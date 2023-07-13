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  •   Ünlü Kripto Para Milyarderi Novogratz Bitcoin İçin Yıl Sonu Tahminini Paylaştı! Sürpriz Yok!

Ünlü Kripto Para Milyarderi Novogratz Bitcoin İçin Yıl Sonu Tahminini Paylaştı! Sürpriz Yok!

Özet

  • Mike Novogratz, en büyük kripto para Bitcoin'in yıl sonuna kadar büyük kazançlar getireceği görüşünde.
  • Novogratz'a göre Bitcoin, üst sınırı 32 bin dolarda olan konsolidasyon bölgesinden çıkacak.
  • Ünlü kripto para milyarderi, Bitcoin'deki yükselişin destekleyicisinin Fed olacağına inanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:32
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü kripto para milyarderi Mike Novogratz, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yıl sonuna kadar kayda değer oranda yükselerek yatırımcısına büyük kazançlar getirmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin’in Konsolidasyon Bölgesinden Çıkarak Yükselmesini Bekliyor

Yakın zaman önce Bloomberg’e konuşan Galaxy Digital CEO’su Novogratz, kripto para kralının yaklaşık 28 bin dolar ila 32 bin dolar arasındaki bölgede konsolidasyon aşamasının büyük ihtimalle önemli bir yükselişin öncesindeki sürece karşılık geldiğini söyledi.

Novogratz’a göre Bitcoin fiyatındaki yükselişteki itici güç, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasında geri adım atmasıyla Bitcoin’e yönelik ilgi ve talebin artması olacak.

Ünlü kripto para milyarder, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı borsa yatırım fonuna (ETF) ilişkin son duyurusunun en büyü kripto paranın fiyatını büyük ölçüde etkilemediğine dikkat çekerek bunun ETF’lerin Bitcoin’in benimsenmesini artırdığını söyledi.

Novogratz, “BlackRock, Invesco gibi dev ETF sağlayıcıları grubu, benimsemenin yaklaştığına dair gerçek bir sinyaldir” dedi.

Ona Göre SEC’in Bir Spot Bitcoin ETF’sine Yeşil Işık Yakacak

Galaxy Digital CEO’su, SEC’in kripto para piyasasına dönük baskısına ve yapıcı olmayan müdehalelerinin neden olduğu tereddütlere rağmen ABD’li düzenleyici kurumun bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağı konusunda iyimser.

Novogratz, böyle bir onayın esasen ABD hükümetinin bir onay mührü olacağını ve Bitcoin’i gerçekten tanınan bir varlık sınıfı haline geldiğini göstereceğini de ekledi.

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, 592.13 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,03 düşüşle 30 bin 444 dolardan işlem görüyor. Veriler, lider kripto paranın son 30 günde yüzde 16’nın üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Analistler Bitcoin’in yükselmesinin önündeki ilk ve en büyük engelin 31 bin dolar ile 32 bin dolar arasındaki bölgenin olduğu konusunda hemfikirler.

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