bazıları bunun yalnızca tek bir cüzdanın faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.