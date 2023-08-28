Hong Kong’un Mali Sekreteri Paul Chan Mo-po, yakın tarihli bir blog yazısında dijital teknoloji endüstrisinde bir sonraki “çığır açan büyüme” dalgası olarak nitelendirdiği blockchain teknolojisine desteğini yineledi. Hong Kong, kripto dostu mevzuat ve Web3 görev gücü oluşturarak Web3 teknolojisinin büyümesine yönelik bir kararlılık sergiliyor ve bu alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Chan’a Göre Blockchain Birçok Alanda Kullanılabilir

Chan 27 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamada Web3 bünyesinde NFT‘ler, GameFi, P2E oyunları ve sürükleyici eğlence gibi gelişmekte olan sektörlerin yeni nesil dijital eğlenceye öncülük edeceğini yazdı.

“Web3’ün temel blockchain teknolojisi; aracılıktan çıkarma, güvenlik, şeffaflık, değişmezlik ve düşük maliyet özellikleriyle finans, ticaret, ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve hatta günlük yaşam gibi birçok alanda uygulanabilir.”

Chan’in açıklamaları Hong Kong’daki Cyberport’ta düzenlenen Dijital Eğlence Liderleri Forumu adlı üç günlük blockchain odaklı bir etkinliğe yaptığı ziyaretin ardından geldi. Cyberport; teknoloji, dijital eğlence ve finans sektörlerindeki çok çeşitli şirketlere hibe, finansman ve ofis alanı sağlayan 25 hektarlık karma kullanımlı bir teknoloji ve multimedya merkezi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Chan “güçlü” bir Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandırmasına yardımcı olmak üzere bu yılın başlarında Cyberport’a bu yılın bütçesinden 50 milyon dolar daha tahsis ettiğini belirtti.

Hong Kong’un Blockchain Desteği

Chan, Cyberport’un halihazırda yeni kurulan şirketler ve tam teşekküllü borsalar da dahil olmak üzere Web3 ile ilgili 180’den fazla teknoloji şirketini çatısı altında topladığını belirterek şirketlerin %20’sinin denizaşırı ülkelerden geldiğinin altını çizdi. Çin yaklaşık beş yıldır kripto karşıtı sert tutumunu sürdürürken Hong Kong kendisini dijital varlıklar için küresel bir merkez olarak konumlandırmak üzere yeni kripto dostu mevzuat yayınladı.

Hong Kong’un Web3 gelişiminin mega trendine yatırım yapma konusundaki süregelen kararlılığının bir parçası olarak özel idari bölge sektörün sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir Web3 görev gücü oluşturdu.

3 Ağustos’ta yerel kripto borsası HashKey perakende yatırımcılara kripto varlıkları sunmaya başlamak için gerekli tüm lisansları başarıyla aldığını duyurdu ve Hong Kong topraklarında işini yalnızca kurumsal yatırımcılara hizmet etmekten genişleten ilk borsa oldu.