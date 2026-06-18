FED, stabilcoin kullanıcılarının kimlik doğrulamasını zorunlu kılan yeni kuralları önerdi

ABD Merkez Bankası FED, ABD’de faaliyet gösteren kripto şirketlerinin stabilcoin kullanıcılarını doğrulamasını zorunlu kılacak yeni bir düzenleme taslağı yayımladı. Teklif, kara para aklama ile yasa dışı finansman risklerini sınırlamaya yönelik müşteri tanıma kurallarının stabilcoin hizmetlerine nasıl uygulanacağını açıklıyor.

Stabilcoin şirketlerine kimlik doğrulama yükümlülüğü

Düzenleme taslağı, Hazine Bakanlığı ve FDIC dahil Donald Trump yönetimindeki ilgili kurumlarla birlikte hazırlandı. Metin, geçen yaz yürürlüğe giren GENIUS Act kapsamındaki müşteri kimliği tespiti hükümlerinin nasıl uygulanacağını yorumluyor. Söz konusu yasa, ABD dolarına sabitlenen stabilcoinlerin ihracını yasal çerçeveye oturtmuştu.

Taslağa göre “dijital varlık hizmet sağlayıcısı” sayılan kişi ve kuruluşların belirli önlemler alması gerekecek. Bu kapsam, kripto varlık alım satımı, transferi veya saklama hizmeti sunan ABD merkezli gerçek ve tüzel kişileri içeriyor. Şirketlerin, stabilcoin bağlantılı hizmetlerin suç örgütleri veya yasa dışı yapılar tarafından kullanılmasını önlemek için ek kontroller uygulaması isteniyor.

FED’in teklifine göre dijital varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerin ad, doğum tarihi ve adres bilgilerini doğrulamakla yükümlü olacak; ayrıca bu veriler ABD hükümetinin terör ve yaptırım listeleriyle karşılaştırılacak.

Kurallar uyarınca müşterilerin isim, doğum tarihi ve adres bilgilerinin doğrulanması gerekecek. Bunun yanında bu bilgilerin, ABD hükümetinin terör listeleri ve kara listeye alınmış gruplara ilişkin kayıtlarıyla karşılaştırılması öngörülüyor.

Oylamada dikkat çeken çekimser karar

FED yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü düzenleme teklifine destek verdi. Metinde yer alan bilgiye göre eski FED Başkanı Jerome Powell da teklife onay veren isimler arasında bulundu. Buna karşılık, mevcut FED Başkanı Kevin Warsh oylamada çekimser kaldı.

Warsh, çekimser kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. FED sözcüsünün de konuya dair yorum talebine hemen yanıt vermediği aktarıldı. Bu durum, teklifin kurum içinde hangi başlıklarda tartışma yarattığına ilişkin soruları artırdı.

Merkeziyetsiz protokoller için istisna tartışma yarattı

Taslakta merkeziyetsiz protokollerin bu yükümlülüklerin dışında bırakılması ise bazı yetkililerin eleştirisine neden oldu. Bu istisna, hem düzenleme teklifinde hem de GENIUS Act çerçevesinde yer alıyor.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, teklifi desteklediğini belirtirken, GENIUS Act kapsamındaki düzenleyici çerçevenin ödeme amaçlı stabilcoinlerin ikincil piyasa işlemleri üzerinden yürütülen yasa dışı finansman risklerini ele almakta henüz yeterli olmadığını vurguladı.

Michael Barr, düzenleme teklifinin yayımlanmasını desteklediğini ancak özellikle ikincil piyasa işlemlerinde ortaya çıkabilecek yasa dışı finansman riskleri konusunda mevcut çerçevenin yetersiz kalabileceğini söyledi. Barr, FED yönetim kurulunda görev yapan ve finansal düzenleme başlıklarında sık görüş bildiren isimler arasında yer alıyor.

Süreç 60 günlük görüş dönemine giriyor

FED’in önerdiği düzenleme şimdi 60 günlük kamuoyu görüş sürecine girecek. Bu aşamada sektör temsilcileri, hukukçular, şirketler ve diğer ilgili taraflar taslağa ilişkin değerlendirmelerini kuruma iletebilecek. Nihai metinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise bu sürecin ardından netleşecek.