Viral Bitcoin tahmini görselindeki 2026 için 145 bin dolarlık hedefin doğrulanamadığı ortaya çıktı

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir paylaşım, Bitcoin için 2019 ile 2024 arasındaki birçok fiyat seviyesini önceden bildiği öne sürülen anonim bir tahmini gündeme taşıdı. Görselde son hedef olarak Ekim 2026 için 145 bin dolar seviyesi yer alıyor. Ancak paylaşımdaki verilerin ve görselin kaynağına ilişkin önemli soru işaretleri bulunuyor.

Kaynak zinciri doğrulanamıyor

Kripto para hesabı Corleone tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, 20 Aralık 2018 tarihli ve 4chan tarzı anonim bir gönderi olarak sunuldu. Görselde, belirli bir grubun toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 90’ını elinde tuttuğu ileri sürülürken, Ekim 2019’dan Ekim 2026’ya kadar uzanan çeşitli fiyat hedefleri sıralanıyor.

İlk bakışta tahminlerin dikkat çekici ölçüde isabetli olduğu izlenimi oluşuyor. Bitcoin, Kasım 2021’de yaklaşık 67 bin dolar, Kasım 2022’de ise ayı piyasasının dip döneminde 16 bin dolar civarında işlem gördü. Bu nedenle paylaşım kısa sürede ilgi topladı.

Görselde yer alan tahminler ilk bakışta olağan dışı biçimde doğru görünüyor, ancak bunu özgün ve güvenilir bir kayıt olarak kabul etmeyi zorlaştıran birden fazla sorun bulunuyor.

En büyük sorun, gönderinin doğrulanabilir bir arşiv bağlantısı, kullanıcı işareti ya da aynı kişiye bağlanabilecek herhangi bir kimlik izi içermemesi. 4chan, yapısı gereği büyük ölçüde anonim paylaşımlara dayanıyor. Bu nedenle arşivlenmiş bir kaynak olmadan aynı kişinin bu tahminleri olaylar gerçekleşmeden önce yaptığı gösterilemiyor.

Eski sürümle yeni görsel arasında fark var

Temmuz 2024 tarihli bir Binance Square paylaşımında, aynı “toplam arzın yaklaşık yüzde 90’ını tutuyoruz” ifadesinin ve benzer hedeflerin yer aldığı görüldü. Ancak bu eski sürümde Eylül 2024 için Bitcoin fiyatı 105 bin 400 dolar olarak yazılmıştı.

Yeni viral görselde ise Eylül 2024 seviyesi 74 bin dolar olarak görünüyor ve buna ek olarak Ekim 2026 için 145 bin dolarlık yeni bir hedef eklenmiş durumda. Bu değişiklik, görselin veya tahmin listesinin zaman içinde Bitcoin’in gerçek fiyat hareketlerine daha uygun hale getirilecek şekilde düzenlenmiş olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

Eski ve yeni sürümler arasındaki fiyat farkı, paylaşımın zaman içinde düzenlenmiş ya da yeniden kurgulanmış olabileceğine işaret eden güçlü bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

Piyasa değeri hesabında da tutarsızlık bulunuyor

Görselde ayrıca bu tahminin 5,7 trilyon dolarlık bir piyasa değerine yol açacağı ve Bitcoin hakimiyetinin yüzde 40 ile yüzde 47 aralığında olacağı iddia ediliyor. Ancak 145 bin dolar fiyat ve yaklaşık 20 milyon adet dolaşımdaki Bitcoin üzerinden hesaplandığında, Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 2,9 trilyon dolara ulaşıyor. Azami 21 milyon arz üzerinden yapılan hesapta bile değer yaklaşık 3,05 trilyon dolar düzeyinde kalıyor.

Dolayısıyla 5,7 trilyon dolarlık rakam Bitcoin için kullanıldıysa matematiksel olarak uyuşmuyor. Toplam kripto para piyasası kastedildiyse de ifade net değil ve bu durum paylaşımın gerçekliğini kanıtlamıyor.

Arzın yüzde 90’ını elde tutma iddiası verilerle örtüşmüyor

Paylaşımda yer alan bir başka dikkat çekici iddia da toplam arzın yaklaşık yüzde 90’ının belirli bir grubun elinde olduğu yönünde. Bitcoin’in dolaşımdaki arzı yaklaşık 20,04 milyon adet, azami arzı ise 21 milyon adet seviyesinde bulunuyor. Buna göre yüzde 90’lık kontrol, yaklaşık 18 milyon Bitcoin’e karşılık geliyor.

Bitinfocharts verilerine göre ise en büyük 100 Bitcoin adresi toplam arzın yaklaşık yüzde 15,27’sini, en büyük 10 bin adres ise yaklaşık yüzde 53,89’unu tutuyor. Bitinfocharts, blokzincir verilerini adres dağılımı ve zenginlik sıralamaları üzerinden izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Bu tablo, viral görseldeki yüzde 90 iddiasının mevcut zincir üstü verilerle desteklenmediğini gösteriyor. Bu nedenle, anonim bir 4chan kullanıcısının 2026’ya kadar Bitcoin’in büyük fiyat hareketlerini doğru tahmin ettiği yönündeki iddia şu aşamada kanıtlanmış değil.