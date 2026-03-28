Google’in duyurusu sonrası Ethereum uzun vadeli post-kuantum stratejisini hızlandırdı

Google’ın aralık 2024’te tanıttığı Willow isimli yeni kuantum çipinin ardından, kripto para endüstrisinin bu gelişmeye bakışı tehdidin hâlâ uzun yıllar uzakta olduğu yönündeydi. Bitcoin’de kullanılan SHA-256 madencilik algoritması ile ECDSA imza sistemi, teorik olarak kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabilir olsa da, mevcut çiplerin pratikte milyonlarca fiziksel kubit gerektirdiği ve Willow’un yalnızca 105 kubite sahip olduğu ifade ediliyordu. Ancak aradan geçen süre zarfında, Google riskleri ciddiye almaya başladığını gösterdi.

Google’dan post-kuantum göç adımı ve sektörün mevcut hazırlığı

Google, 2029 yılına kadar kendi kimlik doğrulama hizmetlerini post-kuantum kriptografi ile güçlendirme hedefini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, donanım alanındaki ilerlemeler ile hata düzeltme teknolojileri sayesinde bu tür bir geçişin artık daha gerçekçi olduğuna işaret etti. Şirketin sunduğu yeni Android 17 sürümünde post-kuantum imza koruması kullanılmaya başlandı, Chrome tarayıcısında ise benzer şekilde post-kuantum anahtar değişimi desteği sunuluyor. Google Cloud kurumsal müşterilere post-kuantum çözümler sağlıyor.

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlara göre farkı, bilgiyi bitler yerine kubitler üzerinden işleyerek aynı anda çok daha fazla olasılık üzerinde işlem yapabilmesi. Her ne kadar günlük işlerde bu avantaj belirgin olmasa da, özellikle büyük asal sayıların çarpanlarına ayrılması gibi modern kriptografinin temelini oluşturan alanlarda kuantum cihazlarının teorik üstünlüğü bulunuyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın, klasik makinelerin çözemediği şifreleri kısa sürede deşifre edebileceği belirtiliyor.

Bitcoin’de işlem onayı için ECDSA algoritması kullanılıyor; Google’ın riskli gördüğü tam da bu tür şifreleme sistemleri. Shor algoritmasını çalıştırabilen yeterince büyük bir kuantum bilgisayarı, halka açık anahtar bilgisine sahip cüzdanların özel anahtarını ortaya çıkarabilecek kapasitede. Böylece ağda ifşa edilen açık anahtarlar, bir saldırganın hedefi olabilir.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Willow çipinin lansmanından kısa süre önce alandaki uzmanların kuantum bilgisayarlar konusundaki ihtiyatını artırdığını açıkladı ve bu konuda hızla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ethereum ve Bitcoin ekosistemlerinde post-kuantum hazırlıkları

Ethereum ekosistemi, post-kuantum döneme hazırlanmak için sekiz yılı aşkın süredir yapılandırılmış mühendislik çalışmaları yürütüyor. Ethereum Vakfı, yol haritasını net biçimde ortaya koydu; düzenli olarak geliştirici test ağları (devnet) yayımlanıyor ve planlanan dört büyük hard fork ile geçişin tüm katmanlara yayılması hedefleniyor. Vakfın üzerinde çalıştığı pq.ethereum.org platformu ile anahtar kayıt sisteminden, tüm ağın post-kuantum konsensüs modeline kadar birçok aşama detaylandırılmış durumda.

Bitcoin tarafında ise benzer ölçekli bir koordinasyon ve uzun vadeli çalışma henüz yok. Bitcoin’in merkezsiz yapısı ve karar süreçlerinin yavaş işlemesi, hızlı bir geçişin önünde engel olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in son büyük şifreleme yükseltmesi olan Taproot’un bile devreye alınmadan önce yıllarca tartışıldığı biliniyor. Şu anda topluluğa sunulan kuantum odaklı önerilerin, önde gelen geliştiricilerden ciddi bir karşılık bulmadığı ifade edilmiş oldu.

Castle Island Ventures kurucusu Nic Carter, Ethereum’un yol haritasını örnek göstererek, Bitcoin ekosisteminde halen bütüncül bir strateji ve takvim eksikliğine dikkat çekti. Carter, Bitcoin’de kuantuma karşı yoğun bir çalışma ve açık yol haritası olmadığını, Ethereum’un ise bu konuda daha bilinçli ilerlediğini belirtti.

Piyasanın önde gelen araştırma şirketlerinden CoinShares, an itibarıyla Bitcoin’de gerçek anlamda tek seferde ciddi piyasa sarsıntısına yol açacak kadar hassas adresin düşük sayıda olduğunu vurguladı. Pay-to-Public-Key adı verilen eski adreslerde tutulan varlıklar ise yüzlerce cüzdana dağılmış vaziyette; dolayısıyla her birinin hedef alınmasının maliyetli ve yavaş gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

NIST başta olmak üzere uluslararası standart kuruluşları, kripto varlık platformları ve önde gelen teknoloji devleri, kuantum tehdidinin zamanla büyüyeceği konusunda görüş birliği taşıyor. Ethereum Vakfı sekiz yıllık hazırlığın ardından göç sürecini hızlandırmaya uygun bir konumda olurken, Google zaman çizelgesini 2029 olarak belirlemiş durumda. Bitcoin camiasında ise henüz toplu bir adım atılmış değil; bu yaklaşımın sonuçları ilerleyen süreçte şekillenecek gibi görünüyor.