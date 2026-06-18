Fransa’da kripto bağlantılı saldırılarda yeni eşik aşıldı! Marsilya’daki operasyonun perde arkasında ne var?

Fransa’nın Marsilya kentinde polis, hafta sonunda düzenlenen operasyonda dört şüpheliyi gözaltına aldı. Yetkililerin aktardığına göre olay, kripto varlık sahiplerini hedef alan bir soygun girişiminin, iki kadının rehin alındığı bir kaçırma teşebbüsüne dönüşmesiyle ortaya çıktı. Yerel basında yer alan bilgiler, bunun Marsilya bölgesinde kripto yatırımcılarını hedef alan ilk benzer vaka olabileceğine işaret etti.

Saldırı zinciri aynı gece başladı

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin karıştığı olaylar 14 Haziran Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında başladı. İlk girişim, Marsilya’nın 13. bölgesindeki bir konuta girmeye çalışmalarıyla yaşandı. Girişimin başarısız olması üzerine zanlılar olay yerinden kaçtı ancak geride bir plaka numarası bıraktı.

Aynı grubun o gece Gardanne ve Gignac la Nerthe kasabalarında bildirilen en az iki ayrı saldırıyla da bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Polis, daha sonra dört erkeği iki kadını iradeleri dışında tuttukları sırada yakaladı. Yetkililere göre şüpheliler, mağdurlardan dijital varlık cüzdanlarına erişim talep ediyordu.

Polisin değerlendirmesine göre saldırganlar, tek bir gece içinde birden fazla noktada harekete geçti ve hedef aldıkları kişilerden kripto cüzdanlarına erişim sağlamaya çalıştı.

Saldırıya uğrayan kişilerin ortak noktasının, geçmişte kripto kazancı elde etmiş olmaları olduğu belirtildi. Marsilya’nın 13. bölgesindeki ailenin ise varlıklarını bir yıldan uzun süre önce elden çıkarmış bir yatırımcının ebeveynleri olduğu aktarıldı. Soruşturmacılar, saldırganların eski bilgilere dayanarak bu haneyi hedef almış olabileceğini düşünüyor.

Soruşturmayı organize suç birimi devraldı

Dosya, Marsilya’daki organize suçla mücadele birimi BRB’ye devredildi. BRB, Fransa’da ağır suç örgütleri ve şiddet içeren planlı eylemler üzerine çalışan adli polis birimleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Wrench attack, saldırganın teknik sistemleri kırmak yerine kişiyi doğrudan tehdit ederek cüzdan erişimi veya özel anahtar almaya çalıştığı fiziksel saldırı türünü ifade eder.

Fransa genelinde kripto varlık sahiplerine ve ailelerine yönelik fiziksel saldırılarda belirgin bir artış olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Nisan ayında yaptıkları açıklamada 2026 başından bu yana kripto parayla bağlantılı 40’tan fazla kaçırma ya da kaçırma girişimi kayda geçirildiğini duyurdu. Daha önce yayımlanan haberlerde ise bu yıl ülke genelinde 70’in üzerinde benzer saldırının raporlandığı aktarılmıştı.

Hedef seçiminde veri sızıntısı şüphesi öne çıkıyor

Fransız yargı polisinin ulusal direktör yardımcısı Philippe Chadrys, bu tür operasyonları yürüten suç ağlarının sık sık Fransa dışından yönetildiğini söyledi. Chadrys, saldırı yöntemleri ile hedef belirleme biçimlerinin değişebildiğini, bazı vakalarda fiili saldırganlara mağdur bilgilerinin son anda verildiğini belirtti.

Philippe Chadrys, saldırıların işleyişinin ve hedef seçme yöntemlerinin vakadan vakaya değiştiğini, bazı durumlarda mağdur kimliğinin saldırıyı gerçekleştiren kişilere son anda bildirildiğini anlattı.

Le Parisien’in 14 Haziran tarihli haberine göre Nancy kentinde üç kişi, polis kılığına girerek bir çifte saldırdı. Haberde, saldırganların kocanın kripto bakiyesine ilişkin bilgiye, Fransız kripto vergi raporlama platformu Waltio’daki ocak ayı veri ihlalinden ulaştığı öne sürüldü. Yaklaşık 50 bin kullanıcının e posta adresleri, işlem kayıtları ve portföy değerlerinin açığa çıktığı bildirildi.

Telegram kurucusu Pavel Durov da Fransa Güvenli Belgeler Ajansı’nda yaşandığı iddia edilen ayrı bir ihlale dikkat çekti. Bu olayda 19 milyon kişiye ait kişisel verinin açığa çıkmış olabileceği öne sürüldü. Durov’un bazı daha ileri iddiaları doğrulanmış değil ancak kripto sahiplerinin cüzdan adresleri ve sermaye kazançlarını beyan etmek zorunda olması, merkezi veri havuzlarını saldırganlar açısından değerli hale getiriyor.

Adli süreçte sertleşme dikkat çekiyor

Fransa’da savcılık makamlarının Nisan ayı itibarıyla kripto bağlantılı kaçırma dosyalarında 88 kişiye suçlama yönelttiği bildirildi. Fas’ta ise Mohamed Hamid Bajou, Fransa’daki bir dizi kaçırma olayını planladığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dosyalar arasında, Ocak 2025’te Ledger kurucu ortağı David Balland’ın kaçırılması da yer alıyor.

Hafta sonu Marsilya çevresinde yapılan gözaltılar, suç gruplarının daha önce uzak durduğu bölgelere de yönelmiş olabileceğini gösteriyor. Soruşturmacılar için ilk olay yerinde kaydedilen plakanın, şüphelileri daha geniş bir suç ağına bağlayabilecek önemli bir iz olduğu değerlendiriliyor.