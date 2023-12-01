Güvenlik

Hacker’lar Rahat Durmadı! 1 Ayda 363 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı!

Özet

  • CertiK'in raporu Kasım ayında kripto para sektöründe yaşanan hack saldırıları ve dolandırıcılıklardan dolayı endişe verici bir eğilime işaret ediyor.
  • Rapora göre Kasım ayındaki kripto hack'leri ve dolandırıcılıkları ile toplamda 316.4 milyon dolar çalındı.
  • Bu durum, sektördeki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve kullanıcı güveninin yeniden tesisi için önemli bir çağrı olarak değerlendirilebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kasım ayına kripto para sektöründe bir dizi endişe verici hack saldırısı ve dolandırıcılık damgasını vurdu ve ay yılın en yüksek parasal kaybının verilmesiyle sonuçlandı. Blockchain güvenlik şirketi CertiK‘in sunduğu rapor, kripto para sektöründe artan tehditlere ilişkin endişe verici bir eğilimi ortaya koyuyor.

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Kasım Ayının En Büyük Kripto Hack’leri ve DolandırıcılıklarıKripto Para Dünyası Tedirgin

Kasım Ayının En Büyük Kripto Hack’leri ve Dolandırıcılıkları

CertiK’in bildirdiğine göre Kasım ayının en büyük kripto hack‘lerinden ilki kripto para borsası Poloniex’in hedef alınması sonucunda yaklaşık 131.4 milyon dolarlık fonun çalması oldu. Saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘un olduğuna inanılırken, saldırı özel anahtarların sofistike bir şekilde ele geçirilmesiyle gerçekleştirildi.

Ayın en büyük kripto hack’lerinden ikincisi ise Justin Sun’ın sahibi olduğu HTX ve Heco köprüsünün hack’lenmesiyle yaşandı. İki sıcak cüzdandan 100 milyon doların üzerinde fon çekildi. Üçüncü büyük hack saldırısı ise merkeziyetsiz kripto para borsası KyberSwap‘ın bir flaş kredi saldırısının hedefi olmasıyla yaşandı. Bu saldırı likidite havuzlarından yaklaşık 45 milyon doların çekilmesine neden olurken, kripto para sektöründe hacker’lar tarafından kullanılan yeni yöntemleri gözler önüne serdi.

Diğer önemli kripto hack saldırıları ve dolandırıcılıkları arasında, tek bir kurbandan 27 milyon doların çalınmasına neden olan bir kimlik avı dolandırıcılığı ve ele geçirilen API anahtarları nedeniyle Kronos Research‘ün 25 milyon dolarlık kayıp vermesi yer alıyor.

Kasım ayındaki kümülatif kayıplar, doğrudan hack’lerden 316.4 milyon dolar, flaş kredi saldırılarından 45.5 milyon dolar ve rug pull dolandırıcılıklarından 1.1 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir rakama ulaştı. Bu rakamlar, yıl boyuncaki hack saldırılarında verilen kayıpların şimdiden 1.7 milyar doları aştığı rahatsız edici eğilimin bir parçası. Yine de şimdilik yıl boyunca verilen kayıplar kripto hack saldırıları ve dolandırıcılıkları nedeniyle 3.7 milyar doların çalındığı 2022’ye kıyasla daha düşük.

Kripto Para Dünyası Tedirgin

Ay boyunca yaşanan hack saldırılarından ve dolandırıcılıklarından etkilenen platformlar kapsamlı soruşturmalar başlatmış ve güvenlik önlemlerini geliştirmek için aktif olarak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Sektör şimdi sadece bu acil endişeleri gidermekle değil, aynı zamanda siber suçluların gelişen taktiklerini öngörmek ve bunlara karşı korunma sağlanmasını bekliyor.

SIM swap ve çoklu imza açıklarından yararlanma gibi sofistike saldırılardaki artış, akıllı sözleşme denetimi gibi geleneksel güvenlik yöntemlerinin artık yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Kripto para endüstrisinin güvenlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çabalar, kullanıcı güvenini yeniden tesis etmek ve kripto para platformlarının uzun vadeli olması ve güvenliğini sağlamak için oldukça önemli.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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