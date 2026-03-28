Bitcoin madenciliğinde kazanç baskısı sonrası yapay zeka yatırımlarına yönelim hız kazandı

Bitcoin madenciliği sektörü, tarihinin en temel dönüşümlerinden birini yaşıyor. Bu değişimin en net göstergesi ise hashrate veya zorluk ayarları gibi klasik göstergeler değil, mali tablolar üzerinden okunuyor. Yayınlanan son rapora göre halka açık bitcoin madenci şirketlerinin ortalama nakit maliyeti, 2025’in dördüncü çeyreğinde bir bitcoin üretmek için yaklaşık 80 bin dolar seviyesine çıktı. Buna karşın bitcoin fiyatı, 68 ila 70 bin dolar aralığında dalgalanıyor. Mevcut tabloya göre, bir coin başına yaklaşık 19 bin dolar zarar edildiği hesaplandı.

Yapay zeka sözleşmeleri sektörde öne çıkıyor

Sektör oyuncuları bu sürdürülemez tablo karşısında ciddi bir dönüşüme yöneliyor. Artık bitcoin madenciliği şirketlerinin önceliği, yüksek verim ve stabil nakit akışı vaadiyle yapay zeka ve ileri işlemci altyapılarına kaymış durumda. Kamuya açık madencilik şirketlerinin duyurduğu toplam yapay zeka ve yüksek performanslı işlem sözleşmelerinin tutarı 70 milyar doları aşarken, Core Scientific’in CoreWeave ile genişlettiği anlaşma tek başına 10,2 milyar doları buldu ve TeraWulf’un sözleşmeli HPC geliri 12,8 milyar dolara ulaştı. Hut 8, River Bend tesisinde yapay zeka için 15 yıl vadeli 7 milyar dolarlık kiralama yaptı. Cipher Digital ise Fluidstack ile milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Bu yeni anlaşmalarla birlikte, halka açık madencilerin gelirlerinde yapay zekanın payı hızla artıyor. Şu anda bu oranın yüzde 30 civarında olduğu, 2026 sonunda ise yüzde 70’e kadar çıkabileceği öngörülüyor. Core Scientific’in veri merkezi gelirlerinin yüzde 39’u, TeraWulf’un gelirlerinin yüzde 27’si ve IREN’in gelirlerinin ise yüzde 9’u yapay zekadan geliyor; IREN bu alanda hızlı ölçeklenme için 200 megawatt’lık sıvı soğutmalı GPU kapasitesinin inşasını sürdürüyor.

Ekonomik baskı ve finansman yöntemleri değişiyor

Madencilik gelirlerinin temel göstergesi kabul edilen hash fiyatı, 2026 ortasında 28–30 dolar aralığıyla yarılanma sonrası en düşük seviyeye geriledi. Bu fiyatlarla üretime devam eden firmaların, kârlılık için kilovat-saat başına elektrik maliyetini 0,05 doların altında tutması gerekiyor. Buna karşın yapay zeka altyapısı ile yapılan sözleşmelerde yüzde 85’in üzerinde kâr marjı ve uzun vadeli gelir garantisi bulunuyor.

Madencilerin bu dönüşümü finanse etme yöntemleri de dikkat çekiyor. Bir yandan borçlanma hızla artıyor. IREN, beş farklı seride toplam 3,7 milyar dolar dönüştürülebilir borç taşıyor. TeraWulf’un toplam borcu 5,7 milyar dolara ulaştı. Cipher Digital ise sadece geçen yıl dördüncü çeyrekte 1,7 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı ve çeyreklik faiz yükü 3,2 milyon dolardan 33,4 milyon dolara sıçradı.

Öte yandan, madencilik firmalarının bitcoin satışları da hız kazandı. Toplamda 15 binin üzerinde bitcoin hazineden elden çıkarıldı. Core Scientific, ocak ayında yaklaşık 1.900 bitcoin satarak 175 milyon dolar gelir elde etti ve neredeyse tüm varlıklarını 2026 ilk çeyrekte satmayı planlıyor. Bitdeer, şubat ayında elindeki tüm bitcoinleri sattı. Riot Platforms ise aralık ayında 1.818 bitcoinlik satış gerçekleştirdi. Marathon, elindeki 53.822 bitcoin ile en büyük halka açık madenci konumunda; mart ayında yaptığı düzenleme ile hazinesinin tamamının satılmasına yetki verdi.

Tüm bu gelişmeler, bitcoin madenciliği firmalarının giderek veri merkezi işletmecisine dönüşmeye başladığını gösteriyor. Sektörün dönüşümüyle birlikte ABD, Çin ve Rusya küresel hashrate’in yaklaşık yüzde 68’ini kontrol eder hale gelirken, Paraguay ve Etiyopya gibi gelişen pazarlar da öne çıkmaya başladı.

Ayrıca, Bitmain’in S23 serisi ile Bitdeer’in SEALMINER A3 modeli gibi düşük enerji tüketimli yeni nesil cihazların, 2026’nın ilk yarısında ölçekli biçimde devreye alınması bekleniyor. Ancak, bu cihazların kurulum maliyetinin yüksek olması nedeniyle birçok şirket sermayesini öncelikli olarak yapay zeka altyapısına yönlendiriyor.