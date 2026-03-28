GameStop’un Bitcoin varlığı hesap değişikliği sonrası güncellendi

GameStop, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu 10-K raporuyla sahip olduğu 4.710 adet Bitcoin’in varlığını doğruladı. Şirket, yaklaşık 368 milyon dolar değerindeki Bitcoin’lerin, iki ay boyunca ortaya atılan satış iddiaları sonrası hâlâ elinde bulunduğunu açıkladı. Ocak ayında yapılan ve bazı piyasa takipçileri tarafından yanlışlıkla satış olarak yorumlanan zincir üstü transferin, aslında bir teminat işleminin parçası olduğu ortaya çıktı.

Bitcoin teminat olarak yatırıldı, satış yapılmadı

GameStop, kripto alımı ve elinde tutumuyla dikkat çeken halka açık bir şirket olarak biliniyor. Mayıs 2025’te yaklaşık 500 milyon dolar nakit kullanarak toplam 4.710 Bitcoin satın almıştı. Rapor, bu varlıkların 4.709’unun Ocak ayında Coinbase Credit’e, tezgah üstünden yürütülen bir opsiyon stratejisi için teminat olarak yatırıldığını gösteriyor. Söz konusu strateji kapsamında GameStop, kısa vadeli alım opsiyonları satarak ek gelir elde etmeyi amaçladı.

Bu gelişmenin ardından analistlerin dikkatini çeken transferin, aslında satışı değil, opsiyon işlemi için teminat gösterimini işaret ettiği anlaşıldı. Şirket, kalan bir BTC’yi ise doğrudan soğuk cüzdanında tutmaya devam ediyor. Aracı kurumun rehypothecation hakkı bulunması nedeniyle, Coinbase Credit teminata alınan Bitcoin’leri tekrar kullanabiliyor, birleştirebiliyor veya satabiliyor.

ABD muhasebe standartları gereği, teminat olarak yatırılan 4.709 BTC doğrudan bilanço dışına alındı. Bu varlıkların yerine GameStop’un bilançosunda ‘dijital varlık alacağı’ kalemi oluşturuldu ve değeri Ocak 2026 itibarıyla 368,3 milyon dolar olarak kayda geçti.

Hesap değişikliğiyle sıralamada geriledi

Söz konusu bilanço düzenlemesinin şirkete önemli bir etkisi oldu. BitcoinTreasuries.net verilerine göre, GameStop’un halka açık şirketler arasındaki Bitcoin sıralaması 21’inci basamaktan yaklaşık 190’ıncı sıraya geriledi. Ancak bu değişim, Bitcoin’lerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor; şirketin sahipliği devam etmekle birlikte, muhasebe uygulamaları doğrudan mülkiyeti gizliyor.

Yatırım stratejisi kapsamında şirket, Bitcoin fiyatının düşüş eğiliminde olduğu ortamda satış yapma yoluna gitmedi. Bunun yerine, mevcut pozisyonunu opsiyon primi geliriyle değerlendirme kararı verildi. Şirketin opsiyon kitabında, Bitcoin başına 105.000 ile 110.000 dolar arasında değişen fiyatlarla, kısa vadeli alım opsiyonları bulunuyor ve bu yolla yaklaşık 2,3 milyon dolar tahmini kazanç sağlandı. Öte yandan, bu pozisyonların getirdiği potansiyel yükümlülük ise yaklaşık 700 bin dolar seviyesinde hesaplandı.

GameStop’un bilançosunda bir adet Bitcoin hâlâ doğrudan tutuluyor. Teminata verilen varlıkların ise opsiyon stratejisi kapsamında değerlendirildiği raporda açıkça aktarılıyor.

GameStop yönetimi, opsiyon stratejisinin Bitcoin’in son dönemdeki değer kaybına bir yanıt niteliği taşıdığını vurguladı.

Şirketin gelir elde etme amacıyla opsiyon piyasasına yöneldiği, elde edilen primlerin ise piyasa şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.