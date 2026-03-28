Kripto Para Hukuku

Senatodaki yeni yasa teklifiyle tahmin piyasalarında içeriden bilgiyle işlem sınırlandırıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Senatosu, içeriden bilgiyle tahmin piyasalarında işlem yapılmasını önlemeye yönelik yasa teklif etti.
  • Kapsamda başkan, Kongre üyeleri ve federal çalışanların yanı sıra işlemleri raporlama zorunluluğu yer aldı.
  • Yeni düzenlemelerin büyük tahmin platformlarında ek denetim ve uyum süreçleri başlatması bekleniyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Senatosu’nda iki partili bir grup, kamu görevlilerinin gizli bilgilerle finansal tahmin piyasalarında işlem yapmasını men eden yeni bir yasa teklifini gündeme getirdi. Kamu Finansal Tahmin Piyasalarında Kamu Dürüstlüğü Yasası adını taşıyan bu girişim, üst düzey devlet yetkililerinin finansal çıkar elde etmesini önlemeyi amaçlıyor. Kapsama başkan, başkan yardımcısı, Kongre üyeleri, siyasi atamalar ve federal kurum çalışanları giriyor.

Tasarıda öngörülen kurallar ve yaptırımlar

Teklif edilen yasa çerçevesinde, 250 doları aşan her bir sözleşme işlemi, 30 gün içinde ilgili etik denetim birimine bildirilmek zorunda. Bildirime alınan veriler arasında işlem yapılan fiyat ve zaman, pozisyonun türü, kullanılan platform ve elde edilen kar ya da zarar bilgisi de yer alıyor.

Yasada, içeriden bilgi olarak değerlendirilebilecek tüm kamuya kapalı resmi bilgiler özel olarak ifade edildi. Politika, düzenleyici kararlar ve duyurulmamış devlet işlemleri, kamuya duyurulmamış sayıldığı takdirde bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bu tür usulsüz işlemler tespit edildiğinde, elde edilen kârın iki katı kadar para cezası verilmesi tasarıda öngörülüyor. Böylece, düzenlemenin mali teşvikleri ortadan kaldırması hedefleniyor. Söz konusu düzenlemeler, yalnızca bireysel katılımcıların değil, aynı zamanda platformların da denetime girmesine yol açabilir. Özellikle Kalshi ve Polymarket gibi öne çıkan tahmin piyasalarının, ilgili regülasyonların hayata geçmesiyle ayrıntılı incelemeye tabi tutulması gündeme gelebilir.

Senatör Elissa Slotkin, yasa teklifinin milletvekillerinin sahip oldukları sıradan pozisyonlardan kaynaklanan ayrıcalıklarla kazanç elde etmesinin tümüyle önüne geçmesi gerektiğini vurgulayarak, teklifin güçlü yaptırımlar içerdiğine dikkat çekti.

Tasarıların detayları ve mevcut piyasa etkileri

Kongreye sunulan yeni yasanın öncesinde, Temsilciler Meclisi’nde de PREDICT Act adıyla başka bir düzenleme önerildi. Bu teklif, tahmin piyasalarında içeriden bilgiyle yapılan işlemlere yönelik sivil para cezası ve tüm kazancın Hazine’ye aktarılması esasına dayanıyor. Bununla birlikte yasa, yetkililerin eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları dahil, daha geniş bir çevreyi de kapsama alıyor.

Mevcut senato teklifinde özellikle devlet görevlilerince sınır ihlali yapılmaması için şeffaf bildirim ve ayrıntılı izleme sistemi kurulması öngörülüyor. Ayrıca teklifin öne çıkan yönlerinden biri de platformların daha önce güncelledikleri iç tüzükleriyle örtüşen ayrıntılara sahip olması. Bu tür regülasyonların, tahmin piyasalarında geniş kapsamlı bir izleme döneminin başlangıcı olabileceği tartışılıyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Adrian Smith, düzenlemenin ortak akılla hazırlandığını ve böylece kamuoyuna yetkililerin kararlarının kişisel çıkar amaçlı alınmadığına dair güven vermenin hedeflendiğini ifade etti.

Son dönemde yasa tekliflerinin ardı ardına gelmesi, ABD Kongresi’nin tahmin piyasalarındaki işlem risklerini ciddi ölçüde ele almaya başladığını gösterdi. Hem kişisel hem de platform düzeyinde yürütülecek kontrollerin, kullanıcıları ve sektör aktörlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle Kalshi ve Polymarket gibi önde gelen platformlar, bu düzenlemelerin içeriğine göre yeni uyum süreçleriyle karşılaşabilir.

Ayrıca, Senato’da hafta başında sunulan ayrı bir girişim, platformlar üzerinden gerçekleştirilen spor tahmini sözleşmelerini de ek bir düzenleme kapsamına almakta. Böylece, kapsamlı bir yasa çerçevesinin sadece politik olaylara değil, tahmin piyasalarındaki farklı ürünlere de yayılması öngörülüyor.

