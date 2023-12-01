Yatırımcılar Dikkat! FTX ve Alameda Research Devasa Altcoin Transferi Gerçekleştirdi

FTX ve Alameda Research, son 12 saat içinde altı farklı token’dan oluşan 10 milyon 800 bin dolar değerinde bir transfer gerçekleştirerek önemli bir kripto para faaliyeti kasırgası yarattı. İşlemler, Merkezi Borsalara (CEX’ler) ve Wintermute’a transferleri içeriyor ve token portföylerinde önemli bir değişime işaret ediyor.

Çöken Borsadan Token Hareketi

Çöken kripto para borsası FTX ile Alameda Research’ün token transferlerinin ayrıntılı dökümü aşağıdaki şekilde yer aldı.

2 milyon 580 bin dolar değerinde 10 milyon GMT.

2 milyon 410 bin dolar değerinde 407 bin UNI.

2 milyon 250 bin dolar değerinde 5 milyon 230 bin SYN.

1 milyon 640 bin dolar değerinde 8 milyon 760 bin KLAY.

644 bin dolar değerinde 77 milyar 770 bin SHIB.

Yaklaşık 1 milyon 180 bin dolar değerinde 3 milyon 870 bin FTM.

Token’ların bu düzenli hareketi, FTX ve Alameda Research tarafından kripto para birimi alanındaki çeşitli projeleri etkileyen stratejik karar verme anlamına geliyor.

24 Ekim’den Bu Yana Büyük Altcoin Transferleri

Bu son transfer, FTX ve Alameda Research’ün 24 Ekim’den bu yana önemli hareketler gerçekleştirdiği daha büyük bir eğilimin parçası. Bu dönemde, 59 farklı varlıktan oluşan 551 milyon dolar değerinde etkileyici bir transfer gerçekleştirdiler. Bu transferlerin sıklığı ve ölçeği, yatırım stratejilerinin dinamik doğasının ve daha geniş kripto para piyasasına aktif katılımlarının altını çiziyor.

FTX ve Alameda Research gibi etkili oyuncular tarafından yapılan bu tür büyük token transferlerinin kripto dünyası için daha geniş etkileri var. Çöken borsanın hareketleri muhtemel bir yeniden canlanışın habercisi olabilir mi sorusunu ister istemez akla getiriyor.

Çöken Borsanın Hamleleri Akıllara Satışı Getiriyor

Bu tür hareketler kripto alanında devam ettikçe, piyasa duyarlılığı ve proje değerlemeleri önemli ölçüde etkilenmeye devam edecek. Sonuç ise kripto para topluluğunun tetikte olmasını gerektiriyor. Konu özellikle çöken bir borsanın hamleleri olunca akıllarda hep bir satışın olabileceği şüphesi oluşuyor.

Özetle FTX ve Alameda Research’ün kısa süre önce 10 milyon 800 bin dolar değerinde token hareketi, kripto alanında devam eden stratejik manevralar anlatısına bir başka entrika katmanı daha eklemiş durumda. Eğer FTX2.0 söz konusu olursa ilerleyen günlerde bu token hareketlerinin anlamı daha net bir şekilde anlaşılacak.