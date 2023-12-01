Polkadot (DOT)

Türklerin Sepetindeki Altcoin İçin İşaretler Geldi! Meteorik Artış Yaşanabilir

Özet

  • Polkadot için beklentiler yüksek.
  • Altcoin’de dün yüzde6’lık bir artış oldu.
  • Gelişmeler bir meteorik artışa  işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında önemli bir piyasa gelişmesi olarak, Polkadot‘un yerel kripto para birimi DOT, son 24 saat içinde yüzde 6,25’in üzerinde güçlü bir artış yaşayarak 5,50 dolara ulaştı. Bu yükseliş ivmesi, Polkadot’un zincir içi hazine yatırımlarına ilişkin duyurusunun hemen ardından geldi. Ayrıca gelişmeler Türklerin sepetinde yer alan DOT için olumlu duygulara ve potansiyel bir yükseliş yörüngesine işaret etti.

İçerikler
Altcoin DOT Fiyat Görünümü: 7 Dolara Doğru GidiyorWeb3 Vakfı’nın YatırımlarıAltcoin DOT İçin Görünüm ve Potansiyel Dalgalanma

Altcoin DOT Fiyat Görünümü: 7 Dolara Doğru Gidiyor

Teknik göstergeler, DOT’un devam eden bir ralli için hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde 7 dolar işaretine ulaşma beklentileri olduğunu gösteriyor. Kripto para birimi, önemli hareketli ortalamaların üzerinde işlem yaparak gücünü gösterdi ve mevcut fiyat hareketi boğalar için elverişli bir ortama işaret etti.

DOT fiyatı şu anda önceki reddedilme seviyeleri olan 5,73 dolara yakın bir konumda bulunuyor ve bu durum yukarı yönlü dalgalanma potansiyelini daha da vurguluyor.

Bu yazının yazıldığı sırada, DOT 5,48 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi de yüzde 51’lik kayda değer bir artışla 288 milyon dolara ulaştı. Bu artan alım satım faaliyeti, yatırımcı ilgisinin arttığını ve piyasadaki yükseliş eğilimini sürdürme kararlılığını yansıttı.

Web3 Vakfı’nın Yatırımları

Polkadot ağına bağlı Web3 Vakfı, hazine varlıklarını gerçek dünya varlıklarına tahsis eden kripto geliştirme ekipleri trendine katılarak manşetlere çıktı.

Web3 Vakfı, 29 Kasım’da yaptığı yeni bir duyuruda, gerçek dünya varlıklarına odaklanan bir Polkadot parachain olan Centrifuge Chain’de faaliyet gösteren Anemoy aracılığıyla zincir üzerinde tokenize edilen ABD hazine bonolarına 1 milyon dolarlık pilot yatırım planlarını açıkladı.

Bu stratejik hamle, Polkadot‘un altyapısı üzerinde gerçek dünya varlıklarının büyümesini desteklemeye yönelik daha geniş bir girişimle uyumlu. Web3 Vakfı’nın bu alandaki inovasyona olan bağlılığı, Polkadot’un Blockchain teknolojisinin gerçek dünyadaki finansal araçlarla entegrasyonunu teşvik eden bir platform olarak konumunu güçlendiren bu yatırımla açıkça görülmekte.

Altcoin DOT İçin Görünüm ve Potansiyel Dalgalanma

DOT fiyatındaki artış olumlu göstergelerle desteklenirken, önümüzdeki seanslarda potansiyel dalgalanmalara dikkat etmek gerekiyor. RSI eğrisi, aşırı alım koşullarının işaretlerini gösterirken, pozitif bir sapma oluşturuyor ve 7 dolar aralığına doğru potansiyel bir itme olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, MACD göstergesi histogramda kırmızı çubuklarla aşağı yönlü bir geçiş sinyali veriyor ve potansiyel olarak değişken bir görünüme işaret ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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